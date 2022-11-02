Министры правительства Франции представили в среду, 2 ноября, общие контуры нового законопроекта об убежище и иммиграции. В нем, судя по заявлениям авторов, одновременно предусмотрено ужесточение борьбы с нелегальной миграцией, и облегчение жизни тем, кто приехал работать «на законных основаниях» и, желательно, по специальностям, представителей которых Франции не хватает.

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Главный инициатор принятия закона, министр внутренних дел Жеральд Дарманен назвал документ «хорошо сбалансированным» и выразил надежду на то, что он будет принят в начале 2023 года.

Основные контуры этого законопроекта Дарманен, вместе с министром труда Оливье Дюссоптом, представил в интервью газете Le Monde.

Министры, в частности, рассказали, что хотят создать новый тип вида на жительство (фр. titre de séjour) под названием «métiers en tension» (для того, чтобы способствовать легализации иностранцев, выполняющих работу в тех сферах, где есть дефицит рабочей силы), но одновременно и упростить условия высылки из страны «нелегалов», не подпадающих под исключения.

«Отныне мы должны быть злыми к злым и добрыми к добрым», — упрощенно резюмировал глава МВД то, как он видит основной принцип нового закона.

Почему во Франции «плохо высылают»?

Журналисты Le Monde в первую очередь напомнили министрам о старой «традиции»: в стране чрезвычайно плохо выполняются принятые властями решения о высылке иностранцев — так называемые «обязательства покинуть французскую территорию» (фр. OQTF — obligations de quitter le territoire français). Например, в 2021 году было принято 120 тысяч таких обязательств, но на практике (по крайней мере, официально) было исполнено менее 15%.

Глава МВД Дарманен объяснил, почему так происходит, и как он намеревается исправить ситуацию благодаря принятию нового закона. «Во-первых, почти 50% OQTF обжалуются, что приостанавливает их действие, — сказал министр. — Одно из положений законопроекта, который будет рассматриваться в парламенте в начале 2023 года, заключается в значительном упрощении процедур и сокращении количества категорий апелляций с двенадцати до четырех, чтобы меры (по высылке) исполнялись гораздо быстрее».

(Скорость — вообще «ключевой элемент» нового закона, заверил министр: «Сегодня, когда кто-то просит убежище во Франции, может пройти полтора года, прежде чем Национальный суд по вопросам убежища [CNDA] скажет „нет“, затем префект издаст OQTF, и, если подается апелляция, все откладывается, по меньшей мере, еще на шесть месяцев. Так что иногда проходит два года, прежде чем человека можно депортировать. У него есть время найти работу, „в чёрную“, и, возможно, завести детей. Так мы получаем десятки тысяч людей, которых не можем депортировать, хотя они и находятся под обязательством о высылке»).

Во-вторых, отметил Дарманен, до сих пор в статистике учитывались только случаи принудительной депортации — и таких в минувшем году было около 17 тысяч, «однако тысячи людей (добровольно) покидают страну после получения OQTF, и мы об этом не знаем».

«Отныне мы собираемся регистрировать все случаи OQTF в картотеке разыскиваемых лиц — FPR» и таким образом точнее отслеживать, сколько из них на самом деле покинули Францию, — заявил министр.

«Сегодня, когда префектура (полиции) выдает OQTF, контроль существует только для (потенциально) опасных людей. Поэтому я прошу префектуры отслеживать (всех? — Прим. RFI) людей, получивших OQTF.

Префект позаботится о том, чтобы жизнь для них стала невозможной, например, сделает так, чтобы они больше не получали социальных пособий или социального жилья. Мы меняем механизм»,

— пообещал Дарманен, который играет в макроновском правительстве неофициальную роль «самого правого из правых» (если не сказать — крайне правого).

«Раздутая» угроза?

Журналисты Monde, оперируя цифрами, уточнили у главы МВД, не является ли в принципе «проблема» миграции спекулятивно переоцененной: «Вы много говорите о депортации правонарушителей. За два года это было 3200 человек из более чем 5 миллионов иностранцев, (живущих) во Франции…».

Но глава силового ведомства не отошел от своей роли неутомимого борца с нелегальной миграцией: «Я не свожу иммиграцию к правонарушениям, поскольку сам являюсь выходцем из среды иммигрантов (у Дарманена в предках — выходцы из Туниса, Алжира и Армении — Прим. RFI). Но было бы настолько же абсурдно не видеть, что небольшая часть иностранцев ответственна за большую часть правонарушений. Иностранцев среди населения 7%, а на их долю приходится 19% правонарушений. В Париже на них приходится половина правонарушений, и это же справедливо для десяти крупнейших городов».

Дарманен также пожаловался, что действующее сейчас миграционное законодательство (к слову, готовящийся закон об убежище и иммиграции станет уже 29-м по счету с 1980 года, подсчитало агентство France-Presse) содержит ограничения, не позволяющие выслать из страны тех, кого «следовало бы»: «Что тормозит сегодня министра внутренних дел, так это оговорки [...], которые мешают, например, высылать людей, прибывших на территорию Франции в возрасте до 13 лет. В тексте (нового) закона мы положим конец этим оговоркам и предоставим судье право решать, должны ли (эти люди) оставаться во Франции…».

«Пряники» за труд

Министр внутренних дел тут же добавил, что намерен использовать не только репрессивные меры:

«Мы также собираемся предложить автоматическое продление многолетних видов на жительство для тех, кто не представляет никаких проблем,

у кого нет судимостей, как, например, у 70-летних „шибани“* в моем избирательном округе в городе Туркуэн. Это несколько сотен тысяч человек, которые будут освобождены от очередей в префектурах. С другой стороны, я бы хотел, чтобы они (префектуры) сконцентрировали свои ресурсы на вновь прибывших, на людях, находящихся под OQTF, и на тех, кто имеет судимость».

Еще одна задача — снизить число прибывающих по причине «воссоединения с семьей», и увеличить число людей, приезжающих работать, отметил министр (хотя одно никак не исключает другого — Прим.RFI).

«Сегодня семейная иммиграция составляет 50% потока, тогда как трудовая иммиграция — менее 10%… В законопроекте бюджет на интеграцию будет увеличен на 24%, потому что ключ к успешной иммиграции — это интеграция, через язык, французские ценности и работу», — сказал глава МВД.

Его поддержал и министр труда Оливье Дюссопт: «Одна из наших целей — вернуть работу в центр игры. И нам есть куда прогрессировать, ведь в первом полугодии, когда уровень безработицы (в целом по стране) составлял 7,5%, уровень безработицы для рабочих-иммигрантов был 13%. Работа должна вновь стать фактором интеграции и эмансипации».

Министр Дюссопт, впрочем, признал наличие бюрократических барьеров, мешающих очень многим иностранцам получить во Франции право на работу.

И превращающих продление временного, короткого, даже месячного рабочего контракта (вместе с таким же по длительности видом на жительство), в настоящее испытание, которое, с учетом затраченных времени и денег, часто просто не имеет смысла.

Министр труда Оливье Дюссопт. AFP/François Guillot

Дюссопт пообещал исправить ситуацию: «Я обязательно подниму в парламенте вопрос о том, чтобы разрешить просителям убежища, которые [...] прибыли из стран, находящихся в состоянии конфликта, работать сразу после прибытия на французскую землю. [...] Иностранцы, иммигрировавшие по экономическим причинам, запрашивают административное разрешение на работу при каждом изменении контракта, и (пока) именно работодатель должен делать этот запрос.

Здесь также можно повести дискуссию о предоставлении разрешения на работу на весь срок пребывания (то есть, на весь срок действия временного вида на жительство — Прим. RFI). Мы хотим, чтобы это разрешение больше не зависело от воли работодателя» (которому часто не хочется самим заниматься хлопотным оформлением бумаг для иностранных работников, тем более, что непрерывные долгосрочные временные контракты по закону должны превращаться в постоянные. Не говоря уже о том, что многим частным работодателям выгодно вообще не регистрировать работников официально — чтобы не платить за них налоги и взносы — Прим. RFI).

Уровень наказаний за использование нелегальных работников можно оценить, взвесив слова министра внутренних дел:

«Мы хотим ужесточить санкции против тех, кто прибегает к нелегальному труду. Ежегодно возбуждается около 500 дел по фактам трудоустройства иностранцев без разрешения, в результате чего выносится около сотни обвинительных приговоров».

Министр труда также хочет положить конец — «при определенных условиях» — «периоду ожидания», который сейчас не позволяет просителям убежища работать в течение первых шести месяцев пребывания во Франции, отмечает AFP.

Есть и другие проблемы «технического» характера, добавил в интервью Le Monde глава МВД:

«Есть люди, которым отказано в предоставлении убежища и которые получили предписание покинуть Францию, но не могут быть высланы, потому что они сирийцы или афганцы, а у нас нет дипломатических отношений ни с Башаром Асадом, ни с „Талибаном“.

Поэтому мы начнем дискуссию по этому вопросу во время дебатов по иммиграции в парламенте, которые состоятся через несколько недель».

Стадия принятия

Для принятия нового закона макроновское правительство, не имеющее абсолютного большинства в парламенте, намерено «сотрудничать» с «умеренными» правыми, отметил глава МВД, выразив желание обойтись без «помощи» крайне правой партии Ле Пен «Национальное объединение».

Впрочем, и сама госпожа Ле Пен, как и отдельные представители умеренно-правой партии «Республиканцы» (из которой вышел и сам Дарманен) заявили, что не намерены поддерживать новый закон.

Ле Пен ожидаемо назвала его принятие новой «кампанией по регуляризации нелегальных мигрантов».

*Слово, используемое для обозначения иммигрантов, в основном из Магриба, прибывших во Францию, нуждавшуюся в большом количестве рабочих рук, в годы „славного тридцатилетия“ — Прим. RFI.

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