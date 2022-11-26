Эмманюэль Макрон в день памяти жертв Голодомора: «Россия продолжает использовать голод как средство давления, пищу — как оружие»

26 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с обращением по случаю запуска Украиной инициативы Grain from Ukraine («Зерно из Украины») по поставкам продовольствия в самые нуждающиеся страны. В день памяти жертв Голодомора президент Франции подчеркнул, что Россия «продолжает использовать голод как средство давления, пищу — как оружие». Он пообещал выделить еще 6 млн евро на поддержку экспорта украинского зерна.

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«Мы собрались в этот день, чтобы почтить память об огромной трагедии, который стал великий голод, называемый Голодомором 1932–1933 годов, спровоцированный тоталитарным — советским — режимом и повлекший миллионы жертв в Украине», — заявил президент Франции, обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Les pays les plus fragiles ne doivent pas payer le prix d'une guerre qu'ils n'ont pas voulue. La France comme l'Ukraine et comme tous nos partenaires, a décidé de faire et fera toujours le choix d'une solidarité en actes : pic.twitter.com/6RZ24xG2Bj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 26, 2022

Он подчеркнул, что российская война против Украины усугубляет дестабилизацию цепочек поставок и угрожаем миру продовольственным кризисом. «Самые уязвимые страны не должны платить за войну, которой они не хотели», — сказал Эмманюэль Макрон.

«Тогда как мы решили действовать в солидарности с наиболее уязвимыми странами, Россия продолжает использовать голод как средство давления, а пищу — как оружие войны», — подчеркнул французский президент в своем обращении.

По его словам, запуск инициативы «Зерно из Украины» президентом Владимиром Зеленским вносит большой вклад в укрепление глобальной продовольственной безопасности.

Инициатива «Зерно из Украины»

26 ноября президент Украины объявил о запуске международной программы Grain from Ukraine, в рамках которой украинское продовольствие будет направляться в бедные страны Азии и Африки. По словам Владимира Зеленского, в рамках этой инициативы планируется отправить из украинских портов по меньшей мере 60 судов в страны, которые больше всего страдают от продовольственного кризиса — Эфиопию, Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен и другие.

«Каждый корабль с зерном, отправленный из украинских портов в рамках инициативы Grain From Ukraine, обеспечит потребность в продовольствии в среднем для 90 тысяч человек. Шестьдесят кораблей дадут гарантию продовольственной безопасности для миллионов людей», — отметил Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина остается одним из гарантов мировой продовольственной безопасности и будет выполнять свои обязанности вопреки российскому вторжению.

Продовольственный кризис

Президент Франции сообщил, что посредством «коридоров солидарности» Евросоюз уже сделал возможным отправку более 15 миллионов тонн зерна из Украины в остальной мир.

Он также приветствовал продление «черноморской зерновой инициативы», отметив роль ООН и Турции. Эта инициатива, важная для продовольственной безопасности уязвимых стран, должна продолжаться, подчеркнул Макрон.

Эмманюэль Макрон сказал, что Франция внесла 14 миллионов долларов США в транспортировку Всемирной продовольственной программой 25 тысяч тонн украинской пшеницы в направлении Сомали. Он объявил о дополнительном взносе Франции в 6 миллионов евро для транспортировки украинского зерна в Йемен и Судан.

Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Германия выделит дополнительно 15 миллионов евро, чтобы поддержать экспорт украинского зерна, передает DW.

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