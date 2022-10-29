Парижская акция «Возвращение имен» в память о жертвах сталинских репрессий: фото

Акция «Возвращение имен» у стены кладбища Пер-Лашез в Париже © Анна Строганова/RFI

Анна Строганова 2 мин

29 октября в России и в разных городах мира проходит акция «Возвращение имен», посвященная памяти жертв сталинских репрессий. Ее организует общество «Мемориал». В Москве акцию «Возвращение имен» у Соловецкого камня власти запретили, сославшись на эпидемию коронавируса. Во Франции акция проходит в Париже, Ницце и Страсбурге.