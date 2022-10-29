Парижская акция «Возвращение имен» в память о жертвах сталинских репрессий: фото

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Акция «Возвращение имен» у стены кладбища Пер-Лашез в Париже
Акция «Возвращение имен» у стены кладбища Пер-Лашез в Париже © Анна Строганова/RFI
Анна Строганова
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29 октября в России и в разных городах мира проходит акция «Возвращение имен», посвященная памяти жертв сталинских репрессий. Ее организует общество «Мемориал». В Москве акцию «Возвращение имен» у Соловецкого камня власти запретили, сославшись на эпидемию коронавируса. Во Франции акция проходит в Париже, Ницце и Страсбурге. 

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Парижская акция была организована у стены кладбища Пер-Лашез. Прочитать имена репрессированных в Париже пришли правозащитник Лев Пономарев и другие уехавшие во Францию представители «Мемориала», антрополог Александра Архипова, бывший посол Франции по правам человека Франсуа Крокет.

Акция «Возвращение имен» у стены кладбища Пер-Лашез в Париже
Акция «Возвращение имен» у стены кладбища Пер-Лашез в Париже © Анна Строганова/RFI

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