Президент Макрон в своем новогоднем обращении призвал французов к единству, которое — на его взгляд — уже помогло и в дальнейшем поможет стране преодолевать сложнейший период истории, связанный, в первую очередь, с войной в Украине. От имени французов Макрон также обратился к украинцам. Сказал: «мы восхищаемся вами» и «мы поможем вам победить».

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Жанр новогодних обращений руководителя страны подразумевает предоставление согражданам надежд на грядущий год. Президент Макрон не отошел от этого правила, сделав несколько обещаний общего плана и рассказав о нескольких конкретных событиях, которые должны произойти во Франции в 2023 году.

Но перед этим, в самом начале своего выступления, президент предупредил: мы живем «в такие тяжелые времена», когда что-то обещать и прогнозировать особенно сложно.

«Я вспоминаю послание, с которым я обратился к вам в это же время год назад.

Кто бы мог представить в тот момент, что, думая о том, как мы с большим трудом выходим из глобальной эпидемии, через несколько недель мы должны будем столкнуться с невообразимыми вызовами: война, которая вернулась на европейскую землю после российской агрессии, нацелившейся на Украину и ее демократию; десятки, возможно, сотни тысяч смертей, миллионы беженцев,

ужасающий энергетический кризис, угрожающий продовольственный кризис, вызов самых страшных угроз, включая ядерную?», — сказал Макрон, напомнивший, что уже в шестой раз «имеет привилегию» обратиться к согражданам с новогодним посланием.

В самом дебюте своего выступления президент призвал французов к единству, без которого трудно будет преодолеть возникающие вызовы: «Я желаю нам жить в 2023 году, насколько это возможно, как единая и солидарная страна, признающая место каждого и уважающая всех». Потому что,

«если мы поддадимся духу разделения, который давит на нас со всех сторон, у нас почти не будет шансов выжить в таком суровом мире, в такие тяжелые времена».

Президент Франции привел примеры, которые, по его мнению, доказали эффективность солидарности французов: «Национальная солидарность, финансируемая французскими налогоплательщиками (к слову, Макрон, пообещал не увеличивать налоги, а также не наращивать долг страны — Прим. RFI), позволила смягчить рост цен на энергоносители для всех, защитить наши предприятия и доходы самых небогатых из нас. И благодаря нашим коллективным действиям мы обеспечили устойчивый рост, удержали инфляцию на уровне ниже, чем у наших соседей, и довели безработицу до самого низкого уровня за последние пятнадцать лет».

Макрон еще раз подчеркнул, что в минувшем, 2022-м, году Франция смогла преодолеть возникшие перед ней трудности «благодаря нашей коллективной способности преодолевать эти вызовы вместе».

В первую очередь французский президент назвал в качестве вызова войну РФ против Украины:

«В течение этого года Франция вместе с Европой несла голос права и свободы в поддержку Украины; тысячи из вас проявили солидарность, принимая в наших городах и деревнях беженцев, спасающихся от российского вторжения».

Позднее, уже в финале своей речи, Макрон напрямую обратится к украинцам — не только от своего имени, но и от имени сограждан:

«Я хочу сказать здесь и сегодня от вашего имени нашим украинским друзьям: мы уважаем вас и восхищаемся вами. Ваша борьба в защиту своей нации героична и вдохновляет нас. И в наступающем году мы будем неизменно поддерживать вас. Мы поможем вам победить и будем вместе работать над построением справедливого и прочного мира. Рассчитывайте на Францию и рассчитывайте на Европу».

Макрон, который в течение всей своей президентской карьеры активно подчеркивает приверженность усилению Евросоюза, и в этом новогоднем выступлении тоже несколько раз подчеркнул, насколько важен вопрос европейского единства и усиления возможностей ЕС: «При каждом испытании Европа позволяла нам действовать быстрее и сильнее. Создать единый блок сопротивления России, реинвестировать в наши отрасли и, прежде всего, найти ответы на вызовы века в континентальном масштабе».

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