Макрон: «Французская политика ядерного сдерживания служит общеевропейской безопасности»

Ядерная угроза

Эмманюэль Макрон выступает с речью на вертолетоносце в Тулоне, 9 ноября 2022 года.

Эмманюэль Макрон представил в эту среду, 9 ноября, в Тулоне стратегические цели Франции в области обороны и безопасности. На борту вертолетоносца Dixmude президент выступил с программной речью перед высокопоставленными французскими военными и дипломатами.

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В своей речи Эмманюэль Макрон заверил, что французская политика ядерного сдерживания служит общеевропейской безопасности. «Жизненные интересы Франции сегодня как никогда носят общеевропейский характер. Наши ядерные силы самим своим существованием служат безопасности Франции и Европы», — подчеркнул французский лидер.

«Не будем забывать, что у Франции есть политика ядерного сдерживания, и не будем излишне драматизировать некоторые слова», — заявил Макрон, ответив таким образом на недавнюю критику в свой адрес. Полемика разгорелась после слов французского лидера в эфире телеканала France 2 12 октября. Отвечая на вопрос о возможном российском ядерном ударе по территории Украины, президент Франции заявил, что ракетно-ядерный удар по Украине не поставил бы под вопрос «основополагающие интересы» Франции.

«Наша ядерная доктрина базируется на том, что мы называем основополагающими интересами нации, и они очень четко определены. И они не будут затронуты в случае ядерно-ракетного удара по Украине или по региону», — сказал он тогда.

Выступая в среду в Тулоне, Эмманюэль Макрон подчеркнул образцовую роль Франции внутри НАТО. По его словам, «Францию уважают за ее статус ядерной державы, который позволяет ей быть двигателем европейской стратегической автономии, образцовым союзником на евроатлантическом пространстве, надежным партнером».

Французская армия готовит общественное мнение к возможности войны

Макрон представил военным «Стратегический обзор вопросов обороны и национальной безопасности» — официальный документ, который фиксирует стратегию французского государства в области обороны и безопасности. В этом году из-за войны, развязанной Россией в Украине, «Стратегический обзор вопросов обороны и национальной безопасности» готовился в экстренном порядке.

В нынешнем контексте задача документа сводится к тому, чтобы подготовить общественное мнение к возможности войны. Источник издания Le Figaro в Елисейском дворце подчеркивает необходимость «изменить менталитет» в этом отношении.

В документе перечислены десять стратегических целей защиты французских интересов: от поддержания убедительности сдерживания до укрепления национальной устойчивости и военной экономики.

Французской армии придется подготовиться и «исправить свои уязвимые места». «На стратегические амбиции Франции нужно посмотреть через призму раскола мирового порядка, ставшего очевидным в контексте войны в Украине», — говорится в документе.

«Наша дорожная карта простая: в то время, как угрозы увеличиваются и приобретают самые разные формы, оборонный комплекс во Франции (…) должен быть способен отвечать на эти угрозы», — говорил 6 ноября в интервью изданию Ouest-France министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Более 20 лет борьба с вооруженным терроризмом была абсолютным приоритетом нашей армии. После начала войны в Украине в Европу вернулась война во всех ее видах, и мы оказались под ударом, как конвенциональных угроз, так и гибридных — это и энергетический шантаж, и агропромышленный шантаж, информационная война и киберугрозы,

— отмечает Лекорню.

Эмманюэль Макрон объявил об окончании операции «Бархан» и новой стратегии в Африке

После многолетней антитеррористической борьбы, которую Франция вела в Мали, президент Макрон объявил об окончании операции «Бархан». «В координации с нашими партнерами я решил официально завершить сегодня операцию "Бархан"», — сказал Макрон в Тулоне.

Последние французские солдаты покинули Мали еще в августе, но около 3000 военнослужащих остаются в соседних Нигере, Чаде и Буркина-Фасо. «В будущем наши операции должны происходить в более короткие сроки, — подчеркнул президент. — Мы не хотим участвовать во внешних операциях, не имеющих определенного срока».

Мы продолжим оказывать военную поддержку африканским странам региона, но следуя новым принципам, которые мы вместе определили, и согласно потребностям, высказанным каждой отдельной страной,

— пообещал Эмманюэль Макрон.

По его словам, контуры новой французской военной доктрины в Африке будут определены в течение ближайших шести месяцев.

Президент также заверил, что Франция не будет безучастно наблюдать за тем, как на африканском континенте распространяются враждебные нарративы: «Мы достаточно насмотрелись, как в Африке (...) — часто по наущению сторонних деятелей — распространяются вредоносные истории, которые множатся при помощи ботов и троллей».

Франция давно выражает обеспокоенность растущим в Африке российским влиянием, в том числе ростом российской пропаганды, которая распространяет антифранцузские настроения.

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