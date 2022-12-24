Министр обороны Франции посетит Киев 28 декабря

Глава французского министерства обороны Себастьян Лекорню отправится в Киев в следующую среду, 28 декабря, чтобы заверить Украину в поддержке со стороны Франции и почтить память погибших в боях украинских военных. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил в пятницу, 23 декабря, телеканал BFMTV.

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«28 декабря 2022 года министр вооруженных сил Себастьен Лекорню посетит Украину, чтобы продемонстрировать украинским властям неизменную поддержку Франции с начала войны 24 февраля», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Точная программа поездки не раскрывается, однако известно, что Лекорню встретится со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым почтит память погибших украинских военных во время посещения памятника героям в Киеве.

Франция является одним из лидеров по поставкам военной помощи Украине. По словам Лекорню, Париж передал украинской армии оружия на 550 млн евро.

Ранее в Киев уже приезжал президент Франции Эмманюэль Макрон. Он побывал в Украине вместе со своими коллегами из Германии, Италии и Румынии в июне. В сентябре в Украину приезжала глава французской дипломатии Катрин Колонна.

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