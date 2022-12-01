Несмотря на войну, Франция продолжила закупать российский уран и отправлять в Россию ядерные отходы

Франция продолжает закупать в России уран и отправлять в Россию отработавшее ядерное топливо. Как пишет издание Mediapart, первая с начала войны партия природного урана прибыла в порт Дюнкерка на севере Франции 29 ноября. Тем временем, по данным газеты Le Monde, одновременно французские компании осуществляли уже после начала войны отправку в Россию отработавшего топлива из своих атомных реакторов. Атомная отрасль не попала под санкции Евросоюза, однако торговля ядерными материалами с Россией может и должна прекратиться, считают французские экологи.

Реклама Читать далее

Во вторник, 29 ноября, в порту Дюнкерк на севере Франции разгрузилось пришедшее из Санкт-Петербурга судно «Михаил Дудин». По данным журналистов Mediapart, это была первая партия российского природного урана, прибывшая во Францию после начала полномасштабной войны в Украине. Помимо природного урана в Дюнкерк прибыл и обогащенный в России гексафторид урана.

При этом, как пишет газета Le Monde, Франция не зависит от России в вопросе эксплуатации своих 19 атомных электростанций. Она импортирует природный уран из Нигера, Казахстана, Узбекистана и Австралии, затем перерабатывает и обогащает его на предприятиях французского атомного гиганта Orano (бывшая Areva), а топливо производится на заводах Framatome «дочки» государственной энергогенерирующей компании Électricité de France (EDF), управляющей французскими АЭС.

Прибывший из России уран, по информации AFP, принадлежит предприятию Framatome. В пресс-службе компании подтвердили изданию Mediapart, что это была «поставка материала для производства ядерного топлива». «Продолжение ядерной торговли с Россией, пока бушует война в Украине, возмутительно», — заявила в комментарии Mediapart руководитель энергетической программы Greenpeace-France Полин Бойер, однако она признает, что никакие законы и санкции эти поставки не нарушают.

Дело в том, что Россия обладает единственным в мире заводом по так называемой «переработке» урана, принадлежащим «Росатому». На протяжении последних двух лет Orano и EDF отправляли свое отработавшее ядерное топливо в город Северск Томской области. По данным Greenpeace, с января 2021 по январь 2022 было совершено не менее пяти таких поставок. Это «свидетельствуют о том, насколько французская атомная промышленность оказалась в ловушке своей зависимости от России», — говорит Полин Бойер.

Orano, подписавшая в 2020 году с «Росатомом» контракт на экспорт использованного ядерного топлива, заявила Le Monde, что этот контракт был полностью исполнен и подписание нового пока не планируется. В свою очередь, также отправляющая с 2018 года свое отработавшее топливо на дообогащение в российский Северск группа EDF в комментарии газете отметила, что с февраля 2022-го новых поставок не осуществляла.

По данным Le Monde, EDF ведет переговоры с Orano и американской Westinghouse о создании завода по переработке отработавшего ядерного топлива в Западной Европе. Однако «строительство завода займет около десяти лет», — поясняют в энергетической компании. При этом в Orano ранее заявляли, что не планируют инвестировать в завод в краткосрочной перспективе из-за отсутствия достаточного спроса на переработку.

Экологи настаивают, что существующие в настоящее время технологии не позволяют говорить о возможности переработки. «Официально считается, что это перерабатываемые отходы, но на самом деле они не перерабатываются. Потому что его химическое расщепление создает дополнительное загрязнение воздуха, загрязнение воды и кучу дополнительных отходов, повторное использование которых невозможно», — объяснял в интервью RFI французский эксперт по ядерной энергетике Яник Русле.

Тем временем, французские хранилища ядерных отходов переполнены. А ядерный сектор не был затронут ни одним из восьми пакетов санкций, введенных Евросоюзом с начала российского вторжения в Украину. Так что в этих поставках нет ничего незаконного, признают экологи, однако помимо экологических проблем, теперь это поднимает еще и серьезные этические вопросы. По данным Greenpeace, французское правительство, тем не менее, «недавно приказало Orano и EDF прекратить экспорт переработанного урана в Россию.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться