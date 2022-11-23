Во Франции бывшему главе администрации президента и МВД вынесли приговор по очередному делу

Клода Геана, близкого соратника экс-президента Николя Саркози, во Франции приговорили к шести месяцам реального срока лишения свободы по делу о мошенничестве на парламентских выборах 2012 года. Вердикт в отношении бывшего главы администрации президента Франции и МВД страны 22 ноября вынес суд Нантера. Для Геана — это не первый судебный приговор и не единственное уголовное дело, в котором бывший высокопоставленный государственный чиновник является фигурантом, обвиняемым или осужденным.

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Клод Геан, возглавлявший президентскую администрацию Николя Саркози (2007-2011) и французское министерство внутренних дел (2011 – 2012), вновь предстал перед судом в октябре месяце. 21 ноября трибунал парижского пригорода Нантер вынес приговор по делу о финансовом мошенничестве в ходе предвыборной кампании 2012 года, когда Геан — после поражения Саркози на выборах президента — баллотировался (безуспешно) в парламент Франции (Национальное собрание).

За нарушение правил финансирования предвыборной кампании Клода Геана, когда-то входившего в высшее руководство Франции и прозванного «правой рукой» Николя Саркози, приговорили к полутора годам лишения свободы. Из них — год условно и испытательным двухлетним сроком. Срок реального лишения свободы — шесть месяцев — экс-глава МВД должен отбывать под домашним арестом с электронным браслетом, согласно решению суда первой инстанции. Помимо этого, суд оштрафовал бывшего руководителя администрации президента Франции на 30 000 евро. Адвокаты Клода Геана немедленно оспорили приговор, что откладывает его вступление в силу.

Прокуратура требовала трех лет условного срока для бывшего соратника и сотрудника Саркози.

Николя Саркози и Клод Геан (архивное фото 15/12/2011). AP - Michel Euler

Клода Геана обвинили в умышленном занижении суммы предвыборных расходов в ходе кампании 2012 года в парижском пригороде Булонь-Бийанкур. Как утверждало обвинение, мошенничество с финансовой отчетностью кампании позволило Геану получить компенсацию предвыборных расходов из государственного бюджета в более чем 30 000 евро. Превышение установленного законом потолка расходов на агитацию является правонарушением. Такому кандидату в депутаты, преступившему закон, бюджетная компенсация, разумеется, не положена, для него предусмотрено наказание в виде лишения свободы и штрафа.

В деле Клода Геана речь шла о письме, которое разослал всем избирателям мэр города Булонь-Бийанкур Пьер-Кристоф Баге, совмещавший пост главы муниципалитета с работой депутата Национального собрания. В письме градоначальник извещал жителей округа о своем отказе баллотироваться в парламент на новый срок и призывал голосовать за Клода Геана (своего соратника по правой партии «Республиканцы»). Это послание было напечатано и разослано за счет мэрии. Расходы на эту де-факто предвыборную агитацию не попали в финансовую отчетность кампании Геана.

Помимо бывшего министра, суд Нантера 22 ноября также приговорил к условным срокам и штрафам мэра Пьер-Кристофа Баге, двух сотрудников муниципалитета Булонь-Бийанкур и директора типографии, которая напечатала агитационное предвыборное послание в поддержку Геана. Все они признаны виновными в незаконном финансировании предвыборной кампании.

Подсудимые настаивали на своей невиновности и отсутствии преступного умысла. Мэр Баге называл случившееся «человеческой ошибкой» и «оплошностью». Его адвокат настаивал на том, что в деле не было растраты бюджетных средств, личного обогащения или ущерба, нанесенного муниципалитету. Защита Клода Геана заявила AFP, что экс-министр не согласен с приговором и обвинением в мошенничестве с предвыборными расходами.

Клод Геан сегодня не присутствовал на вынесении приговора, так как отбывает наказание в тюрьме по другому приговору. На фото: г-н Геан в парижском суде в первый день процесса, 18.10.2021 AFP - STEPHANE DE SAKUTIN

В январе 2022 года Клод Геан уже был приговорен к реальному сроку лишения свободы — по другому уголовному делу. Речь шла о расходах администрации президента Николя Саркози в период его правления (2007 -2012). В СМИ его назвали «делом о социологических опросах для Елисейского дворца». Суд разбирался с многочисленными соцопросами, которые заказывала и щедро оплачивала администрация Саркози (без объявления конкурсов и тендеров). Многие опросы покупались через фирмы, принадлежавшие советникам президента. По этому делу Клод Геан, занимавший пост генерального секретаря в Елисейском дворце, был приговорен к реальному сроку лишения свободы — 8 месяцев (плюс два месяца условно). Статья обвинения — фаворитизм (кумовство). Клод Геан оспорил этот приговор и ожидает разбирательства в Апелляционном суде.

Агентство France-Presse также напоминает, что менее чем год назад Геан стал первым в истории Пятой республики экс-министром внутренних дел, который побывал за решеткой. В тюрьме он провел порядка двух месяцев (с 13 декабря 2021 по 9 февраля 2022 года) за нарушение сроков выплаты штрафов и компенсаций, присужденных ему по еще одному уголовному делу. В 2017 году Геана осудили за растрату и нецелевое расходование бюджетных средств в МВД, где в 2002-2004 годах он возглавлял кабинет министра (во главе министерства в тот период стоял… Николя Саркози). Клод Геан вышел из парижской тюрьмы Санте после того, как его близкие погасили сумму задолженности по судебному решению.

Наконец, Клод Геан является фигурантом уголовного «дела о ливийском финансировании» предвыборной президентской кампании Николя Саркози 2007 года. С 2013 года следователи разбирались в обвинениях о получении штабом Саркози денег от ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Об официальном завершении расследования, которое продолжалось почти 10 лет, стало известно 24 октября. Теперь адвокаты 13 обвиняемых должны представить судебным следователям свои замечания по делу. Затем свое обвинительное заключение должна подготовить прокуратура. Окончательное решение о том, будет ли дело в итоге передано в суд, примут судебные следователи.

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