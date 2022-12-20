Президент, армия и война: предрождественский визит Макрона на авианосец «Шарль де Голль»

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Президент Эмманюэль Макрон выступает перед военными на борту авианосца «Шарль де Голль» 19 декабря 2022.
Президент Эмманюэль Макрон выступает перед военными на борту авианосца «Шарль де Голль» 19 декабря 2022. AFP - LUDOVIC MARIN
RFI
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В этот раз традиционная встреча президента Франции с военными, проходящая в конце года, состоялась в особых условиях на фоне идущей почти десять месяцев войны России против Украины. Глава французского государства и главнокомандующий побывал на борту авианосца «Шарль де Голль», который в составе сил НАТО в последнее время принимал участие в операциях, связанных с усилением восточного фланга альянса. Выступая перед моряками и летчиками авианосной группы на борту флагмана ВМС Франции, Эмманюэль Макрон поблагодарил военных за «профессионализм» и выдержку в условиях конфронтации и «недружественных» действий ВС РФ. В интервью СМИ он также сообщил о работе по подготовке новых поставок французских вооружений Украине в начале 2023 года.

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Президент Эмманюэль Макрон для традиционной рождественской встречи с французскими военными, участниками операций за рубежом, в этот раз выбрал авианосец «Шарль де Голль». Флагман французского военного флота с 15 ноября находился в Средиземном море в рамках операций НАТО по усилению военного присутствия сил альянса на восточном фланге вблизи сражающейся против агрессии РФ Украины.

«Шарль де Голль» покинул базу приписки в Тулоне в сопровождении авианосной группы, состав которой президент Макрон перечислил в своей речи на борту авианосца: это фрегат противовоздушной обороны «Форбен» (Forbin), многоцелевой фрегат «Эльзас» (Alsace), противолодочный фрегат «Прованс» (La Provence), атомная торпедная подводная лодка «Сюффрен» (Le Suffren), оснащенная крылатыми ракетами, а также вспомогательный корабль снабжения «Марна» (La Marne).

Французская авианосная группа, напомнил Макрон, находилась в Средиземном море в составе многонациональных сил НАТО и взаимодействовала с кораблями военного флота США, Италии и Греции. Состав группировки, по словам президента, продемонстрировал «решимость и надежность» союзников, а также их слаженность и «высокий уровень взаимодействия». Присутствие авианосца «Шарль де Голль» в восточном Средиземноморье также «позволило продемонстрировать конкурентам, присутствующим в регионе, что с Францией надо считаться».

Эмманюэль Макрон в своей речи высоко оценил «профессионализм» французских военных, который они проявили в ситуациях «порой недружественных действий» российских военных самолетов и кораблей. Как рассказали корреспонденту AFP офицеры, несущие службу на «Шарле де Голле», в течение этого года корабли ВМС РФ неоднократно предпринимали рискованные маневры в непосредственной близости от французского авианосца, ставя под угрозу безопасность полетов. Максимальная напряженность чаще всего возникала в самом начале вторжения РФ в Украину.

Президент Эмманюэль Макрон на борту авианосца «Шарль де Голль» 19 декабря 2022.
Президент Эмманюэль Макрон на борту авианосца «Шарль де Голль» 19 декабря 2022. AFP - LUDOVIC MARIN

В ходе пребывания на борту флагмана ВМС Франции президент Макрон дал несколько интервью национальным СМИ. В эфире Francetvinfo глава государства подчеркнул всю «серьезность» нынешней ситуации войны на Европейском континенте, развязанной Путиным. Франция, по его словам, должна «трезво оценивать риски», оставаясь при этом «независимой и сильной» в военном отношении. Макрон напомнил, что еще пять лет назад принял решение об увеличении оборонных расходов в рамках закона о военном планировании. «Мы готовим новый закон, в котором нам придется пойти еще дальше», — сообщил президент.

Предельно ясно, что война, возвращение войны в Европу, противостояние держав требуют от нас лучшего оснащения и выработки реальной стратегии,

— подчеркнул Эмманюэль Макрон, указывая на «изменение поведения России, на Иран, который помогает ей поставками беспилотников, и на позицию Китая».

Президент Эмманюэль Макрон на борту авианосца «Шарль де Голль» 19 декабря 2022.
Президент Эмманюэль Макрон на борту авианосца «Шарль де Голль» 19 декабря 2022. AFP - LUDOVIC MARIN

В интервью телеканалам TF1 и LCI Макрон отметил, что Франция недавно передала Украине зенитные ракетные комплексы малой дальности Crotale, новые переносные ракетные комплексы. Поставки французских вооружений ВСУ продолжатся в начале 2023 года, пообещал президент.

Мы также работаем с министром обороны (Себастьеном Лекорню) над тем, чтобы в первом квартале мы снова смогли поставить полезное вооружение и боеприпасы, чтобы украинцы могли защищаться от (российских) бомбардировок,

— сказал французский президент.

По его словам, речь в том числе идет о передаче Киеву дополнительных самоходных артиллерийских установок CAESAR (18 этих французских САУ уже были поставлены ВСУ). Париж рассматривает возможность передачи украинцам от 6 до 12 «Цезарей», произведенных по заказу Дании, с которой продолжаются переговоры.

Авианосец «Шарль де Голль» в день визита президента Эмманюэля Макрона 19 декабря 2022.
Авианосец «Шарль де Голль» в день визита президента Эмманюэля Макрона 19 декабря 2022. AFP - LUDOVIC MARIN

В своем выступлении перед военными на борту французского авианосца президент Макрон напомнил также об активном участии армии Франции в укреплении восточного фланга НАТО на суше и в воздушном пространстве.

Вместе с британскими, итальянскими и греческими боевыми самолетами Typhoon и F16 французские истребители Rafale, размещенные на авианосце «Шарль де Голль», участвовали в натовской операции Air Shielding — патрулировании воздушного пространства Румынии.

Эти «полеты укрепили оборонительные и сдерживающие позиции НАТО вблизи воюющей Украины», — подчеркнул глава французского государства.

В самой же Румынии, как напоминает агентство France-Presse, с начала вторжения РФ в Украину Франция возглавила Боевую группу передового присутствия НАТО (BGFP — Battlegroup Forward Presence Romania). В составе этой батальонной группы в рамках операции «Орел» (Aigle) в Румынии находится более 500 французских военных, колесные танки AMX-10RC, десятки бронемашин пехоты VBCI и VAB, 13 танков Leclerc (основной боевой танк французской армии). В Румынии также размещена новейшая французская система ПВО средней дальности SAMP/T – MAMBA.

Самолеты ВВС Франции принимают участие и в защите воздушного пространства стран Балтии, подразделения сухопутных французских сил размещены в Эстонии.

Президент Эмманюэль Макрон на борту авианосца «Шарль де Голль» 19 декабря 2022. Кают-компания, ужин с экипажем.
Президент Эмманюэль Макрон на борту авианосца «Шарль де Голль» 19 декабря 2022. Кают-компания, ужин с экипажем. AFP - LUDOVIC MARIN

Перед праздником Рождества французский президент традиционно посещает подразделения, участвующие в зарубежных военных операциях Франции. В 2018 и 2019 годах Эмманюэль Макрон побывал с «рождественскими» визитами на военных базах в Чаде и Кот д’Ивауре. В 2020 году из-за пандемии коронавируса традиционная поездка была отменена.

В 2021 году Макрон собирался посетить французских военных, размещенных в Мали. Этот визит не состоялся по политическим причинам — из-за враждебных действий стоящей у власти в Мали военной хунты и появления в этой африканской стране наемников российской ЧВК Вагнера. В этом году Франция вывела свой контингент с территории Мали после девяти лет военного присутствия в рамках антитеррористической операции. Французские силы были передислоцированы в Нигер, Чад и Буркина-Фасо для продолжения борьбы с исламистскими группировками в регионе.

Президент Эмманюэль Макрон на борту авианосца «Шарль де Голль» 19 декабря 2022. Кают-компания, ужин с экипажем.
Президент Эмманюэль Макрон на борту авианосца «Шарль де Голль» 19 декабря 2022. Кают-компания, ужин с экипажем. AFP - LUDOVIC MARIN

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