Военная поддержка Украины: Франция способна на большее?

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19 ноября в интервью французскому изданию JDD министр вооруженных сил Себастьен Лекорню заверил, что Франция находится в первой «пятерке стран» по объему военной помощи Украине. Тем не менее, статья французского Института международных отношений (Ifri), опубликованная во вторник утром, уточняет это заявление. По словам ее автора, Лео Периа-Пенье, французская военная поддержка Украины вызывает вопросы по сравнению с поддержкой других стран, таких как Великобритания, Германия и Польша, даже в свете того, что Франция предоставила Украине передовые системы Caesar и системы ПВО Crotale.

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По словам Лео Периа-Пенье, война в Украине является напоминанием о том, что в европейских армиях, которые были сокращены до предела после трех десятилетий бюджетных сокращений, наступает истощение от конфликтов высокой интенсивности. Все европейские войска были вынуждены сократить свои запасы до минимума. В результате поддержка Украины привела к значительному снижению их оперативных возможностей. Значительное количество уже списанных систем также было передано в дар.

Россия, со своей стороны, мобилизовала огромные запасы, унаследованные от Союза Советских Социалистических Республик (СССР), для поддержки своих военных усилий после первоначального провала «специальной военной операции». Также был активизирован процесс обновления самых старых систем.

Таким образом, считает Лео Периа-Пенье, нынешний конфликт представляет собой столкновение смешанных парков вооружений, состоящих как из очень современных систем, так и других, намного старше — даже устаревших — из долгосрочных запасов. Эта ситуация заставляет задаться вопросом о стратегиях накопления запасов французских армий и сравнить их с теми, которые существуют в других странах.

RFI: Франция занимает пятое место среди стран-доноров Украины. О чем это говорит?

Лео Периа-Пенье: Это говорит о том, что по сравнению с другими странами у нас меньше средств, чем у наших партнеров, чтобы, не снижая наших собственных возможностей, внести непосредственный вклад в украинский конфликт. Если другие, в частности, британцы и поляки, могли опираться на свои долгосрочные запасы, то Франция была вынуждена использовать <собственные> мощности, имеющиеся в подразделениях.

В связи с этим возникают вопросы о военных запасах Франции?

Именно это и привело к написанию отчета: мы попытались выяснить, что имелось в наличии и почему исчезли запасы. В отчете три части: инвентаризация того, что имелось у наших партнеров, как Франция управляла запасами в течение последних тридцати лет, и, наконец, рекомендации по возвращению к политике управления запасами, которая, по нашему мнению, необходима сегодня.

Какова была политика Франции в отношении запасов военного имущества?

Логика массовой армии во Франции закончилась вместе с холодной войной. Затем последовали десять лет, в течение которых Франция проводила определенное количество миротворческих миссий за рубежом, что позволяло ей поддерживать высокий уровень активности и ограничивать ущерб. Но затем был реализован ряд реформ: профессионализация вооруженных сил, которая предполагает сокращение численности; кризис 2008 года, который предполагает сокращение бюджета; и, наконец, применение RGPP (Общий обзор государственной политики — RFI), который предполагает максимальную экономию на всех должностях.

Таким образом, эти три компонента привели к сокращению средств, выделяемых вооруженным силам, не обязательно ограничивая их амбиции. Далее — 21 век с войной против терроризма, а значит — новые перспективы вмешательства, например, в Афганистане; постепенное увеличение числа операций в Африке. В итоге, армия вынуждена отойти от позиции перспектив конфликта высокой интенсивности, чтобы отвечать на запросы политиков: контртеррористические операции, а затем операция Sentinelle, вынуждающая армию расходовать огромное количество человеческих и финансовых ресурсов. Как итог, армия не может поддерживать запасы на случай конфликта высокой интенсивности или даже подготовиться к такому конфликту. Поэтому сегодня, на фоне того, что такая перспектива становится более чем вероятной, французская армия чрезмерно специализирована в совершенно разных областях.

Значит, мы перешли от логики запасов к логике «точно в срок»?

Принцип Just-in-time — это паллиатив, средство компенсации сокращения ресурсов. Запас рассматривается как нечто, что занимает место, что требует инфраструктуры, что требует человеческих и финансовых средств, поэтому сохранялись активные силы, то, что было задействовано и пригодно для выполнения миссий в данный момент, в ущерб тому, что находилось в запасах для войны высокой интенсивности, возможность которой в среднесрочной перспективе некоторые люди считали маловероятной. Так что это был логичный выбор приоритетов: у армии не было средств, чтобы сохранить все, поэтому она сосредоточилась на тех миссиях, которые выполнялись в первую очередь.

Тем временем, наши союзники сохранили запасы и сделали их объектом дипломатии, передав Украине.

Я бы обратил внимание на различия польского и британского случаев. Поляки имеют общую границу с Россией, поэтому у них сохраняется гораздо большая перспектива крупного конфликта, чем у нас, особенно после 2014 года (аннексия Россией Крыма — RFI). Британцы очень похожи на французов, только они помогают украинцам с 2014 года — с миссией по обучению и поставке оборудования, которая просто укрупнилась в масштабе. Франции же пришлось начинать с нуля в данном конкретном случае, потому что французские вооруженные силы были заняты в других местах: в Африке и на Ближнем Востоке. Почему Британии может жертвовать так много военного оборудования? В частности, потому что она начала процесс сокращения своих сухопутных войск. Этот процесс «высвобождает» определенное количество оборудования.

В том числе, в Великобритании другое отношение к запасам. Когда автомобиль больше не используется в британской армии, как, к слову, и в немецкой, он по-прежнему остается в запасах в течение нескольких лет. В Германии, например, автомобили, вышедшие из эксплуатации в 2016 году, были сохранены и затем отправлены в Украину.

Некоторые французские бронемашины AMX 10P, предшественники VBCI, были модернизированы в 2000-х годах. Тем не менее, как только последний AMX 10 был снят с вооружения в 2016 году, они все были сняты с хранения.

То есть, 24 февраля этого года у нас не было автомобилей, чтобы отправить их в Украину. В настоящее время организуется вывод из запасов фронтовой бронированной машины VAB, которая была рабочей лошадкой французской пехоты на протяжении десятилетий. Это очень большое количество автомобилей, и мы должны подумать, что с ними делать: отдадим ли мы их сразу нашим африканским партнерам, перепродадим ли мы их, оставим ли мы их на запчасти или выбросим? Или же, мы вернемся к практике хранения 100 или 200 машин на складе, поддерживая их в рабочем состоянии, чтобы в случае конфликта была возможность отправить эти машины партнерам, оказавшимся в сложной ситуации. Зная, что это не очень сложные автомобили и обучение проходит довольно быстро.

Неужели жесткая бюджетная политика подорвала всю логистику французских вооруженных сил?

Если посмотреть на список подразделений, которые были расформированы за последние двадцать лет, то в трех армиях это много подразделений материально-технического обеспечения, много железнодорожных подразделений, много подразделений технического обслуживания. Одной из крупных авиабаз, закрытых в 2010-х годах, была база Châteaudun, на которой французские военно-воздушные силы хранили все свои старые самолеты. Их обслуживали, они содержались в оптимальных условиях. Эта база была очень важна для логистики военно-воздушных сил, и все же ее закрыли.

Внешние операции израсходовали оставшийся потенциал?

Имел место износ определенного оборудования, например, вертолетов. Кроме того, так как это были весьма специфические миссии, специфический тип боя, произошла стандартизация армии. Когда вся армия ротировалась в Африке, происходило выравнивание навыков. Этот момент тоже придется пересмотреть и заново освоить, потому что эти специальности важны во время конфликта высокой интенсивности.

Что касается пожертвований оборудования Украине, то с сентября Франция поднялась с 11-го на 5-е место, налицо реальный прогресс.

Когда президент Эммануэль Макрон заявил, что отправит в Украину системы ПВО, это немного восстановило баланс. Тем не менее, Франция все еще отстает от многих других стран. 5-е место для армии, которая была представлена как лучшая армия Европы, остается низким. Особенно учитывая, что системы ПВО, отправленные в октябре в Украину, были взяты из запасов действующей армии. . Их забрали из действующей армии, чтобы отправить их за границу. Так Франция сократила свой оборонный потенциал. Франция способна на большее.

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