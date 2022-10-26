Мастер «l'outrenoir» Пьер Сулаж скончался в возрасте 102 лет

Знаменитый французский художник-абстракционист Пьер Сулаж умер в возрасте 102 лет. Об этом агентству Франс Пресс сообщил его друг и президент музея, который носит имя художника в его родном Родезе, Альфред Пакеман.

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Пьер Сулаж более 75 лет исследовал тайны черного цвета, ставшего сквозной темой его работ.

Пьер Сулаж родился 24 декабря 1919 года в Родезе. В возрасте пяти лет будущий художник потерял отца. Его воспитывала мать, владевшая магазином рыболовных и охотничьих принадлежностей. Он был принят в школу изобразительных искусств в Париже накануне Второй мировой войны. Но настоящий успех пришел к Сулажу после войны.

В 1947 году молодой художник переехал в Париж, где его заметили Франсис Пикабиа и Фернан Леже. В 1950-х годах картины Сулажа выставляются в самых престижных музеях мира, таких как музей Гуггенхайма в Нью-Йорке и в Галерее Тейт в Лондоне. В это же время Пьер Сулаж знакомится с главными представителями Нью-Йоркской школы, в том числе с Марком Ротко, который стал его другом.

В 1979 году Пьер Сулаж становится почетным членом Американской академии искусств. В это же время художник переключается на то, что получило название «l’outrenoir».

В 1986 году по заказу государства Сулаж начинает работу над 104 витражами для церкви аббатства Сент-Фуа в Конке. Сам художник признавался, что именно во время школьного визита в эту романскую церковь он, тогда еще подросток, почувствовал тяготение к живописи. В 1994 году работа была завершена.

В 2001 году Пьер Сулаж стал первым из художников, который был приглашен с выставкой своих работ сначала в Государственный Эрмитаж, а затем и в Третьяковскую галерею.

Его работы на родине во Франции тоже продолжают привлекать внимание. В конце 2009 года ретроспектива работ художника в Центре Помпиду привлекла полмиллиона посетителей. Пять лет спустя Пьер Сулаж присутствовал на открытии музея, полностью посвященного творчеству художника, в своем родном городе Родезе.

В декабре 2019 года к столетию мастера в Национальном музее современного искусства были представлены 14 картин Пьера Сулажа, некоторые из которых никогда ранее не выставлялись в Париже. Всего в музее было двадцать пять работ художника, созданных в период с 1948 по 2002 год, что является второй по величине коллекцией после музея в Родезе.

Еще одна экспозиция, на которой были выставлены 20 работ, прошла в Лувре. По случаю двух этих выставок, перешагнувший столетий рубеж Пьер Сулаж, дал несколько интервью, в которых выразил желание продолжать заниматься живописью.

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