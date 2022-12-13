Французский бизнес внесет вклад в восстановление Украины. Анонсированы первые контракты на 100 млн евро

Франция-Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр экономики Франции Брюно Ле Мэр перед франко-украинской конференцией по восстановлению Украины

Во вторник, 13 декабря, в Париже проходит франко-украинская экономическая конференция, в которой принимают участие представители сотен французских компаний. Министр экономики Брюно Ле Мэр анонсировал первую серию контрактов французских предприятий с Украиной на 100 миллионов евро. Речь идет в том числе о строительстве железных дорог.

Реклама Читать далее

«Французские компании хотят внести свой вклад в масштабный проект украинской реконструкции», — подчеркнули в Елисейском дворце. Двусторонний франко-украинский экономический форум в Париже призван «совместить потребности украинской экономики с компетенциями французских предприятий».

На его открытии президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «через инвестиции, партнерства, полезные союзы мы покажем, что если Россия хотела отнять у народа его свободу, мы никогда не свернем пути доверия [который мы делим] с Украиной».

Президент Украины в своем видеообращении отдельно отметил помощь Франции в реконструкции в Черниговской области. Он призвал французские предприятия вовлечься в проекты в Украине.

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр подчеркнул важность незамедлительного восстановления на освобожденных ВСУ территориях. Он заявил, что Владимир Путин «цинично и методично» уничтожает украинскую инфраструктуру, и медлить с реконструкцией нельзя.

Брюно Ле Мэр сообщил, что «с сегодняшнего же дня будут подписаны контракты на 100 миллионов евро», которые включают строительство 150 км железных дорог, 30 дополнительных мобильных мостов, сельскохозяйственные семена для Украины.

Всемирный банк оценивает расходы на восстановление Украины в сотни миллиардов евро

На экономическую конференцию приглашены крупнейшие французские предприятия — энергетическая Enedis, машиностроительная компания Alstom, молочный концерн Lactalis, фармацевтическая компания Sanofi и многие другие. Приглашения получили и более мелкие фирмы, работающие в сфере архитектуры, информационных технологий, телефонии и др. По словам Эмманюэля Макрона, 700 французских компаний приняли приглашения поучаствовать во франко-украинском форуме.

Представители французского бизнеса обсудят с украинскими министрами проекты по реконструкции в сферах инфраструктуры, пищевой промышленности, здравоохранения, технологий и энергетики. Ожидается подписание контрактов и соглашений, особенно в отношении критически важных инфраструктур, сообщали в Елисейском дворце.

Всемирный банк в сентябре оценил в 350 миллиардов евро расходы на восстановление Украины от последствий начатого 24 февраля российского вторжения. Эта сумма должна значительно увеличиться к моменту обнародования новой оценки в начале 2023 года, с учетом начавшихся массированных ракетных обстрелов инфраструктуры.

Вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде по региону Европы и Центральной Азии подчеркнула, что один государственный сектор не справится с такой задачей, вовлечение бизнеса будет «абсолютно необходимо».

По словам Анны Бьерде, процесс восстановления уже может начаться на западе, севере и даже в отдельных районах востока Украины, но компании должны иметь возможность воспользоваться «страховкой», чтобы работать в Украине, потому что «восприятие рисков в Украине чрезвычайно высоко».

Как отмечает AFP, такого рода озабоченность ощущается среди французских компаний, представителей которых пригласили на франко-украинский форум. Некоторые из них сказали агентству, что будут на конференции в качестве «простых участников» и «наблюдателей».

Ранее во вторник в Париже состоялась другая конференция в поддержку Украины, в которой приняли участие около 70 высокопоставленных лиц, представляющих государства и международные организации. Центральной ее темой стала помощь Украине этой зимой с учетом российских бомбежек украинской инфраструктуры. Около милларда евро обещано на срочную помощь Украине по итогам этой конференции, передает AFP со ссылкой на главу МИД Франции Катрин Колонна.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться