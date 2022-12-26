Стрельба у курдского центра в Париже: 69-летнему задержанному предъявили обвинение и арестовали

Марш памяти погибших при стрельбе у курдского культурного центра в Париже 23 декабря. На акции 26 декабря участники несли портреты убитых в минувшую пятницу Эмине Кара, Мира Первера и Абдуррахмана Кизила, а также трех курдских активисток, убитых в Париже 9 января 2013 года.

26 декабря в Париже судебный следователь предъявил официальные обвинения 69-летнему задержанному, который в прошлую пятницу устроил стрельбу возле курдского культурного центра в Париже, убив троих человек. Как сообщала прокуратура, дело расследуется по статьям об убийстве и покушении на убийство, совершенных по мотивам расовой, этнической или религиозной ненависти. После предъявления обвинений стрелку была избрана мера пресечения — арест.

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26 декабря в Париже прошел марш памяти трех погибших при стрельбе возле курдского культурного центра в Х округе Парижа в прошлую пятницу. Сотни собравшихся прошли от Рю-д’Энгьен, где 23 декабря произошла трагедия, до того места где почти 10 лет назад — 9 января 2013 года — было совершено убийство трех курдских активисток, связанных с Рабочей партией Курдистана (это громкое убийство не было раскрыто, основной подозреваемый скончался в тюрьме, в курдской диаспоре обвиняют в организации этого убийства спецслужбы Турции).

69-летний француз, задержанный с оружием на месте преступления в пятницу и признавшийся в убийствах, 26 декабря предстал перед судебным следователем, который предъявил ему обвинения по уголовному делу.

Накануне, 25 декабря, прокуратура Парижа сообщала о том, что мотив расовой ненависти в действиях задержанного начал подтверждаться на допросах. По словам столичного прокурора Лор Беккюо, 69-летний пенсионер (бывший машинист поезда) признался следователям, что испытывал «патологическую ненависть» к иностранцам. Он сообщил, что «желание убивать мигрантов, иностранцев» возникло у него после попытки ограбления, совершенной у него дома в 2016 году. Тогда мужчина, которого французские СМИ называют Вильямом М., нанес ножевые ранения двум грабителям. В июне этого года по этому эпизоду он был осужден на год тюрьмы по обвинению в насильственных действиях с применением оружия. Он обжаловал приговор, который расценил как несправедливость.

25 декабря прокурор Парижа также уточнила детали преступления, совершенного двумя днями ранее у курдского культурного центра на Рю-д’Энгьен. 69-летний задержанный признался на допросах, что действовал, движимый ненавистью «ко всем мигрантам», и намеревался, устроив стрельбу и израсходовав все боеприпасы, застрелиться последним патроном. У Вильяма М. при задержании был пистолет «Кольт-45» (калибра 11,43), четыре обоймы для заряжания на 14 патронов и коробка с еще 25-ю патронами.

В пятницу рано утром Вильям М. сперва отправился в парижский пригород Сен-Дени, где проживает значительное число иммигрантов. По словам прокурора, от исполнения там своих преступных планов он отказался, обнаружив на улицах небольшое число народу. Он вернулся домой, откуда направился в Х округ на Рю-д’Энгьен, где открыл стрельбу у курдского культурного центра. Два человека — мужчина и женщина — были убиты на месте при входе в центр. Еще один мужчина, получивший ранения, пытался укрыться в соседнем ресторане, где скончался от потери крови. Преступник же направился в помещение расположенной рядом парикмахерской, где ранил еще троих человек. В итоге его обезоружили находившиеся там граждане и передали прибывшей на место полиции.

При стрельбе погибли Эмине Кара, одна из лидеров Движения курдских женщин во Франции, курдский поэт и музыкант Мир Первер, получивший политическое убежище во Франции, а также Абдуррахман Кизил, постоянного посетителя курдского культурного центра. Как уточнила прокуратура, трое погибших и двое раненых — выходцы из Турции. Третьим раненым стал 32-летний француз.

В воскресенье прокуратура сообщала, что следствие на данный момент не установило, что «подозреваемый был как-либо связан с экстремистской идеологией». Он не находился на учете спецслужб и полиции по подозрению в принадлежности к каким-либо ультраправым или неонацистским группировкам.

Органам юстиции же Вильям М. был хорошо известен. В 2017 году он был приговорен к шести месяцам условного срока за незаконное хранение оружия. В 2016 году нанес ножевые ранения забравшимся к нему грабителям, за что в минувшем июне был осужден на год заключения (приговор не вступил в силу в ожидании рассмотрения апелляции).

8 декабря 2021 года Вильям М. совершил нападение на стихийный лагерь мигрантов в парке парижского района Берси. Вооруженный саблей, он нанес ранения двум выходцам из Судана.

По уголовному делу о насилии с применением оружия он был тогда взят под стражу, но недавно, 12 декабря, отпущен под судебный и полицейский надзор (в прокуратуре пояснили, что по предъявленным ему обвинениям Вильяма М. не могли держать в СИЗО во время следствия более одного года).

Как сообщила прокуратура, пистолет «Кольт», из которого 69-летний мужчина открыл стрельбу на Рю-д’Энгьен, был приобретен им у знакомого по спортивному стрелковому клубу четыре года назад. Это оружие не было задекларировано.

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