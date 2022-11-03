Гонкуровскую премию получила писательница Брижит Жиро за роман «Жить быстро»

Гонкуровская премия

В парижском ресторане Друо в этот четверг, 3 ноября, вручили Гонкуровскую премию, старейшую и самую престижную из литературных наград Франции. 56-летняя Брижит Жиро стала 13-й женщиной, удостоенной этой награды. Ее роман «Жить быстро» — короткий автобиографический текст, в котором писательница возвращается к трагической гибели своего возлюбленного. Он разбился на мотоцикле в 1999 году.

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Писательница поблагодарила жюри Гонкуровской академии «за прочтение книги, которую многие журналисты назвали личной».

«Мне кажется, что личное имеет смысл только тогда, когда оно связанно с другими, когда оно отзывается с коллективным, с обществом, с историей», — отметила она, выступая перед журналистами после присуждения премии.

Брижит Жиро рассказала, что во время объявления результатов она была вместе с командой издательства Flammarion, «которая работала над публикацией». Новость собравшиеся приветствовали криками радости. «Мы сказали друг другу, что самое прекрасное в крике, это кричать вместе», — добавила она.

На Гонкуровскую премию вместе с Брижит Жиро в этом году претендовали еще трое финалистов: 39-летняя писательница и спичрайтер французского минобразования Клоэ Корман с романом «Почти сестры» (Presque Sœurs, изд. Seuil); 39-летний автор из Гаити Макензи Орсел с книгой «Человеческая сумма» (Une somme humaine, изд. Rivages), а также 49-летний итало-швейцарский писатель и политолог Джулиано да Эмполи с романом «Кремлевский маг» (Le Mage du Kremlin, изд. Gallimard), вдохновленным историей Владислава Суркова и рассказывающем о становлении путинского режима. Для получения премии да Эмполи не хватило одного голоса.

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В 2021 году лауреатом Гонкуровской премии стал молодой сенегальский писатель Мохамед Мбугар Сарр за роман «Самая тайная память людей».

Согласно уставу, Гонкуровская премия может присуждаться автору только один раз в жизни. Единственным писателем, получившим Гонкуровскую премию дважды, был Ромен Гари. Первый раз он удостоился престижной награды за роман «Обещание на рассвете», второй — за книгу «Вся жизнь впереди», опубликованную под псевдонимом Эмиль Ажар. Обман раскрылся только после смерти писателя.

Победитель Гонкуровской премии получает символический чек размером в 10 евро. Обналичивать его не принято, это считается дурным тоном. Отсутствие денежной составляющей с лихвой компенсируют продажи книг лауреата. Традиционно во Франции романы лауреатов Гонкуровской премии становятся подарком на Рождество.

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