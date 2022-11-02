Книгой «Земля у нас в руках» Тома Песке призывает осознать опасность изменения климата

Фотоальбом Тома Песке «Земля у нас в руках» вышел в издательстве Flammarion 2 ноября 2022 г.

Он с гордостью анонсировал в соцсетях выход 2 ноября в издательстве Flammarion книги-фотоальбома «Земля у нас в руках». Французский астронавт Тома Песке фотографировал Землю с орбиты во время миссии для Европейского космического агентства (ЕКА) с апреля по ноябрь 2021 года. Три сотни фотографий стали аргументом в пользу защиты красивой и хрупкой планеты.

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Моря, реки, острова, пустыни, горы, города… С апреля по ноябрь 2021 года, на борту Международной космической станции, астронавт Тома Песке фотографировал Землю со всех сторон. Эффектные и впечатляющие снимки, сделанные в рамках миссии «Альфа» впервые собраны в книге. Это 300 лучших из 245 тысяч сделанных им снимков.

[La Terre entre nos mains - J-7]

Lors de sa dernière mission, @Thom_astro a photographié la Terre depuis la Station spatiale internationale. Un vibrant hommage aux merveilles de la nature et à sa fragilité. En librairie le 2/11 ➡ https://t.co/XckPW5pPgr

(Flammarion - @ESA_fr ) pic.twitter.com/abLwUJRpu2 — Editions Flammarion (@Ed_Flammarion) October 26, 2022

В интервью агентству France-Presse Тома Песке объяснил, что из космоса Земля ему представлялась «островком жизни» в космосе. Желание фотографировать планету появилось у него в ходе первого космического полета (2016—2017 гг.). Но во время второй миссии на борту МКС он стал снимать не только красоту видов «голубой планеты», но и признаки «деградации, которые бросались ему в глаза». Пожары и ураганы создавали впечатление «конца света».

Un trio gagnant en l’honneur de #EarthDay : la courbe de la 🌍, l’océan et le désert 🤩

Le GIEC nous a rappelé récemment qu’on pouvait encore maintenir la hausse des températures à environ 1,5 °C… mais ça urge !! pic.twitter.com/wDDHlc3yt3 — Thomas Pesquet (@Thom_astro) April 22, 2022

Фотографии Земли из космоса позволяют Тома Песке не только показать чудо природы, но и настоятельно призвать к коллективному осознанию опасности изменения климата.

AFP цитирует астронавта: «Сначала я был чем-то вроде фотографа на досуге. Потом пристрастился […] Когда вы попадаете на станцию, у вас срабатывает „рефлекс смартфона“. Увидел что-то важное — увековечил. Но быстро понимаешь технические недостатки аппарата во время съемок ночью или когда нужно значительное увеличение объекта».

300 лучших снимков из сотен, сделанных во время редких минут отдыха на МКС. Сотни фотографических клише и ни одного похожего. Астронавт объясняет, что «планета обширна и разнообразна, а двигаясь по орбите на скорости 28 000 км/ч, МКС никогда не проходит над одними и теми же регионами».

Среди редких снимков — вид из космоса на северное сияние. Запечатлеть оптическое явление, происходящее в верхних слоях атмосферы Земли, Тома Песке смог благодаря американскому члену экипажа, Шейну Кимбро. Тот видел начало всполохов из американской части станции и предупреждал фотографа. Это позволяло приготовиться к съемке, настроить аппаратуру заранее.

В ходе своей второй миссии для Европейского космического агентства Тома Песке провел на борту МКС 200 дней. За это время он совершил четыре выхода в открытый космос и участвовал двух сотнях научных экспериментов, многие из которых имеют целью подготовку полетов на Луну и Марс.

Средства от продаж книги «Земля у нас в руках» пойдут на счет благотворительной организации Restos du coeur, поставляющей питание для неимущих.

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