Макрон удвоит госпомощь промышленности, если выбросы СО2 сократятся вдвое

Экология

Президент Франции, призвавший в понедельник участников Конференции ООН по климату к мобилизации, принял во вторник в Елисейском дворце руководителей пятидесяти французских промышленных гигантов, на долю которых приходится половина промышленных выбросов парниковых газов страны. Эмманюэль Макрон призвал их в ближайшие 10 лет сократить выбросы вдвое.

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Президент Макрон объявил, что готов заключить с промышленниками пакт. Он просит их предоставить правительству в ближайшие полтора года проекты, позволяющие сократить вредные выбросы производства в два раза. В обмен, госпомощь на экологическую перестройку предприятий будет удвоена правительством и составит не 5, а 10 млрд евро.

Цемент, алюминий, сталь, удобрения, сахар, топливо: Эмманюэль Макрон пригласил на встречу руководителей промышленных гигантов, которые используют газ как топливо, либо получают из метана, например, водорода что сопровождается выбросом углекислого газа в атмосферу.

Главы крупнейших промышленных предприятий на встрече в Елисейском дворце с президентом Макроном, министром промышленности Роланом Лескюром, главой Берси Брюно Ле Мэром La réunion se prépare dans la salle des Fêtes de l'Elysée où plusieurs patrons sont déjà arrivés, accueillis (notamment) par le ministre de l'Industrie Roland Lescure ainsi que le patron de Bercy Bruno Le Maire pic.twitter.com/HFYNSYx77l — IsabelMalsang-Salles (@IsabelMalsang) November 8, 2022

Но эти экологически проблемные предприятия обеспечивают работой во Франции 30 тысяч человек. А это значит, что задача, поставленная перед промышленниками состоит не в том, чтобы «деиндустриализировать» страну, а наоборот, чтобы «реиндустриализироваться», отказываясь от углеродных технологий.

В канун встречи в Елисейском дворце министр-делегат по вопросам промышленности Ролан Лескюр в эфире радиостанции FranceInter отметил, что «государство не обязано брать всё на себя». Так как для отраслей промышленности, загрязняющих окружающую среду, вопрос переориентации — это «вопрос выживания». Конкуренция с зарубежными предприятиями, уже сегодня создающими бескарбонные и экологически неинвазивные технологии, обещает быть беспощадной.

Ролан Лескюр: для отраслей промышленности, загрязняющих окружающую среду, вопрос переориентации - это «вопрос выживания». Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie : "L'industrie aujourd'hui c'est 20 % du problème, 20 % des émissions, mais c'est 100 % des solutions" #le7930inter pic.twitter.com/g0ApYXIOcc — France Inter (@franceinter) November 8, 2022

Ролан Лескюр напомнил, что в течение последних 30 лет производство, в основном, выводилось за пределы страны. Но с 2017 года наблюдался процесс реиндустриализации, позволивший вернуть на территорию Франции 50 тысяч рабочих мест.

Сегодня Франция намеревается снизить выбросы без снижения производства. Чтобы, как было заявлено президентом Макроном, к 2050 году стать страной с углеродно-нейтральной экономикой. Задача обезуглероживания промышленности была поставлена в рамках «экологического планирования» для второго пятилетнего срока Эммануэля Макрона. Сегодня же, по данным AFP, во Франции промышленность представляет «около 20% выбросов парниковых газов». Эта цифра не учитывает транспорта и производства энергии.

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