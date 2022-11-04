Чтобы рассчитывать на первенство в ЕC, Франция должна совершить поворот во внешней политике, приблизившись к позициям стран Восточной и Центральной Европы, окончательно отказаться от роли «уравновешивающей силы» перед лицом Москвы и значительно усилить военную поддержку Украины. Об этом заявляет коллектив французских исследователей и аналитиков в открытом письме, опубликованном в газете Le Monde.

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Точный исход российско-украинской войны еще неясен, но контуры послевоенной Европы уже начинают очерчиваться, отмечают шестеро подписантов — французские исследователи и представители аналитических центров.

«Центр гравитации», скорее всего, сместится на восток. Влияние Франции при таком раскладе может значительно ослабнуть. Французская «традиционная позиция „уравновешиваюшей силы“ и диалога с Москвой дискредитирована в рамках вновь сплотившегося НАТО», — говорится в публикации.

Ужесточение французской позиции в отношении Кремля и поддержка кандидатуры Украины на членство в Евросоюзе — «шаги в правильном направлении», но «Франция должна теперь отказаться от своего иллюзорного стремления к роли „уравновешивающей силы“ перед лицом России, которая не прислушивается и не уважает эту устаревшую позицию. Франция должна приблизиться к позициям своих союзников в Центральной, Северной и Восточной Европе, которые проявили большую проницательность в понимании России», — указывают эксперты.

«Сейчас месседж Франции все еще размывается, среди наших политиков и политической элиты есть стремление к тому, чтобы снова позиционировать Францию как „уравновешивающую силу“ — когда президент говорит, что „не надо унижать Россию“, что нужно как можно скорее добиться мира, даже если и добавляет, что Украине решать, при каких условиях и когда будет заключен мир», — отмечает один из подписантов открытого письма, глава французского аналитического центра Euro Créative, специализирующегося на Восточной и Центральной Европе, Артюр Кенигсберг.

«Мы думаем, что Франция должна прекратить искать статус „уравновшивающей силы“, в контексте этой войны Франция не может ею быть. Она — европейское государство, она должна быть на стороне своих партнеров по Евросоюзу и союзников по НАТО, на стороне Украины», — подчеркивает он в комментарии RFI.

Со 100 миллионов до 4 миллиардов

Чтобы рассчитывать на европейское лидерство, Франция должна фигурировать среди основных поставщиков военной помощи Украине, указывают подписанты открытого письма в Le Monde. «Будучи первой военной державой континентальной Европы, Франция должна действовать как ее лучший союзник», — говорят они.

Пока это не так. По данным Кильского института мировой экономики (Германия), к началу октября Франция занимала 13-е место в списке государств-предоставителей военной помощи Украине, оказавшись ниже Чехии, Латвии и Эстонии, не говоря уже о Великобритании и Польше.

Украинские военные стреляют из французской артиллерийской установки CAESAR, Донбасс, июнь 2022 г. © ARIS MESSINIS/AFP

В ходе недавних переговоров между президентами Франции и Украины Эмманюэль Макрон заявил, что Франция «в кратчайшие сроки» нарастит военную помощь Украине, в частности в сфере ПВО, — на фоне российский атак на украинскую энергосистему.

Подписанты открытого письма предлагают, во-первых, увеличить специальный фонд военной поддержки Украине, созданный во Франции, со 100 миллионов до 4 миллиардов евро. Как заявлял Эмманюэль Макрон, это средства, на которые Украина сможет закупать вооружения «напрямую у наших промышленников».

«4 миллиарда евро кажется очень большим бюджетом и суммой. Но, учитывая важность целей, для Франции увеличить военную поддержку Украине до такого уровня — вполне достижимо. Франция вполне могла бы открыть кредитную линию на 4–5 миллиардов евро у наших промышленников, чтобы украинцы потом возместили средства в течение 20 лет», — отмечает Артюр Кенигсберг.

Во-вторых, французские исследователи предлагают разнообразить гамму вооружений, которые Франция поставляет Украине, распространив ее на танки и военную авиацию.

«Конечно, для этого потребовалось бы многомесячное обучение украинских экипажей. Еще хуже, что нам бы пришлось забирать вооружения у наших армий, которым не хватает ресурсов. Но вместо того, чтобы накапливать арсеналы на случай крупной конфронтации, в наших очевидных интересах передать некоторые из них, чтобы ослабить крупного потенциального противника», — говорится в открытом письме.

«Такой шаг усилил бы защиту гражданского населения Украины и помог бы изменить ситуацию на поле боя. Франция стала бы первой страной, поставляющей западные танки и самолеты: это надолго укрепило бы ее имидж и влияние в Центральной, Северной и Восточной Европе», — добавляют авторы письма.

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