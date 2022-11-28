Президент Казахстана Касым-Жомарт Tокаев посетит Францию 29 и 30 ноября

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после инаугурации на новый срок на посту главы государства 26 ноября (на фото) отправился в зарубежную поездку. 28 ноября в столице РФ он провел переговоры с Владимиром Путиным, а 29 и 30 ноября ожидается с визитом во Франции.

После переговоров с французским президентом Эмманюэлем Макроном во вторник утром, 29 ноября, Касым-Жомарт Токаев встретится с представителями французского бизнеса. В коммюнике Елисейского дворца говорится, что основное внимание на переговорах и встречах будет уделено новым коммерческим договорам, перспективам инвестиций и гуманитарным вопросам.

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Война в Украине значительно изменила экономический контекст в странах Центральной Азии, поэтому Казахстан ищет новых партнеров среди стран Запада, пишет агентство France-Presse отмечая, что для Евросоюза Казахстан представляется сегодня как «надежный энергетический партнер».

В интервью AFP специалист по странам Центральной Азии Французского института международных отношений (IFRI) Микаель Левистон объяснил, что «в момент, когда поставки российского газа блокируются, Европа интересуется Центральной Азией из-за ее энергетических ресурсов», а «страны Центральной Азии ищут новых экономических партнеров на мировой арене из-за санкций, введенных против России».

Отмечая географическое положение Казахстана между Европой и Китаем, специалисты указывают, что страна может сыграть важную роль в поставках энергоносителей из России (подписание в декабре 2021 года с Россией протокола соглашения об энергетическом коридоре для поставок в Китай и Европу), а также стать важным вектором поставок товаров между Китаем и Европой. Этот вопрос должен обсуждаться в рамках дискуссий о создании новых автодорог и других новых торговых путей.

Казахстан, как и другие страны Центральной Азии, традиционно находится в зоне влияния России, но война в Украине позволяет стране постепенно освобождаться от прежней зависимости, а партнерство со странами Европы позволит ему не попасть под исключительное влияние Китая, отмечают опрошенные AFP эксперты.

Визит президента Токаева важен для Франции, так как новые договоры с Казахстаном позволят Парижу расширить сферу своего влияния в Центральной Азии. Официальное коммюнике Елисейского дворца подчеркивает, что договор о партнерстве между двумя странами действует с 2008 года.

Касым-Жомарт Токаев прибудет во Францию после встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Москве в понедельник, 28 ноября.

Казахстанский президент — уже третий лидер Центральной Азии, с которым Эмманюэль Макрон проводит переговоры за последнюю неделю. 22 ноября в Елисейском дворце состоялась встреча главы французского государства с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. 26 ноября Макрон провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

В ноябре в Казахстане состоялись досрочные президентские выборы, на которых действующий президент Касым-Жомарт Токаев победил с официальным результатом более 80% голосов. Как отмечает AFP, переизбранный президент продолжает занимать нейтральную позицию по отношению к военному вторжению РФ в Украину, не поддерживая ни Россию, ни западную политическую позицию.

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