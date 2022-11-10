Инфляция и зарплаты: во Франции и ряде стран Европы прошли новые забастовки

Транспарант с призывом к мобилизации с требованием защитить от инфляции зарплаты, социальные пособия и доходы. Манифестация в Париже 10 ноября 2022.

Во Франции в этот четверг прошел новый забастовочный день с общим требованием повышения зарплат в условиях высокой инфляции. Стачка 10 ноября серьезно нарушила работу общественного транспорта в Париже. В столице и других городах прошли протестные манифестации по призыву профсоюзов. В этот четверг забастовка также практически парализовала работу метро в Лондоне. Накануне общенациональные стачки прошли в Бельгии и Греции.

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Во Франции к проведению новой всеобщей забастовки 10 ноября призвал один из трех ведущих французских профсоюзов — CGT, наметив порядка 150 протестных манифестаций по всей стране. В Париже в шествии от площади Республики до Оперы, по оценке организаторов, приняли участие более 10 000 человек. Поздно вечером профсоюз CGT заявил, что по всей стране на улицы вышли более 100 000 человек. МВД Франции насчитало на манифестациях чуть более 30 тысяч участников.

Глава профсоюза CGT Филипп Мартинез возглавил колонну протестующих в южном городе Ниме, напомнив о растущих проблемах, связанных с рекордно высокой инфляцией.

Падение покупательной способности стало настоящей проблемой в нашей стране, и решить ее можно только повышением зарплат,

— заявил Мартинез.

Во Франции в октябре годовая инфляция превысила 6% (продуктовая инфляция составляет уже почти 12%, энергоносители за год подорожали на 19%). В парижской манифестации принял участие глава французской Коммунистической партии Фабьен Руссель, призвав трудящихся к активным протестным действиям, вплоть до выступлений по образцу акций «желтых жилетов».

Требуя повышения зарплат и социальных выплат, манифестанты и забастовщики в этот четверг также протестовали против обещанной президентом и правительством Франции пенсионной реформы, которая предполагает увеличение возраста выхода на заслуженный отдых до 65 лет (с нынешних 62 лет).

Новую общенациональную забастовку профсоюз CGT призвал провести в день намеченной ранее на 10 ноября стачки общественного транспорта Парижа.

Станция Сен-Лазар парижского метро в день забастовки 10 ноября 2022. REUTERS - GONZALO FUENTES

В этот четверг было полностью прекращено движение на пяти линиях столичного метро из четырнадцати. На остальных ветках (кроме двух, полностью автоматизированных) поезда ходили только часы пик, и то с перебоями. В Париже было нарушено автобусное сообщение, а на пригородные линии не вышло 10% поездов. Перебои во Франции в этот четверг наблюдались и в движении на региональных железнодорожных линиях, где также бастовали машинисты.

Агентства France-Presse и Reuters, впрочем, отмечают, что забастовочное движение в целом по стране 10 ноября не стало масштабным, хотя число отраслей и предприятий, в которых работники требуют повышения зарплат, растет постоянно.

Манифестация в Париже 10 ноября 2022. REUTERS - GONZALO FUENTES

AFP напоминает, что предыдущий общенациональный день протеста прошел во Франции по призыву профсоюза CGT 27 октября. Тогда полиция насчитала на протестных манифестациях по всей стране порядка 15 000 человек.

Ранее — 18 октября — день забастовок прошел во Франции по призыву двух профсоюзов из ведущей тройки: вместе с CGT к стачке призвал профсоюз FO (Force ouvrière). В уличных шествиях, по утверждению организаторов, приняли участие 300 000 французов (107 000 — по подсчетам полиции).

Крупные забастовки и манифестации проходили также 29 сентября — по призыву профсоюза CGT. Тогда на улицы вышло от 118 до 250 тысяч человек (по данным полиции и организаторов соответственно).

Забастовки в Европе

10 ноября забастовка парализовала движение метро в столице Великобритании, где работу прекратили сотрудники компании-оператора лондонского общественного транспорта TfL (Transport for London). Они протестовали против мер жесткой экономии, предпринимаемых руководством (сокращение 600 рабочих мест, реформа финансирования пенсионной системы для бывших сотрудников). Стачка лондонских транспортников прошла на следующий день после решения профсоюзов начать в ближайшие недели беспрецедентную всеобщую забастовку медицинского персонала: британские медсестры и медбратья намерены потребовать повышения зарплат на фоне инфляции, которая превысила в стране 10-процентную отметку.

В среду, 9 ноября, внушительные забастовки по призыву ведущих профсоюзов прошли в Бельгии и Греции. Стачки работников государственного и частного секторов, требующих повышения зарплат, нарушили работу транспорта и медицинских учреждений. В Бельгии забастовка парализовала работу аэропорта в Шарлеруа. В Греции на улицы столицы вышло более 20 000 манифестантов. В обеих странах годовая инфляция составляет уже порядка 12%, напоминает агентство France-Presse.

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