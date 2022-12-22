Во Франции железнодорожники объявили забастовку в рождественские выходные

В рождественские выходные около 800 тысяч человек собирались совершить поездки на поезде. Однако объявленная сотрудниками национальной железнодорожной компании SNCF забастовка может помешать их планам. По предварительным оценкам, около 200 тысяч пассажиров вряд ли смогут добраться до места назначения 23-25 декабря.

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Уедут не все

Согласно прогнозам руководства SNCF Voyageurs, в рождественские выходные курсировать будут две трети поездов. Ожидается, что в пятницу, 23 января, на юго-восточном и атлантическом направлениях будут ходить два из трех поездов, соединяющих центр страны с регионами, на севере — один поезд из двух между Парижем и Лиллем, на востоке — три из четырех поездов. Движения поездов из региона в регион также коснется забастовка: на этих линиях будет ходить половина поездов. Международные перевозки забастовка не затронет.

По прогнозам, 24 и 25 декабря два из пяти скоростных поездов будут отменены. К 14 часам по парижскому времени 22 декабря из расписания поездов следовало, что 24 декабря 50% скоростных поездов из Парижа в Ренн отменены в субботу, 59% поездов из Парижа в Бордо, 73% из столицы в Ангулем.

Не исключено, что забастовка будет проходить и в новогодние выходные 31 декабря - 1 января. Министр транспорта Франции Клеман Бон заявил, что будет сделано все возможное, чтобы французы смогли спокойно вернуться с рождественских и новогодних каникул.

Возмещение расходов

В SNCF отмечали, что пассажиры, у которых на руках есть билет на 23-25 декабря, будут получать информацию о своем поезде по SMS и электронной почте. Также проверить, не отменен ли поезд, пассажиры могут на специальном сайте. В случае отмены, им будет предложено перенести поездку, бесплатно обменять билеты или оформить возврат денег.

Генеральный директор SNCF Voyageurs Кристоф Фанише объявил об «исключительных» мерах по возмещению расходов пассажирам, которые из-за забастовки не смогут отправиться в поездку в рождественские выходные. Об этом он заявил в эфире Franceinfo: «Мы не только говорили о стопроцентном возмещении, сегодня я заявляю в вашем эфире, что пассажирам, которые не смогут уехать и чей поезд был отменен, возместят 200%». Предполагается, что пассажиры смогут получить полную компенсацию цены билета и ваучер на аналогичную сумму для приобретения железнодорожных билетов.

ℹ️ Grève : SNCF Voyageurs met en place une compensation de 200% pour tous les voyageurs ayant réservé un trajet entre le 23 et le 26 décembre dont le train est annulé. pic.twitter.com/3w1yq3FEV0 — SNCF (@SNCF) December 21, 2022

Реакции

Решение о проведении забастовки вызвало волну критики во властных кругах Франции. Официальный представитель правительства Оливье Веран выступил на телеканале France Inter, заявив, что «в Рождество не бастуют».

Разумеется, я не ставлю под сомнение право на забастовку или право работников на демонстрацию или мобилизацию, но, честно говоря, так ли необходимо делать это в рождественские выходные? Ответ - нет, — Оливье Веран.

Затем в эфире BFM TV Оливье Веран попросил сотрудников SNCF, которые планируют бастовать, отказаться от этой идеи и «прислушаться к законному требованию французского народа иметь возможность встретиться со своим семьями в хороших условиях».

Сегодня мы ожидаем от руководства SNCF, что они найдут решение в ближайшие несколько часов, я подчеркну - в ближайшие несколько часов. Это ответственность руководства SNCF, оно пользуется поддержкой государства, оно должно найти пути и средства, чтобы выйти из этого конфликта. Министр экономики Брюно Ле Мэр

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал правительство ответить на забастовку максимально жестко и принудительно вызвать бастующий персонал SNCF а рабочие места.

Эта забастовка некоторых сотрудников SNCF является неоправданной и неприемлемой. Те, кто решит бастовать, вполне могут лишить несколько десятков тысяч семей возможности побыть вместе на праздниках. Кристиан Эстрози

Требования бастующих

Сами организаторы забастовки признают, что протестная акция в рождественские праздники является очень мощным и далеко не самым приятным ходом, однако, по их словам, отсутствие возможности диалога с руководством SNCF толкает их на эту крайнюю меру. Беспрецедентным является то, что за объявлением забастовки стоит не профсоюз, а группа контролеров, самоорганизовавшихся с помощью соцсетей.

С ноября SNCF пытается наладить диалог с коллективом диспетчеров, контролеров и проводников. Переговорный процесс осложняется тем, что внутри коллектива существуют различные течения, представленные разными профсоюзами, или и вовсе автономные. После встречи с представителями работников 8 декабря руководство предложило увеличить ежегодный бонус бортпроводникам на 600 евро, а также ввести дополнительную надбавку в размере 600 евро брутто в год. Были предложены и другие меры, касающиеся продвижения по службе, они были расценены проводниками как недостаточные.

Главное требование бастующих — повышение зарплаты. Проводник в середине своей карьеры зарабатывает в среднем 2500 евро в месяц до вычета налогов и социальных отчислений, включая бонусы, и имеет право выйти на пенсию в 55 лет. Для сравнения, машинист в такой же ситуации получает 3000 евро в месяц до вычетов, к этой сумме может добавляться премия за пройденный километраж, а на пенсию машинисты могут выходить в 50 лет. Контролеры считают эти различия несправедливыми.

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