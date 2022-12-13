Держаться и сопротивляться зимой: в Париже открылась конференция по срочной помощи Украине

Около 70 высокопоставленных лиц собрались в Париже на международную конференцию, которая преследует двойную цель: обеспечить немедленную помощь украинскому народу, чтобы помочь украинцам зимой, а также подготовить восстановление страны в долгосрочной перспективе. На форуме выступили президенты двух стран — Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленсикий.

Реклама Читать далее

Утром 13 декабря в Париже открылась конференция под названием «Солидарность с украинским народом», в которой приняли участие около 70 высокопоставленных лиц, представляющих государства и международные организации.

В конференции среди прочих участвуют президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, первая леди Украины Елена Зеленская, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам встречи по видеосвязи.

Одна из заявленных целей конференции — обеспечить неотложные потребности украинского народа и помочь ему этой зимой. Речь идет о том, чтобы обеспечить устойчивость украинской энергетической инфраструктуры, подвергающейся российским ракетным и дроновым атакам.

Также цель — подготовить в долгосрочной перспективе восстановление Украины. В этом смысле парижская конференция вписывается в ряд других международных встреч в поддержку Украины, которые имели место ранее: в Лугано, Варшаве, Берлине.

Макрон: Россия в ответ на военные поражения пытается «сеять террор»

Эмманюэль Макрон подчеркнул решимость международного сообщества помочь Украине сопротивляться России, которая после освобождения Украиной значительной части оккупированных территорий «выбрала циничную стратегию по уничтожению гражданской инфраструктуры с целью поставить Украину на колени».

«С каждой победой Украины на земле Россия реагирует подло, нанося удары по электрической, газовой, водопроводной инфраструктуре, необходимых для выживания людей зимой. Делает она это с ясной целью: в ответ на военные поражения посеять террори среди гражданских», — заявил президент Франции. Эмманюэль Макрон подчеркнул, что такого рода акты являются военными преступлениями и «не останутся безнаказанными».

EN DIRECT | Ouverture de la conférence « Solidaires du peuple ukrainien ». https://t.co/JdIQSrq4PL — Élysée (@Elysee) December 13, 2022

Макрон заявил, что Франция дополнительно выделит 76,5 миллионов евро, в частности на закупку генераторов и трансформаторов для Украины в рамках европейской программы. Эта сумма будет выделена помимо дополнительных 48,5 млн евро, на «приоритеты, определенные в рамках конференции», в том числе 27 миллионов евро — на срочные нужды зимой.

Макрон также объявил об учреждении усиленного координационного механизма в деле доставки срочной гражданской помощи Украине. «Нужна тесная координация с контактными пунктами во всех странах, чтобы помощь приходила в реальном времени. По итогам тесного диалога с Украиной и службами Еврокомиссии (…) мы можем сегодня объявить об учреждении усиленного механизма координации международной помощи. Он будет опираться на механизм гражданской защиты Европейского союза и будет распространен на государства, желающие внести свой вклад. Многие неевропейские государства, которые сегодня с нами, установили контактные пункты в перспективе присоединения к этому механизму. (…) Этот механизм, фокусирующийся на неотложной помощи, дополняет с координацию помощи в сфере энергетики, инициированную США в рамках G7», — сообщил Эмманюэль Макрон.

Владимир Зеленский, выступавший по видеосвязи, заявил, что Украине нужна срочная помощь на сумму примерно в 800 миллионов евро. Речь, в частности, идет о трансформаторах, оборудовании для восстановления сетей высокого напряжения, газовых турбинах, а также импорте электричества из стран ЕС в Украину.

«Конечно, это очень большая сумма, но это меньше, чем стоимость потенциального блэкаута, — заявил Зеленский, обратившись к собравшимся в Париже участникам конференции. — Я надеюсь, что решения будут приняты».

Встреча в Париже проходит после недавнего заявления Эмманюэля Макрона о том, что по окончании войны России следует предложить «гарантии безопасности», которое вызвало критику в Украине и других странах Восточной Европы.

На форуме в Париже Эмманюэль Макрон подчеркнул, что только Украине «определять условиях справедливого и прочного мира». По его словам, предложенный Киевом план из 10 пунктов в этом смысле является «прекрасной базой, на который мы вместе будем выстраивать (мир)».

Во второй половине дня в Париже откроется форум под названием «Франко-украинская конференция по устойчивости и восстановлению», в котором будут участвовать представители около 500 французских компаний.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться