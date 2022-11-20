Франция передает Украине две батареи ЗРК Crotale и две РСЗО

Франция передает Украине две батареи ЗКР Crotale, а также две системы залпового огня, сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью газете Le Journal du Dimanche.

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Французский зенитный ракетный комплекс Crotale малой дальности предназначен для борьбы с воздушными целями в диапазоне средних, малых и предельно малых высот.

По словам Себастьена Лекорню, в Париже также рассматривают запрос Киева о передаче Украине радиолокационных станций.

«Мы продолжим помогать Украине столько, сколько будет длиться конфликт», — подчеркнул он.

«Мы долгосрочные и надежные партнеры. Все, что мы обещаем, мы выполняем. Украинцы это признают, и это иногда отличает нас от других… Мы также стараемся выполнять их просьбы, не всегда публично об этом объявляя. Для переданных систем вооружения мы также предоставляем топливо, боеприпасы и обучение», — сказал Себастьен Лекорню.

Министр рассказал, что 400 украинских военных уже прошли обучение во Франции, в частности использованию военного оборудования, которое Франция передает Украине. Это касается, например, артиллеристов, операторов систем ПВО, механиков, занимающихся техобслуживанием.

Лекорню отметил, что украинских солдат во Франции обучают не только использованию боевой техники, но и логистическим функциям. «По слабостям российской армии видим, насколько важны эти функции», — отметил он. «Солдатам пехоты предлагается более общая боевая подготовка, поскольку Украине необходимо восстановить свои силы», — продолжил министр ВС Франции.

По его словам, цель Франции «для начала» обучить 2000 украинских военных среди 15 тысяч в рамках программы ЕС.

По словам Лекорню, Франция — в пятерке крупнейших поставщиков военной помощи Украине

Себастьен Лекорню утверждает, что Франция — в пятерке крупнейших поставщиков военной помощи Украине. «Если сложить всю нашу военную помощь, мы входим в первую пятерку стран», — сказал министр.

Министр говорит, что рейтинги стран-доноров Украины, ставящие Францию на более низкое место, основываются только на том, что было публично заявлено, а не на том, что было отправлено на деле. А методика у некоторых «не всегда серьезная», считает министр.

«Мы сделали выбор в пользу полезного, надежного, а иногда и очень современного оружия, такого как пушки Caesar. Мы не хотели выставлять себя напоказ с большим количеством старого оборудования. Оправдание ожиданий украинцев стоит всех рейтингов», — заявил Лекорню.

«Возьмем Европейский фонд мира, фонд ЕС, который позволяет каждой стране получать возмещение за пожертвования оружия Украине. Мы являемся одним из крупнейших вкладчиков с 550 млн евро из общей суммы в 3 млрд евро. Мы также платим за то, что дают другие», — добавил он.

Центральным министр считает вопрос общественного мнения во Франции относительно поддержки Украины. В связи с этим он отметил важность борьбы с дезинформацией, в частности ложной информацией, которую распространяют в соцсетях «некоторые российские прокси».

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