Парижская акция «Возвращение имен» в память о жертвах сталинских репрессий: фото
Опубликовано:
29 октября в России и в разных городах мира проходит акция «Возвращение имен», посвященная памяти жертв сталинских репрессий. Ее организует общество «Мемориал». В Москве акцию «Возвращение имен» у Соловецкого камня власти запретили, сославшись на эпидемию коронавируса. Во Франции акция проходит в Париже, Ницце и Страсбурге.
Парижская акция была организована у стены кладбища Пер-Лашез. Прочитать имена репрессированных в Париже пришли правозащитник Лев Пономарев и другие уехавшие во Францию представители «Мемориала», антрополог Александра Архипова, бывший посол Франции по правам человека Франсуа Крокет.
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFIПодписаться