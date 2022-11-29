Передал ли Токаев «послание» Макрону от Путина перед поездкой Макрона к Байдену. Подробности визита президента Казахстана в Париж

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял в Елисейском дворце президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В Елисейском дворце особо подчеркнули, что это был «первый официальный визит президента Токаева в Европу после его переизбрания». Пресс-служба президента Казахстана после встречи сообщила о том, что стороны обсудили развитие «стратегического партнерства» в экономике («Франция с 2005 года входит в пятерку крупнейших стран-инвесторов, вложив в экономику Казахстана 17 млрд долларов»), «обменялись мнениями по укреплению связей двух стран в сферах образования и культуры, а также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня и ситуацию в Центральной Азии». Под «международной повесткой», очевидно, в первую очередь понималась война РФ против Украины. Накануне встречи с Макроном президент Казахстана был в Москве, где встречался с развязавшим войну президентом России Путиным.

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Макрон, в свою очередь, после встречи с Токаевым вылетел в Соединенные Штаты, где проведет пять дней (с 29 ноября по 3 декабря) и встретится с президентом Байденом.

Вполне вероятно, что президент Казахстана, пытающийся сохранить «нейтралитет» в вопросе войны и продолжающий встречаться с Путиным, мог выступить, в том числе, и посредником, передающим «сигналы» из Москвы в Париж и Вашингтон. Сам Макрон в середине ноября анонсировал, что в ближайшее время снова собирается позвонить Путину.

При этом кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил сегодня о том, что Путин не передавал «никаких посланий» Макрону через Токаева. Источник в Елисейском дворце тоже отметил, что возможные телефонные переговоры Макрона с Путиным «никак не привязаны» к визиту Макрона в США, и президент Франции позвонит в Кремль, как только найдет «подходящее время для этого» и четко определит, «что мы можем получить от этого разговора».

«Это снова вопрос использования всех инструментов нашей дипломатии, чтобы справиться с украинским кризисом и прийти к ситуации, в которой мы сможем, уважая суверенитет и территориальную целостность Украины, также уважать желания украинцев, — то есть украинцы сами будут выбирать время и условия переговоров», — также отметили в Елисейском.

Учитывая сказанное, можно с большой долей вероятности утверждать, что президент Франции не пренебрег таким «инструментом дипломатии» как президент Казахстана, и попытался узнать о настроениях в Кремле и, может быть, получить какой-то «сигнал» оттуда (вопреки заявлению Пескова).

По словам источника в правительстве Казахстана (цитата по AFP), во время этой встречи в Париже Украина должна была занимать «важное место в повестке дня, как и ситуация в Центральной Азии, (…) Афганистан».

«Главы двух государств обсудят улучшение отношений в области энергетического перехода и гражданской ядерной энергетики, а также укрепление политического диалога в контексте войны в Украине и умножения кризисов международного масштаба», — заявляли перед визитом Токаева в Париж в администрации президента Франции.

На прошлой неделе на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Токаев призывал к «совместному коллективному поиску формулы мира» в Украине. «Мы не должны допустить, чтобы братские русский и украинский народы были разделены на десятилетия, если не сотни лет, с незаживающими обидами», — сказал он.

В июне на экономическом форуме в Санкт-Петербурге в присутствии Путина президент Токаев выступил против признания так называемых «ДНР» и «ЛНР», назвав их «квазигосударственными образованиями». Эта позиция была повторена в отношении Запорожской и Херсонской областей, других украинских регионов, виртуально «принятых» Путиным в «состав РФ» в сентябре.

Казахстан, в свою очередь, принял десятки тысяч россиян, которые бежали, спасаясь от «частичной мобилизации», объявленной Путиным в конце сентября.

Одновременно тот факт, что первый визит после переизбрания Токаев совершил в РФ, показывает, что казахстанский президент желает «сохранить баланс», не слишком раздражая кремлевского правителя, которого российские «национал-патриоты» уже в открытую «призывают» начать «спецоперацию» еще и северном Казахстане. Кроме того, Токаев постарается в полной мере использовать свою роль посредника в «мирном урегулировании», а также воспользоваться экономической уязвимостью России, находящейся под серьезным грузом западных санкций.

«Очень большие планы в отношении присутствия российского капитала в нашей стране. Я как глава государства и мое правительство будем делать все возможное для обеспечения этого присутствия на постоянной основе, естественно, с точки зрения взаимовыгодности», — сказал президент Казахстана на встрече с Путиным.

Для Парижа, как отмечалось перед встречей Макрона и Токаева, визит главы Казахстана имел важное значение еще и в плане развития отношений со странами Центральной Азии. «Мы продолжаем (…) демонстрировать нашим партнерам из Центральной Азии то значение, которое мы придаем их региону, который зажат между Китаем и Россией и которому необходимо открыть новые горизонты», — заявили в Елисейском. И, как еще одно доказательство французского интереса к этому ключевому региону, которую Париж и Европа не хотят оставлять под российским, китайским, турецким или американским влиянием, Эммануэль Макрон встретился на минувшей неделе с Эмомали Рахмоном, президентом Таджикистана и Шавкатом Мирзиёевым, президентом Узбекистана, подчеркнуло AFP.

Война в Украине может косвенно способствовать укреплению существующего сотрудничества между Казахстаном и Евросоюзом, отмечает французское издание L’Express. Подчеркивая, что с точки зрения торговли Европа является ведущим партнером Астаны, значительно опережая Россию и Китай. Казахстан — единственная страна Центральной Азии, подписавшая с ЕС соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, которое вступило в силу в 2020 году.

На фоне растущей китайско-европейской торговли Казахстан должен стать транспортно-логистическим узлом между Европой и Китаем, подчеркивает L’Express. Отмечая также, что перенаправление части китайско-европейских торговых потоков через Казахстан, вероятно, приведет к развитию новых маршрутов транскаспийского сотрудничества, особенно с Азербайджаном, для экспорта казахстанской нефти на европейские рынки.

«90 процентов торговли Франции с Центральной Азией приходится на Казахстан, — отметила по итогам встречи Токаева с Макроном пресс-служба казахстанского президента. — Страны совместно реализуют эффективные проекты в сферах энергетики, горнодобывающей и легкой промышленности, строительства, аэрокосмической сферы, машиностроения, здравоохранениия и пищевой промышленности. В Казахстане работают более 170 французских компаний и совместных предприятий. Среди них (…) Total Energies, Air Liquide, Airbus, Alstom, Orano и Danone, которые являются ведущими инвесторами казахстанской экономики. В прошлом году Казахстан и Франция утвердили Дорожную карту по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству до 2030 года».

Французский лидер отметил, что «Казахстан является стратегическим партнером Франции. Между странами активно развиваются торгово-экономические связи, реализуются совместные проекты в энергетике», — заявили в пресс-службе Токаева, также сообщив о том, что Макрон анонсировал открытие в 2024 году «новых школ в Казахстане с обучением французскому языку».

В завершение встречи Токаев пригласил Макрона посетить Казахстан.

Токаев пробудет в Париже до завтра, 30 ноября, встретившись, в том числе, с представителями французского бизнеса.

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