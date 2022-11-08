Экология

Макрон удвоит госпомощь промышленности, если выбросы СО2 сократятся вдвое

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Президент Франции принял в Елисейском дворце руководителей пятидесяти французских промышленных гигантов, на долю которых приходится половина промышленных выбросов парниковых газов страны.
Президент Франции принял в Елисейском дворце руководителей пятидесяти французских промышленных гигантов, на долю которых приходится половина промышленных выбросов парниковых газов страны. REUTERS - POOL
Нина Карель
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Президент Франции, призвавший в понедельник участников Конференции ООН по климату к мобилизации, принял во вторник в Елисейском дворце руководителей пятидесяти французских промышленных гигантов, на долю которых приходится половина промышленных выбросов парниковых газов страны. Эмманюэль Макрон призвал их в ближайшие 10 лет сократить выбросы вдвое.

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Президент Макрон объявил, что готов заключить с промышленниками пакт. Он просит их предоставить правительству в ближайшие полтора года проекты, позволяющие сократить вредные выбросы производства в два раза. В обмен, госпомощь на экологическую перестройку предприятий будет удвоена правительством и составит не 5, а 10 млрд евро.

Цемент, алюминий, сталь, удобрения, сахар, топливо: Эмманюэль Макрон пригласил на встречу руководителей промышленных гигантов, которые используют газ как топливо, либо получают из метана, например, водорода что сопровождается выбросом углекислого газа в атмосферу.

Главы крупнейших промышленных предприятий на встрече в Елисейском дворце с президентом Макроном, министром промышленности Роланом Лескюром, главой Берси Брюно Ле Мэром

Но эти экологически проблемные предприятия обеспечивают работой во Франции 30 тысяч человек. А это значит, что задача, поставленная перед промышленниками состоит не в том, чтобы «деиндустриализировать» страну, а наоборот, чтобы «реиндустриализироваться», отказываясь от углеродных технологий.

В канун встречи в Елисейском дворце министр-делегат по вопросам промышленности Ролан Лескюр в эфире радиостанции FranceInter отметил, что «государство не обязано брать всё на себя». Так как для отраслей промышленности, загрязняющих окружающую среду, вопрос переориентации — это «вопрос выживания». Конкуренция с зарубежными предприятиями, уже сегодня создающими бескарбонные и экологически неинвазивные технологии, обещает быть беспощадной.

Ролан Лескюр: для отраслей промышленности, загрязняющих окружающую среду, вопрос переориентации - это «вопрос выживания».

Ролан Лескюр напомнил, что в течение последних 30 лет производство, в основном, выводилось за пределы страны. Но с 2017 года наблюдался процесс реиндустриализации, позволивший вернуть на территорию Франции 50 тысяч рабочих мест.

Сегодня Франция намеревается снизить выбросы без снижения производства. Чтобы, как было заявлено президентом Макроном, к 2050 году стать страной с углеродно-нейтральной экономикой. Задача обезуглероживания промышленности была поставлена в рамках «экологического планирования» для второго пятилетнего срока Эммануэля Макрона. Сегодня же, по данным AFP, во Франции промышленность представляет «около 20% выбросов парниковых газов». Эта цифра не учитывает транспорта и производства энергии.

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