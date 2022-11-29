СМИ: во Франции начали новое расследование в отношении собственности семьи Сулеймана Керимова

Во Франции снова открыли следствие, касающееся российского сенатора-миллиардера Сулеймана Керимова и его семьи. Новая команда прокуроров расследует, как его дочь, 32-летняя Гульнара Керимова, стала владелицей нескольких роскошных вилл на Лазурном берегу. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Сулейман Керимов с весны этого года находится под европейскими санкциями.

Реклама Читать далее

Подразделение прокуратуры Парижа, отвечающее за борьбу с организованной преступностью (Junalco), изучает финансовые потоки, которые позволили 32-летней Гульнаре Керимовой приобрести структуры, владеющие четырьмя виллами в так называемой «бухте миллиардеров» на мысе Антиб, сообщает Bloomberg. По данным источников агентства, следствие должно установить конечного бенефициара этой собственности.

Виллы на Лазурном берегу уже становились предметом обвинений в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, которые во Франции выдвигались в отношении Сулеймана Керимова.

Новое расследование открыли после июньского отчета французского органа по борьбе с отмыванием денег (Tracfin). Как писало французское расследовательское издание Mediapart, Tracfin адресовал в прокуратуру Ниццы информацию о том, что Гульнара Керимова выкупила владеющие виллами структуры за 268 миллионов евро, причем в основном за счет средств, которые перевел ей ее брат Саид Керимов.

По данным Tracfin, это финансирование, «исключительно непрозрачное и лишенное экономической рациональности», могло иметь целью «скрыть происхождение или реального бенефициара средств».

Адвокат Керимова Никита Сычев утверждает, что эти транзакции «проводились при полной прозрачности в отношениях с компетентными органами, чтобы соблюсти все правила». По его словам, речь идет о законных дивидендах Саида Керимова, который тот получил от российской золотодобывающей компании «Полюс».

Сулейман Керимов находился под американскими санкциями еще с 2018 года, под санкции ЕС он попал весной этого года, после полномасштабного нападения России на Украину.

В сентябре Mediapart писало, что отдел министерства финансов Франции, занимающийся выявлением подлежащей блокировке недвижимости россиян, не смог «заморозить» четыре виллы, принадлежащие семье Керимова, так как они официально записаны на его дочь, которая под санкциями ЕС не находится. При этом Саид Каримов, на чьи средства могли были быть выкуплены виллы, попал под санкции ЕС, что может облегчить заморозку собственности, отмечает издание.

Обвинения, выдвигавшиеся против Керимова во Франции

В ноябре 2017 года Сулеймана Керимова задержали в Ницце. Во Франции против него выдвинули обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Несмотря на подписку о невыезде, он неоднократно ездил в Россию. В июне 2018 года с него сняли обвинения.

В 2019 году Керимову снова предъявили обвинения во Франции, на этот раз в «соучастии в налоговом мошенничестве».

По этим делам проходил также швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер, который, по данным следствия, покупал недвижимость по заниженной стоимости в интересах Керимова.

По данным Mediapart, в ноябре 2019 году со Штудхальтера и Керимова внезапно сняли обвинения, несмотря на то, что последний признал вменяемые его фирме Swiru правонарушения при приобретении собственности. В результате дело «завершилось миром», и компания Штудхальтера заключила сделку с минфином, согласившись выплатить 59 миллионов налоговой корректировки, а прокуратура Ниццы объявила о заключении соглашения с этой фирмой, выплатившей штраф в 1,4 млн евро.

Как отмечает Mediapart, этот исход стал де-факто победой Керимова, который утверждал, что никогда не был собственником вилл во Франции, а собственником была швейцарская компания Swiru. В конце 2019 года эта компания перешла к дочери Сулеймана Керимова, Гульнаре.

Mediapart также упоминает о связях Сулеймана Керимова с Николя Саркози, с которым тот встречался в Москве в январе 2020 года, куда Саркози приехал на конференцию. Причем встреча проходила в доме Керимова. По словам источника издания, Сулейман Керимов надеялся, пригласив Саркози, добиться того, что экс-президент задействует свои связи, чтобы обеспечить «хорошее отношение к нему французского правосудия».

Адвокат Сулеймана Керимова подтверждает, что встреча в Москве имела место, но утверждает, что Керимов и Саркози не обсуждали уголовное производство во Франции в отношении российского миллиардера. По словам адвоката, к тому времени Сулейман Керимов уже и «не был обвиняемым ни по одному делу во Франции».

Тем не менее, по данным Mediapart, «дело Керимова» в Ницце в конце 2019 года было разбито на две части. И если по делу об уклонении от уплаты налогов его больше не преследуют, в отдельное расследование были выделены обвинения в отмывании денег, и это дело до сих пор не закрыто.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться