Президент Казахстана Касым-Жомарт Tокаев посетит Францию 29 и 30 ноября

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после инаугурации на новый срок на посту главы государства 26 ноября (на фото) отправился в зарубежную поездку. 28 ноября в столице РФ он провел переговоры с Владимиром Путиным, а 29 и 30 ноября ожидается с визитом во Франции.

