Ocean Viking с 230 мигрантами на борту пришвартовался во французском Тулоне

Спасательное судно Ocean Viking, на котором находятся 230 пассажиров, после более чем двух недель в море пришвартовалось во французском Тулоне. Речь идет о первом с 2014 года случае, когда подобный борт, зафрахтованный негосударственной организацией для помощи мигрантам, высадит спасенных людей во Франции — согласно международному праву, судно должно было пристать в ближайшем порту на Мальте или в Италии. Франция приняла Ocean Viking «в качестве исключения», подчеркнули власти — однако это решение вызвало резкую критику оппозиции.

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На борту Ocean Viking, зафрахтованного негосударственной организацией SOS Mediterranée, находились 230 мигрантов, спасенных во время кораблекрушения недалеко от побережья Ливии в середине октября. Они пытались переплыть Средиземное море и попасть в Европу.

Ocean Viking 43 раза запросил у Италии, где к власти пришло крайне правое правительство во главе с Джорджией Мелони, зайти в порт. Но разрешение так и не было получено. После этого в Париже объявили, что исполнят «долг человечности» и позволят судну пристать в Тулоне.

Ocean Viking пришвартовался в городе в 8:45 утра 11 ноября. После этого всех мигрантов, включая 57 детей, направили в «зону ожидания» — затем их перевезут в центр отдыха в двадцати километрах от Тулона. Там будут проведены собеседования с офицерами Французского бюро защиты беженцев и апатридов (OFPRA).

Как сообщили французские власти, две трети беженцев не останутся в стране — их направят в другие государства-члены ЕС в рамках механизма «европейской солидарности». Около 80 из них направят в Германию, других — в Люксембург, Болгарию, Румынию, Хорватию, Литву, Мальту, Португалию и Ирландию. Во Франции же убежище смогут запросить, как ожидается, порядка 80 человек.

Решение правительства высадить мигрантов с Ocean Viking во Франции вызвало гнев в оппозиции. Бывшая глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен обвинила президента Эмманюэля Макрона в «попустительстве». «Это решение показывает, что верить его обещаниям положить конец массовой и анархичной иммиграции не стоит», — сказала политик.

Бывший кандидат в президенты Франции Эрик Земмур объявил, что направится в Тулон в эту пятницу вместе со своими сторонниками и выразит протест такому решению.

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