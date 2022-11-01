Оппозиция считает 33,9 млрд евро недостаточной суммой для «Зеленого бюджета» Франции

Экология

В рамках рассмотрения в парламенте Франции проекта бюджета, оппозиция приняла ряд поправок, требующих выделения около 12 млрд евро на улучшение теплоизоляции жилищ и развитие железнодорожного транспорта страны. Премьер-министр Элизабет Борн, несмотря на заявленную экологическую составляющую своей политики, может отменить эти поправки, утвердив бюджет без голосования. Тогда конституционная статья 49.3. будет использована главой правительства уже в четвертый раз за время дебатов по бюджету.

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Представляя проект своего бюджета на 2023 год, министерство экологии Франции сообщило об увеличении расходов экологической направленности по сравнению с 2022 годом. Так называемый «Зеленый бюджет» Элизабет Борн возрастет на 4,5 млрд и составит 33,9 млрд евро. С 2020 года правительство Франции, объясняет сайт министерства экологии, использует «строгую методологию, чтобы выявить бюджетные и налоговые расходы, благоприятные и неблагоприятные для окружающей среды». Франция стала первой страной в мире, которая таким образом измеряла воздействие государственного бюджета на окружающую среду.

Несмотря на то, что кредиты статьи «Экология, развитие и устойчивая мобильность» возрастают почти на 29% и составляют 27,4 млрд евро, оппозиция считает проект недостаточным. Поэтому депутаты внесли более 300 поправок.

Поправки депутатов от соцпартии и депутатов-экологов были приняты, несмотря на призывы правительства «к ответственности». Что примечательно, их поддержали депутаты националистического «Национального объединения». Сложность принятия решений в парламенте заключается в том, что парламент во Франции не пользуется прерогативой инициировать новые расходы в бюджете. Это значит, что голосуя за выделение 12 млрд евро на изоляцию жилищ и развитие железнодорожного транспорта, депутаты обязывают правительство изъять эту сумму из других статей бюджета. В этой связи министр транспорта Франции Клеман Бон иронически назвал поправки 12-миллиардного пакета «подарком к Хеллоуину из кармана налогоплательщиков».

Обсуждение «Зеленого бюджета» в парламенте проходит через три дня после публикации Счетной палатой критической оценки начатого правительством в 2020 году плана экологически ориентированного обновления жилья. Эксперты отмечают, что «при запуске проекта бюджет для него был занижен и потребовал нескольких корректировок в сторону увеличения» уже в течение 2020 года. Кроме недостаточности финансирования, было отмечено и отсутствие «эффективного управления» проектом, который получил уже полмиллиона запросов от населения.

Использование премьер-министром статьи 49.3. может завершить прения в парламенте по вопросу о бюджете Франции на 2023 год, если оппозиция не объединится в рамках вотума недоверия правительству Элизабет Борн.

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