Во Франции люди моложе 26 лет отныне могут получить презервативы в аптеках бесплатно и без рецепта

Во Франции люди моложе 26 лет с 1 января 2023 года могут получить презервативы бесплатно и без рецепта в аптеках

С 1 января 2023 года во Франции люди моложе 26 лет могут получить мужские презервативы бесплатно и без рецепта врача в аптеках страны. Это одна из мер борьбы с распространением ВИЧ и других инфекций, передающихся через сексуальные контакты.

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С 1 января 2023 года во Франции юноши и девушки в возрасте 25 лет и младше могут прийти в аптеку и получить презервативы бесплатно. Процедура упрощена: теперь для этого не нужен рецепт врача.

«Это маленькая революция в области предохранения», — отметил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о новшестве 8 декабря на мероприятии, посвященном вопросам здравоохранения среди молодежи.

Изначально Эмманюэль Макрон объявил, что мера коснется людей от 18 до 25 лет. На следующий день он выложил видео в твиттере, где уточнил, что бесплатные презервативы без рецепта смогут получить и несовершеннолетние.

«Многие несовершеннолетние ведут сексуальную жизнь, и нужно, чтобы они тоже были защищены. У них могут быть те же финансовые ограничения», — отметил глава государства.

Специалисты в сфере здравоохранения приветствовали новую меру, хотя практические детали ее применения пока остаются не до конца ясны. Председатель Объединения профсоюзов аптекарей Пьер-Оливье Варио отметил, что аптеки ожидают протокол с конкретными указаниями.

«На данный момент мы знаем только, что оплата снимается с карты государственного медицинского страхования, за исключением несовершеннолетних, которые попросят об анонимности, и что это должна быть одна коробка в день на человека», — сказал Варио в комментарии Le Monde.

С декабря 2018 года расходы на презервативы уже на 60% покрывались во Франции государственным медицинским страхованием (остальные 40% могли покрываться частными страховыми компаниями) без возрастных ограничений, но только при предъявлении в аптеке рецепта. Эта мера касалась двух марок презервативов.

Впрочем, о такой возможности знали далеко не все. К тому же препятствием для многих молодых людей был поход ко врачу за рецептом. Отныне это препятствие снято.

Во Франции бесплатные презервативы можно получить также в центрах профилактики и ассоциациях по борьбе с ВИЧ/СПИД, в центрах сексуального здоровья, медпунктах средних и старших классов школ и других местах.

Рост заражений инфекциями, передающимися через сексуальные контакты

Проект закона о финансировании социального обеспечения на 2023 год, принятый в начале декабря, также ввел бесплатную экстренную контрацепцию для всех женщин без рецепта врача, а также скрининг на определенные инфекции, передающиеся половым путем (ИППП) без рецепта для всех и бесплатно для людей моложе до 26 лет.

Эти меры приняты на фоне роста числа заражений ИППП. Так, число выявленных (в частном медицинском секторе) заражений хламидиями в 2021 году выросло на 15% по сравнению с 2020 годом. Этот показатель удвоился по сравнению с 2014 годом, по данным государственного санитарного агентства Santé publique France. Самый высокий уровень заболеваемости фиксируется в возрастной группе младше 25 лет.

Отмечается также рост числа заражений гонококками. В центрах бесплатной диагностики 42% выявленных в 2021 году случаев пришлось на людей младше 26 лет.

При этом число выявленных заражений ВИЧ в 2021 году осталось примерно на том же уровне, что и в предыдущий год — около пяти тысяч.

В качестве цели на 2030 год президент Франции заявлял «ноль новых заражений» ВИЧ, а также исключение инфекций, передающихся половым путем, из ряда «серьезных проблем общественного здравоохранения», напоминает агентство France-Presse.

К обязательной вакцинации против ВПЧ?

Среди других мер, важных в сфере здравоохранения среди молодежи, президент Эмманюэль Макрон назвал вакцинацию подростков против вирусов папилломы человека (ВПЧ). Разные типы ВПЧ могут вызывать разные виды рака, в частности рак шейки матки.

По данным ВОЗ, подавляющее большинство случаев рака шейки матки (95%) вызваны вирусами папилломы человека. Эти вирусы могут вызывать и другие виды раков — как у женщин, так и у мужчин.

ВПЧ является самой распространенной вирусной инфекцией половых путей. По оценкам, 70–80% сексуально активных людей заражаются ВПЧ хотя бы раз. В большинстве случаев заражение происходит в самом начале сексуальной жизни. У более чем 90% зараженных инфекция через определенное время исчезает сама по себе.

Во Франции вакцинация от ВПЧ для девочек-подростков рекомендована с 2007 года, с 1 января 2021 года — и для мальчиков тоже. Рекомендуется две дозы детям в возрасте от 11 до 14 лет. В случае отсутствия прививок к 14 годам рекомендуется их «наверстать» в возрасте до 19 лет по трехдозовой схеме.

«Я не исключаю, что мы пойдем по пути обязательной вакцинации, когда все это будет установлено и у нас будут хорошие рекомендации», — сказал Эмманюэль Макрон.

В отличие от ряда других стран (например, Австралии, Канады или Норвегии), во Франции не организована вакцинация от ВПЧ в школах, которая могла бы увеличить охват прививками.

Во Франции (за исключением ее заморских территорий) доля девочек-подростков (15–18 лет), вакцинированных от ВПЧ, составляет 43,6%, по данным исследования агентства Santé publique France за 2021 год.

Уровень вакцинации девушек от ВПЧ остается «умеренным во Франции, и он далек от цели в 60%», установленной в плане борьбы с раком на 2014–2019 годы, подчеркивает санитарное агентство. Доля вакцинированных во Франции является одной из самых низких в Европе в то время, как в Финляндии, Венгрии, Норвегии, Испании, Соединенном Королевстве и Швеции, вакцинировано более 70% девочек-подростков. Ситуация в заморских территориях Франции еще хуже.

Доля вакцинированных среди юношей в разы ниже, чем среди девочек. В Santé publique France называли оценочную цифру в 6% среди 15-летних мальчиков, получивших по крайней мере одну дозу вакцины от ВПЧ к концу 2021 года.

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