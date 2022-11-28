Французские газеты анализируют главные темы визита президента Макрона в Вашингтон

Государственный визит президента Франции в Вашингтон начнется 30 ноября 2022 года. Фото запечатлело встречу президентов Франции и США в октябре 2021 года.

Предстоящий на этой неделе государственный визит в Вашингтон президента Франции Эмманюэля Макрона широко комментируется французскими СМИ. Они разбирают вопросы двусторонних отношений, протекционизм в экономике и его последствия для конкуренции, энергетику переходного периода, позиции в отношении конфликта в Украине и двустороннее сотрудничество.

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Газета Le Figaro обстоятельно разъясняет программу четырехдневного визита (вторник отведен частным мероприятиям), который пройдет с 29 ноября по 2 декабря. При этом газета отмечает, что «преимущество государственного визита заключается в том, что сама его форма гарантирует успех практически независимо от его содержания».

Le Figaro напоминает, что предыдущий визит Эмманюэля Макрона в Вашингтон состоялся в апреле 2018 года. Его принимал «яркий, но непреклонный Дональд Трамп». Теперь с такими же почестями французского гостя примет, в рамках нового мандата, Джо Байден. Газета цитирует Елисейский дворец, который без колебаний видит в этом признак «совершенно особых отношений», «чрезвычайно прочного союза», который опирается на «богатый и динамичный диалог».

Подчеркивается также, что Эммануэль Макрон — единственный из президентов Франции, который побывает в США с государственным визитом дважды. Сообщается, что в поездке в Вашингтон и Новый Орлеан, где будут обсуждаться вопросы «инвестиций, франкофонии и космоса», президента «будет сопровождать внушительная делегация».

Региональная Sud-Ouest видит приоритеты визита для Эмманюэля Макрона в необходимости «возобновить контакты с США», омрачённые эпизодом с провалом продажи Францией Австралии военных субмарин, поговорить об Украине и протекционизме.

«Прежде всего, речь идет об урегулировании довольно редкого франко-американского кризиса», — продолжает Sud-Ouest. Она напоминает, что заключение в 2021 году Вашингтоном и Лондоном с Канберрой нового трехстороннего партнерства AUKUS в сфере обороны, привело к отмене заключённого с Францией контракта на поставки подлодок на сумму почти в 56 млрд евро. Sud-Ouest цитирует аналитика из Brookings Institution de Washington. Селиа Белен считает, что Вашингтону «необходимо поддерживать тесные связи с союзником», выступающим за «стратегическую автономию» Европы. «С французами не всегда легко иметь дело, — продолжает исследователь, — но когда французы и американцы приходят к соглашению, это дает большие результаты».

Под рубрикой «союзники, но с независимой позицией», Sud-Ouest пишет, что вне протокольных формальностей Елисейский дворец надеется на «требовательный» диалог с Вашингтоном. Позиция Эмманюэля Макрона «давно раздражает американского партнера», продолжает газета. Эта позиция состоит «в тотальной поддержке Киева, но и сохранении диалога с Москвой», чтобы, когда украинцы решат, война закончилась «за столом переговоров». При этом газета отмечает, что Вашингтон, похоже, сегодня начинает склоняться к тому же мнению, так как верховное командование США увидело «окно возможностей для переговоров».

Что касается конкуренции в экономической сфере, 26 ноября газета Le Monde писала об опасениях Евросоюза по поводу массовых субсидий, которые будут с января выплачиваться производителям товаров в США. Европейский союз ожидает, что в таких условиях компании будут отдавать предпочтение Соединенным Штатам для своих инвестиций и производства.

Газета по этому поводу иронизирует: «Когда у членов ЕС возникают проблемы с американским союзником, им всегда трудно это признать. Но в последние дни Европе пришлось констатировать: президент Джо Байден, избрание которого европейцы с таким облегчением наблюдали в начале 2021 года, сменил в Белом доме Дональда Трампа, но подарков им делать не намерен. Когда дело доходит до защиты американской экономики, он готов пожертвовать экономикой Европы», — пишет газета Le Monde.

Экономическая Les Echos также пишет в канун визита, что для Эмманюэля Макрона политика " America First «, которую европейцы считают протекционистской, будет главной темой в Вашингтоне. Поэтому Франция хочет «пересинхронизировать»американские и европейский планы на будущее. Иными словами, предстоит «найти средства для создания здоровой конкуренции между Европой и Соединенными Штатами». При этом Les Echos перечисляет трудности, которые учитываются командой президента Макрона. Французский президент знает, что унаследованная от Дональда Трампа политика «America first»никуда не делась, что пространство для маневра у Франции ограничено, потому что «цена на газ, отправляемый американцами в Европу, по сути, подчиняется рыночным механизмам, и жалоба в инстанции Всемирной торговой организации о завышенных субсидиях для товаров, произведенных в США, займет много времени».

Газета Le Monde отмечает, что «в настоящее время предпочтение отдаётся дипломатическим каналам». Хотя для двадцати семи членов ЕС политика протекционизма со стороны США «означает риск, что их компании покинут Старый континент, чтобы инвестировать через Атлантику». И исход предприятий уже начался.

Вопросы конкуренции и сотрудничества в области космоса и атомной энергетики должны обсуждаться в последний день государственного визита Эмманюэля Макрона в США. Les Echos напоминает о давнишнем сотрудничестве французского и американского космических агентств. Для США «миссия Artemis, знаменующая возвращение американцев на Луну, стала поводом для партнерства с Airbus и Европейским космическим агентством (ЕКА)», напоминает газета.

А вот в области атомной энергетики конкуренция острее. Les Echos сообщает, что контракт на строительство новых реакторов в Польше получила американская Westinghouse. Но США и Франция стоят на одних и тех же позициях в вопросе защиты роли гражданской атомной энергетики в период энергетического перехода. Газета указывает на заинтересованность Франции в расширении сотрудничества с США в области исследований и разработок в сфере малых реакторов (ММР) и долгосрочных термоядерных проектов.

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