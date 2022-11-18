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Франция выбрала метанизацию

02:43 Франция стремится перейти к 2050 году на 100% биометана © RFI / Freepik

Франция делает ставку на биогаз (CH4), чтобы выйти к 2050 году на уровень нулевых выбросов СО2 и сократить зависимость от импорта природного газа из России. Ежегодно на промышленных выставках посетителей знакомят с технологией метанизации, которая внедряется во Франции с 2011 года. Отрасль стремится увеличить к 2030 году долю биометана в энергетике Франции с нынешних 2% до 20%, — объяснила RFI Амели Санз, специалист газораспределительной сети GRDF. 20% — это больше объемов российского газа, поставлявшегося во Францию до войны в Украине.