Спутниковый оператор Eutelsat прекратит обеспечивать вещание трех российских госканалов

Французский спутниковый оператор Eutelsat объявил, что прекратит трансляцию в России и на оккупированных территориях Украины трех российских государственных каналов («Первого канала», «Россия 1» и НТВ) после соответствующего уведомления от французского регулятора телерадиовещания (Arcom). Об этом сообщило AFP.

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Оператор Eutelsat в комментарии AFP подтвердил, что исполнит решение регулятора и больше не будет обеспечивать вещание «России 1», «Первого канала» и НТВ по истечении предоствленного семидневного срока.

В опубликованном в среду заявлении французский регулятор телерадиовещания подчеркнул, что программы вышеупомянутых трех каналов об Украине включали «неоднократные призывы к ненависти и насилию», а также «многочисленные нарушения принципов честности информации».

Отмечается, что три государственных российских канала останутся доступны в РФ через другие средства трасляции.

Оператор Eutelsat на 22% принадлежит французскому государству. Организация «Репортеры без границ» обратилась в Arcom по поводу трансляции этим спутниковым оператором российских каналов еще в сентябре. Однако тогда регулятор заявил, что он некомпетентен в деле вещания в РФ российских каналов.

После этого «Репортеры без границ» обратились в Государственный совет Франции (высшую судебную инстанцию по административным делам). Госсовет потребовал от Arcom пересмотреть свое решение «в свете дополнительных элементов, проявившихся в ходе расследования», говорится в коммюнике регулятора.

Arcom заявляет, что «действительно оказалось», что три российских канала транслировались не только в России, но и на оккупированных украинских территориях. «Поскольку, в отличие от России, Украина подписала и ратифицировала Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, как и Франция, у Arcom есть правовое основание потребовать от Eutelsat прекратить вещание этих каналов», — говорится в коммюнике.

Генеральный секретарь организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар приветствовал это решение Arcom, назвав его «победой в борьбе против пропаганды и победой для права на информацию». «Репортеры без границ» «будут внимательно следить за исполнением этого решения оператором Eutelsat», — добавил он.

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