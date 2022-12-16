Пожар в многоэтажке под Лионом: по меньшей мере десять человек погибли, в том числе пятеро детей

В ночь на пятницу, 16 декабря, в пригороде Лиона Во-ан-Велен (Vaulx-en-Velin) в многоэтажном жилом доме произошел пожар. В результате пожара погибли по меньшей мере десять человек, в том числе пятеро детей. Еще 14 человек пострадали, сообщил префект региона Овернь — Рона — Альпы.

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Сигнал тревоги о пожаре в семиэтажном жилом доме поступил в 3:12 ночи. По предварительным данным, погибли десять человек, в том числе пятеро детей, сообщил префект региона рано утром в пятницу.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что погибшим несовершеннолетним от трех до 15 лет.

Еще 14 человек пострали, четверо из которых находятся в критическом состоянии. Среди пострадавших — двое пожарных.

Дарманен выразил соболезнования родным и близким погибших. Глава МВД Франции и министр-делегат по вопросам городов и жилищного строительсва Оливье Клейн отправились на место трагедии.

Terrible incendie à Vaulx-en-Velin. Le bilan provisoire s’élève à 10 personnes décédées, dont 5 enfants. J’adresse toutes mes condoléances aux familles et proches des victimes. Nous nous rendons sur place ce matin avec @OlivierKlein93. https://t.co/0SX2yQCpWr — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 16, 2022

Дарманен также сообщил, что провел этой ночью телефонный разговор с президентом Эмманюэлем Макроном в связи с пожаром под Лионом.

В тушении огня принимали участи 170 пожарных и 65 единиц техники. В 6:30 утра префект Роны сообщил, что пожар потушен. Вокруг места трагедии национальная полиция установила периметр безопасности.

Трагедия произошла в пригороде Лиона Во-ан-Велен, где проживают около 50 тысяч человек. Причины пожара пока неясны, отметили в префектуре. На месте идут следственные работы по установлению причин, сообщил представтель префектуры на месте трагедии, передает Franceinfo.

Местное издание Le Progrès пишет, что «циркулирует» несколько гипотез: о проблеме с котлом или пожаре в мусорных баках, который мог распространиться на здание. Контейнеры с мусором часто держат на первом этаже.

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