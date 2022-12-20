Президент, армия и война: предрождественский визит Макрона на авианосец «Шарль де Голль»

В этот раз традиционная встреча президента Франции с военными, проходящая в конце года, состоялась в особых условиях на фоне идущей почти десять месяцев войны России против Украины. Глава французского государства и главнокомандующий побывал на борту авианосца «Шарль де Голль», который в составе сил НАТО в последнее время принимал участие в операциях, связанных с усилением восточного фланга альянса. Выступая перед моряками и летчиками авианосной группы на борту флагмана ВМС Франции, Эмманюэль Макрон поблагодарил военных за «профессионализм» и выдержку в условиях конфронтации и «недружественных» действий ВС РФ. В интервью СМИ он также сообщил о работе по подготовке новых поставок французских вооружений Украине в начале 2023 года.

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Президент Эмманюэль Макрон для традиционной рождественской встречи с французскими военными, участниками операций за рубежом, в этот раз выбрал авианосец «Шарль де Голль». Флагман французского военного флота с 15 ноября находился в Средиземном море в рамках операций НАТО по усилению военного присутствия сил альянса на восточном фланге вблизи сражающейся против агрессии РФ Украины.

«Шарль де Голль» покинул базу приписки в Тулоне в сопровождении авианосной группы, состав которой президент Макрон перечислил в своей речи на борту авианосца: это фрегат противовоздушной обороны «Форбен» (Forbin), многоцелевой фрегат «Эльзас» (Alsace), противолодочный фрегат «Прованс» (La Provence), атомная торпедная подводная лодка «Сюффрен» (Le Suffren), оснащенная крылатыми ракетами, а также вспомогательный корабль снабжения «Марна» (La Marne).

Французская авианосная группа, напомнил Макрон, находилась в Средиземном море в составе многонациональных сил НАТО и взаимодействовала с кораблями военного флота США, Италии и Греции. Состав группировки, по словам президента, продемонстрировал «решимость и надежность» союзников, а также их слаженность и «высокий уровень взаимодействия». Присутствие авианосца «Шарль де Голль» в восточном Средиземноморье также «позволило продемонстрировать конкурентам, присутствующим в регионе, что с Францией надо считаться».

Эмманюэль Макрон в своей речи высоко оценил «профессионализм» французских военных, который они проявили в ситуациях «порой недружественных действий» российских военных самолетов и кораблей. Как рассказали корреспонденту AFP офицеры, несущие службу на «Шарле де Голле», в течение этого года корабли ВМС РФ неоднократно предпринимали рискованные маневры в непосредственной близости от французского авианосца, ставя под угрозу безопасность полетов. Максимальная напряженность чаще всего возникала в самом начале вторжения РФ в Украину.

Президент Эмманюэль Макрон на борту авианосца «Шарль де Голль» 19 декабря 2022. AFP - LUDOVIC MARIN

В ходе пребывания на борту флагмана ВМС Франции президент Макрон дал несколько интервью национальным СМИ. В эфире Francetvinfo глава государства подчеркнул всю «серьезность» нынешней ситуации войны на Европейском континенте, развязанной Путиным. Франция, по его словам, должна «трезво оценивать риски», оставаясь при этом «независимой и сильной» в военном отношении. Макрон напомнил, что еще пять лет назад принял решение об увеличении оборонных расходов в рамках закона о военном планировании. «Мы готовим новый закон, в котором нам придется пойти еще дальше», — сообщил президент.

Предельно ясно, что война, возвращение войны в Европу, противостояние держав требуют от нас лучшего оснащения и выработки реальной стратегии,

— подчеркнул Эмманюэль Макрон, указывая на «изменение поведения России, на Иран, который помогает ей поставками беспилотников, и на позицию Китая».

Президент Эмманюэль Макрон на борту авианосца «Шарль де Голль» 19 декабря 2022. AFP - LUDOVIC MARIN

В интервью телеканалам TF1 и LCI Макрон отметил, что Франция недавно передала Украине зенитные ракетные комплексы малой дальности Crotale, новые переносные ракетные комплексы. Поставки французских вооружений ВСУ продолжатся в начале 2023 года, пообещал президент.

Мы также работаем с министром обороны (Себастьеном Лекорню) над тем, чтобы в первом квартале мы снова смогли поставить полезное вооружение и боеприпасы, чтобы украинцы могли защищаться от (российских) бомбардировок,

— сказал французский президент.

По его словам, речь в том числе идет о передаче Киеву дополнительных самоходных артиллерийских установок CAESAR (18 этих французских САУ уже были поставлены ВСУ). Париж рассматривает возможность передачи украинцам от 6 до 12 «Цезарей», произведенных по заказу Дании, с которой продолжаются переговоры.

Авианосец «Шарль де Голль» в день визита президента Эмманюэля Макрона 19 декабря 2022. AFP - LUDOVIC MARIN

В своем выступлении перед военными на борту французского авианосца президент Макрон напомнил также об активном участии армии Франции в укреплении восточного фланга НАТО на суше и в воздушном пространстве.

Вместе с британскими, итальянскими и греческими боевыми самолетами Typhoon и F16 французские истребители Rafale, размещенные на авианосце «Шарль де Голль», участвовали в натовской операции Air Shielding — патрулировании воздушного пространства Румынии.

Эти «полеты укрепили оборонительные и сдерживающие позиции НАТО вблизи воюющей Украины», — подчеркнул глава французского государства.

В самой же Румынии, как напоминает агентство France-Presse, с начала вторжения РФ в Украину Франция возглавила Боевую группу передового присутствия НАТО (BGFP — Battlegroup Forward Presence Romania). В составе этой батальонной группы в рамках операции «Орел» (Aigle) в Румынии находится более 500 французских военных, колесные танки AMX-10RC, десятки бронемашин пехоты VBCI и VAB, 13 танков Leclerc (основной боевой танк французской армии). В Румынии также размещена новейшая французская система ПВО средней дальности SAMP/T – MAMBA.

Самолеты ВВС Франции принимают участие и в защите воздушного пространства стран Балтии, подразделения сухопутных французских сил размещены в Эстонии.

Президент Эмманюэль Макрон на борту авианосца «Шарль де Голль» 19 декабря 2022. Кают-компания, ужин с экипажем. AFP - LUDOVIC MARIN

Перед праздником Рождества французский президент традиционно посещает подразделения, участвующие в зарубежных военных операциях Франции. В 2018 и 2019 годах Эмманюэль Макрон побывал с «рождественскими» визитами на военных базах в Чаде и Кот д’Ивауре. В 2020 году из-за пандемии коронавируса традиционная поездка была отменена.

В 2021 году Макрон собирался посетить французских военных, размещенных в Мали. Этот визит не состоялся по политическим причинам — из-за враждебных действий стоящей у власти в Мали военной хунты и появления в этой африканской стране наемников российской ЧВК Вагнера. В этом году Франция вывела свой контингент с территории Мали после девяти лет военного присутствия в рамках антитеррористической операции. Французские силы были передислоцированы в Нигер, Чад и Буркина-Фасо для продолжения борьбы с исламистскими группировками в регионе.

Президент Эмманюэль Макрон на борту авианосца «Шарль де Голль» 19 декабря 2022. Кают-компания, ужин с экипажем. AFP - LUDOVIC MARIN

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