Французский бизнес мобилизуется, чтобы помочь Украине пережить зиму

Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский в Киеве, 16 июня 2022 г.

Елисейский дворец сообщил во вторник о телефонном разговоре Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского. В ходе этих переговоров президенты договорились о проведении двусторонней французско-украинской конференции, которая пройдет 12 декабря. Конференция призвана мобилизовать французские компании помочь украинцам пережить зиму.

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Владимир Зеленский сообщил об этом разговоре в своем твиттере, как о «чрезвычайно важном и продуктивном» обмене мнениями об укреплении обороноспособности Украины и восстановлении поврежденной энергетической инфраструктуры с президентом Франции.

«Конкретные решения по укреплению обороноспособности Украины. Конкретные инициативы по восстановлению разрушенной энергетической инфраструктуры. Спасибо, мой друг, за твою неизменную поддержку»,

– написал Зеленский.

Extremely important and productive conversation with 🇫🇷 President @EmmanuelMacron. Specific decisions on strengthening Ukraine's defense capabilities. Specific initiatives to restore the destroyed energy infrastructure. Thank you, my friend, for your unwavering support. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 1, 2022

Эмманюэль Макрон, со своей стороны, «подтвердил полную мобилизацию Франции, чтобы как можно скорее усилить военную поддержку Украины, в частности, в отношении противовоздушной обороны», — говорится в пресс-релизе Елисейского дворца без дополнительных подробностей. Макрон также написал об этом в своем твиттере.

Je l’ai confirmé au Président Zelensky ce matin : nous sommes pleinement mobilisés pour augmenter dans les plus brefs délais notre soutien militaire à l’Ukraine, en particulier la défense anti-aérienne. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 1, 2022

Также сообщается, что Франция усилит поддержку восстановления украинской инфраструктуры электроснабжения и водоснабжения, разрушенные российскими ракетными ударами.

Два президента, в том числе, договорились о проведении международной конференции в поддержку «гражданского сопротивления» 13 декабря. «Для этого в ближайшее время будет запущена подготовительная работа с другими партнерами Украины», — говорится в тексте коммюнике.

МИД Франции объявил об этой конференции в прошлую пятницу, сделав особый упор «на поставку предметов первой необходимости, а также на реконструкцию критически важной инфраструктуры, в частности, энергетики».

Эта встреча, которая состоится в Париже, «также будет направлена ​​на установление метода работы и создание сети, объединяющей Украину и доноров, чтобы обеспечить соответствие между потребностями Украины и возможностями поддержки международного сообщества», — заявил французский МИД.

Франция, при поддержке общественных и международных организаций, чтобы помочь украинцам пережить зиму, намерена обеспечить их техникой, — генераторами, лампами, отопительными установками, а также ремонтом и утеплением жилья и закупкой топлива.

В этой перспективе «два президента также договорились об организации двусторонней конференции, направленной на мобилизацию французских компаний, которая состоится 12 декабря», — уточняет Елисейский дворец.

Ранее 3 октября, об организации «в ближайшие месяцы» экономической конференции по Украине, чтобы «мобилизовать французские компании» в восстановлении страны, объявляла в ходе своего обращения к Национальному собранию, премьер-министр Франции Элизабет Борн.

«Объявляю, что мы организуем в ближайшие месяцы в Париже экономическую конференцию с украинскими властями для мобилизации французских компаний»,

— заявил глава правительства.

Франция, с первого дня российского военного вторжения, заявляла что «будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

Помимо собственной военной помощи, участия в военных блоках, наложения санкционных ограничений на Россию, Франция запускает общеевропейские инициативы и осуществляет собственные масштабные миссии.

Так, например, 27 сентября в Киеве, глава французского минобороны Катрин Колонна, в рамках своего третьего с начала российской агрессии визита в Украину, объявила о запуске французского гуманитарного проекта «Корабль для Украины». Министр отметила усиление оказываемой Францией поддержки, как в плане поставки оборонной техники и борьбы с безнаказанностью, так и в финансовом и гуманитарном плане.

По словам Катрин Колонны, «Корабль для Украины», покинувший порт Марселя 28 сентября, — самая масштабная гуманитарная операция Франции с начала российской агрессии: 1000 тонн гуманитарной помощи, финансируемой МИД Франции при поддержке территориальных субъектов и частного сектора и при ключевом содействии CMA-CGM»

CMA-CGM — крупнейшая французская транспортная компания, осуществляющая морские контейнерные перевозки.

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