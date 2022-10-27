Инфляция, иммиграция и пенсионная реформа. Главное из большого интервью Макрона

Разбор

Президент Франции Эмманюэль Макрон вечером в среду, 27 октября, дал большое интервью каналу France 2. Более часа он отвечал на вопросы, касающиеся внутренней политики. За выступлением Макрона следили более четырех миллионов человек — то есть 18% телезрителей. Русская служба RFI собрала главные выдержки из интервью главы государства.

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Первая часть интервью для программы L’évènement (Событие) вышла вечером 12 октября. Президент отвечал на посвященные внешней политике вопросы журналистки Каролин Ру. Международное французское радио в его пересказе подробно рассказывало о том, какую позицию Франция занимает относительно войны в Украине. Тогда Макрон напомнил, что республика не является стороной конфликта, но помогает Киеву защищаться. Президент сказал также, что Россия и Украина в определенный момент должны будут сесть за стол переговоров.

Во второй части интервью, которая состоялась вечером 26 октября, о войне в Украине речь не шла — разговор был посвящен проблемам внутренней политики Франции. Хотя говорили о ее непрямых последствиях, в том числе инфляции и росте цен на электричество.

Особую актуальность интервью придали оживленные дебаты в Национальном собрании, прошедшие на этой неделе. Там обсуждается проект бюджета системы социального страхования на 2023 год. Правительство Элизабет Борн решило воспользоваться статьей 49.3 Конституции Франции и принять закон, не выставляя его на голосование парламентариев. Премьер-министр объяснила это большим количеством поправок — оппозиция представила более 1100 корректировок к законопроекту.

Статья 49.3 за последний месяц в рамках принятия различных статей бюджета применяется уже в третий раз. Дважды правительству выносили вотум недоверия.

Единогласной поддержки в Нацсобрании вотумы не нашли. Но они показывают, что Эмманюэль Макрон в напряженной политической и экономической обстановке будет все чаще сталкиваться с несогласием депутатов. Ведь его партии «Возрождение» большинство на выборах в 2022 году получить не удалось.

Главные темы интервью Эмманюэля Макрона France 2

Рост цен на электричество и топливо

По словам французского президента, в 2023 году цены на электричество вырастут на 15%. «Но не больше», — добавил он, отметив, что в других соседних странах повышение тарифов достигло ста процентов. Добиться стабильных цен, как заявил президент, позволяет «тарифный щит» на стоимость газа и электричества — речь идет об ограничении тарифов и государственном субсидировании потребителей.

Одним из решений другой проблемы французов — роста цен не бензин — Эмманюэль Макрон считает адресную помощь автомобилистам, которые «не имеют выбора» и используют машину для поездок на работу. Сейчас на французских заправках действует скидка в размере 30 центов на литр топлива, введенная после резкого повышения цен на нефть летом. К концу года ее отменят, и продлевать пока не собираются: по мнению правительства, субсидирование топлива, использование которого ведет к глобальному потеплению, является экологическим нонсенсом.

Другая мера, которую обсуждал Эмманюэль Макрон — субсидии на покупку электрических автомобилей. Президент призвал, чтобы эта помощь затрагивала только модели, произведенные в Европе. Сейчас же деньги можно получить и за авто, произведенные вне ЕС.

Электрокары планируют делать в том числе и во Франции. Аккумуляторы, по словам Макрона, должны производиться на основа лития, запасы которого есть на территории страны. Речь идет о крупном месторождении в Центральном массиве — ожидается, что там скоро будет открыта новая шахта.

Зарплаты и покупательная способность

Инфляция во Франции, согласно данным института Insee за сентябрь, в годовом отношении составила 5,6%. Больше всего растут цены на продукты и топливо.

Общее увеличение зарплат было бы плохим решением, считает Макрон.

«Если мы пойдем на этот шаг, то цены вырастут снова, и спираль „рост цен — рост зарплаты“ никогда не остановится», — отметил политик.

Решение — стимулировать использование ежегодных премий, не облагаемых налогами и социальными сборами. «Но здесь решает не государство», — сказал Макрон.

Пенсионная реформа

Попытка реформировать пенсионную систему в ходе первого срока уже приводила к серьезному политическому кризису и массовым протестам. На фоне движения «желтых жилетов» и коронавируса от немедленных серьезных реформ тогда отказались.

Теперь Макрон обещает с лета 2023 года начать постепенно повышать пенсионный возраст. К 2031-му он должен достичь 65 лет. Это было одним из пунктов предвыборной кампании. Однако теперь в интервью президент заявил, что готов обсуждать новый «компромиссный» пенсионный возраст для французов— 64 года.

Сейчас французы могут отправиться на пенсию в 62 года.

Иммиграция

Эмманюэль Макрон поддержал идею нового закона об иммиграции, который должен быть рассмотрен в 2023 году. Правила для иностранных граждан, которые представляют «угрозу» обществу, должны быть ужесточены, считает президент.

Прежде всего, вероятно, изменения будут касаться высылки мигрантов по решению префектуры. Эту тему во французском обществе все чаще поднимают после громкого убийства несовершеннолетней девочки Лолы 14 октября на севере Парижа. Главная подозреваемая — женщина из Алжира, которую обязали покинуть Францию. Как сообщает Le Monde, подобные решения сейчас исполняются лишь в пяти процентах случаев. Соблюдение приказа, выданного префектом, полицейские обычно не отслеживают.

Эмманюэль Макрон объявил, что приоритет правительства — высылать 100% иностранцев, представляющих угрозу. Однако связи между ростом насилия в стране и иммиграции, о которой говорят крайне правые, не признал.

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