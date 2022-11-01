Экология

Оппозиция считает 33,9 млрд евро недостаточной суммой для «Зеленого бюджета» Франции

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Национальное собрание Франции, понедельник, 31 октября 2022 года, во время выступления премьера Элизабет Борн на трибуне.
Национальное собрание Франции, понедельник, 31 октября 2022 года, во время выступления премьера Элизабет Борн на трибуне. AP - Christophe Ena
Нина Карель
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В рамках рассмотрения в парламенте Франции проекта бюджета, оппозиция приняла ряд поправок, требующих выделения около 12 млрд евро на улучшение теплоизоляции жилищ и развитие железнодорожного транспорта страны. Премьер-министр Элизабет Борн, несмотря на заявленную экологическую составляющую своей политики, может отменить эти поправки, утвердив бюджет без голосования. Тогда конституционная статья 49.3. будет использована главой правительства уже в четвертый раз за время дебатов по бюджету.

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Представляя проект своего бюджета на 2023 год, министерство экологии Франции сообщило об увеличении расходов экологической направленности по сравнению с 2022 годом. Так называемый «Зеленый бюджет» Элизабет Борн возрастет на 4,5 млрд и составит 33,9 млрд евро. С 2020 года правительство Франции, объясняет сайт министерства экологии, использует «строгую методологию, чтобы выявить бюджетные и налоговые расходы, благоприятные и неблагоприятные для окружающей среды». Франция стала первой страной в мире, которая таким образом измеряла воздействие государственного бюджета на окружающую среду.

Несмотря на то, что кредиты статьи «Экология, развитие и устойчивая мобильность» возрастают почти на 29% и составляют 27,4 млрд евро, оппозиция считает проект недостаточным. Поэтому депутаты внесли более 300 поправок.

Поправки депутатов от соцпартии и депутатов-экологов были приняты, несмотря на призывы правительства «к ответственности». Что примечательно, их поддержали депутаты националистического «Национального объединения». Сложность принятия решений в парламенте заключается в том, что парламент во Франции не пользуется прерогативой инициировать новые расходы в бюджете. Это значит, что голосуя за выделение 12 млрд евро на изоляцию жилищ и развитие железнодорожного транспорта, депутаты обязывают правительство изъять эту сумму из других статей бюджета. В этой связи министр транспорта Франции Клеман Бон иронически назвал поправки 12-миллиардного пакета «подарком к Хеллоуину из кармана налогоплательщиков».

Обсуждение «Зеленого бюджета» в парламенте проходит через три дня после публикации Счетной палатой критической оценки начатого правительством в 2020 году плана экологически ориентированного обновления жилья. Эксперты отмечают, что «при запуске проекта бюджет для него был занижен и потребовал нескольких корректировок в сторону увеличения» уже в течение 2020 года. Кроме недостаточности финансирования, было отмечено и отсутствие «эффективного управления» проектом, который получил уже полмиллиона запросов от населения.

Использование премьер-министром статьи 49.3. может завершить прения в парламенте по вопросу о бюджете Франции на 2023 год, если оппозиция не объединится в рамках вотума недоверия правительству Элизабет Борн.

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