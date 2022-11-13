В фотографии можно все: каким получился 25-й салон Paris Photo

В Париже с 10 по 13 ноября прошел юбилейный 25-й салон Paris Photo — одно из важнейших событий мира современного фотоискусства. В этом году во временном Гран-Пале на Марсовом поле разместились галереи из 29 стран. В ДНК ставшего легендарным салона, как признаются организаторы, — стремление показать все тренды фотографического медиума. В эти три дня напротив Эйфелевой башни можно было найти почти все: от анонимных домашних альбомов до смелых экспозиций, которые к фотографии в понимании непосвященных зрителей отношения, казалось бы, не имеют.

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Paris Photo традиционно проходит в Гран-Пале — Большом дворце, одном из наиболее знаменитых выставочных центров с высоким стеклянным куполом и просторными залами. Но в этом году Гран-Пале на ремонте, и ярмарку переместили в Гран-Пале-Эфемер, временное здание у подножья Эйфелевой башни.

В общем пространстве удалось выставить 134 галереи. Некоторые из них находились буквально на асфальте — во «временном» Гран-Пале пол положили далеко не везде. Но выглядела современная фотография, собрание которой объединило в себе и классиков, и провокационных молодых авторов, в крестообразном здании с деревянным каркасом, органично: недостаток пространства и сжатость, которые часто является проблемой фотосалонов, не чувствовались.

Одна из целей галерей на Paris Photo, чего не скрывают участвующие галереи — продажа коллекционных отпечатков, цена за которые часто превышает десятки тысяч евро. Но для зрителей фотоярмарка — это отражение того, какие темы волнуют художников и коллекционеров со всего мира. И возможности фотографического медиума, которые здесь кажутся практически безграничными.

В этом году почетный гость выставки — знаковая испанская актриса Росси де Пальма, открытая Педро Альмодоваром, но позже оказавшая влияние не только на кино, но и на театр, оперу, моду и фотографию. Организаторы подчеркивают, что выбрали ее именно как «мультидисциплинарного художника» На обложке салона разместили ее портрет за авторством Горки Постижо с красным попугаем ара.

Rossy de Palma © Gorka Postigo

В залах Росси де Пальма выбрала 25 снимков — в большей части цветные и черно-белые портреты женщин. Одни — жесткие репортажные кадры, другие — абстрактные снимки с разнообразием теней и оттенков.

Другая отдельная выборка Paris Photo посвящена женщинам-фотографам. Их на салоне 77 — эту цифру выбрали не случайно. Она отсылает к игре-лотерее родом из Неаполя, в ней 77 обозначает женские ноги — и это же число в культуре символизирует дьявола. «Можно смеяться, но если поразмышлять, кажется, что за этим стоят остатки патриархального мира, где женщин видели как ведьм. Мне пришла идея „реабилитировать“ две семерки», — объясняет комиссар проекта Федерика Киокетти.

THE KITCHEN VIII 2009 WILDE MARINA ABRAMOVIĆ

В 2022-м году в произведениях просматривается привычный для Европы тренд на освещение экологии и попытке иначе показать изменение климата. Иранский фотограф Ибрагим Норузи представил завораживающую серию «The lake on its last legs» об исчезающем на фоне глобального потепления озере Урмия. «Моей целью не было рассказать о красоте озера — но она все равно проявилась в фотографиях», — рассказывает автор.

Noroozi Ebrahim, The Lake on its Last Legs, 2016,

На снимках французского фотографа Ксавье Дюмулана другое «загрязнение» окружающей среды. Речь идет об искусственном освещении — в горах на лыжных станциях автор сравнивает его с лавой, исходящей из вулканов и «пожирающей» ночь и звезды,

Особенно в этом году представлена Украина — хотя фотосалон и не посвящен военному репортажу. Александра де Вивейрос показала снимки авторов из Харьковской школы фотографии — художников из этого движения украинского искусства давно знают во всем мире, а работы хранятся в музеях с мировым именем.

UNTITLED, VIOLIN SERIES 1972 ALEXANDRA DE VIVEIROS © EVGENIY PAVLOV

В отделе, посвященном книгам — несколько произведений об Украине. Британский фотограф Марк Невилл представил проект «Stop tanks with books». Книга снималась с 2015 года: документалист работал в Одессе, Киеве, запечатлев жизнь мирных жителей, и на Донбассе. С прошлого года Марк Невилл живет в Украине.

Первые 750 экземпляров книги автор бесплатно отправил политикам, депутатам, послам и медийным персонам. «Цель — в том, чтобы получатели книги сделали реальные шаги для того, чтобы остановить агрессию России», — отмечает Марк Невилл.

Помимо «классических» фотографий — то есть отпечатка на бумаге — на Paris Photo представили и совсем иной формат фотоискусства. Архивные снимки геноцида в Руанде на одном из стендов и вовсе заменили на текст на черном фоне. Сами фотографии спрятали в ящики — по мнению автора экспозиции для того, чтобы не распространять изображения и идеологию насилия. А объемные композиции, где фотографию дополняют природные материалы, барельефы, скульптуры, полупрозрачные рамки, и вовсе стали обычным арсеналом для художников.

© DAVID UZOCHUKWU STYX 2021 Galerie Number 8

COLLAGE #19 - MANUFACTURED MANUAL 2022 CAROLINE O’BREEN JAYA PELUPESSY

25-е издание Paris Photo — индикатор того, что фотография в XXI веке выходит за пределы привычного понимания этого медиума. Даже если в большинстве случаев рынок занимают не авторы сложных экспозиций, которые можно показать только в выставочных пространствах, а фотографы, предпочитающие работать с обычным изображением, фотоискусство все чаще переходит границы привычного и дозволенного.

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