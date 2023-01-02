Зарплаты, пенсии, жилье, тарифы: что изменилось во Франции с 1 января

За прошедший год жизнь среднего француза стала менее сладкой, в 2023-м особых улучшений тоже не ожидается. Впрочем, как обычно, это коснется не всех. На фото: мэр Парижа Анн Идальго на одном из городских рынков.

С нового года во Франции, как и во многих странах, вступили в действие изменения, касающиеся повседневной жизни граждан: тарифов, цен, правил… Сильно ли выросла минимальная зарплата француза? Сколько можно получить от государства при покупке нового автомобиля не дороже 47 тысяч евро? Как подскочили тарифы на газ и электричество? Об этом и о многом другом — в кратком обзоре RFI.

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Зарплаты и пенсии

С 1 января минимальная заработная плата во Франции повышена на 1,81%. В результате брутто-ставка составила 11,27 евро в час или 1 709,28 евро в месяц. Из этой суммы следует отнять социальные выплаты.

В результате минимальная зарплата «чистыми» при полной стандартной занятости (35 часов в неделю) выросла — по сравнению с 1 января 2022-го — на 84 евро и составила 1353 евро 07 сантимов.

Здесь, конечно, особенно важны семь сантимов. Например, если откладывать по 7 сантимов в месяц в течение семнадцати месяцев, то хватит на покупку одного багета. Который, напомним, недавно внесен в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Базовые пенсии повысились на 0,8% (при этом надо отметить, что большая часть ежегодного повышения, 4%, была предоставлена заранее, в середине 2022 года — к президентским выборам). Во Франции очень сложная пенсионная система (точнее, сразу несколько систем), но большинство французов получает стандартную базовую пенсию, которая (при стаже от 30 лет и более) в 2023-м году составит от примерно 750 евро «чистыми» (при этом, пенсионер, живущий один, согласно закону, не может получать менее 961,15 евро) до 1718 евро.

К слову, в наступившем году президент Макрон намеревается провести пенсионную реформу. Если ему это удастся, то минимальная полная пенсия должна вырасти примерно до 1100-1200 евро; одновременно будет повышен и пенсионный возраст.

Газ и электричество

С 1 января были «разморожены» регулируемые тарифы на газ и электричество, которые не менялись с октября 2021 года. Они должны вырасти в среднем на 15%, а затем снова «заморозиться» до середины 2023-го. Дальнейшее «поведение» цен будет зависеть от ситуации на рынке и от возможности и желания властей покрывать львиную долю роста цен — как это делается все последние месяцы.

Например, по данным государственного сайта service-public.fr,

домохозяйства, отапливающиеся газом, должны ожидать повышения тарифов в среднем на 25 евро в месяц с января. «Без (государственного) „тарифного щита“ увеличение составило бы около 200 евро в месяц»

, — говорится в сообщении. Что касается домохозяйств, отапливающихся электричеством, то они в среднем должны будут дополнительно платить примерно 20 евро в месяц (с февраля) вместо 180 (опять же, рост цен сдерживается за счет государства).

Как обычно, рост тарифов на энергоносители повышает не только стоимость коммунальных услуг, но и цены на товары и услуги. © REUTERS

Нужно подчеркнуть, что упомянутое выше «среднее» повышение тарифов касается отнюдь не всех — рост цен зависит не только от потребления и тарифного плана, но и от энергоэффективности жилья. Например, автор этого материала в январе-2023 заплатит за электричество (при электрическом отоплении) почти вдвое больше, чем за год до этого: 265 евро вместо 150 евро в январе-2022.

Транспорт

С 1 января отменена покрывавшаяся за счет государства для всех потребителей скидка в 0,1 евро с литра топлива.

Теперь для 50% малообеспеченных семей, которые используют свой автомобиль или мотоцикл, чтобы добраться до работы, введена новая схема: субсидия в размере 100 еврона год (200 евро для пары с двумя автомобилями). Заявку можно подать на сайте Impots.gouv.fr с 16 января. Право на участие в программе получат 10 миллионов человек, а ее стоимость оценивается в 1 млрд. евро.

Максимальный бонус за покупку электромобиля стоимостью до 47 000 евро увеличится до 7 000 евро для беднейших 50% семей, но уменьшится до 5 000 евро для остальных. Ранее для всех был одинаковый «порог» выплат — до 6000. Кроме того, электромобили стоимостью более 47 000 евро и подключаемые гибриды больше не будут «иметь права» на участие в программе (ранее за их покупку возмещали до 2 тыс. евро, если машина была не дороже 60 тыс.).

В 2023 году самые бедные французы смогут возместить до 7 тысяч евро при покупке электромобиля. Остальные — до 5 тысяч. AP - Gonzalo Fuentes

В некоторых регионах страны самые бедные 50% домохозяйств скоро получат доступ к кредиту с нулевой процентной ставкой на покупку электрического или гибридного автомобиля.

«Программа будет запущена очень быстро», — заявили в министерстве экологического перехода.

В столичном регионе Иль-де-Франс с 1 января повысилась стоимость полного месячного тарифа проездного Navigo, который позволяет неограниченно ездить в общественном транспорте. После этого повышения цена проездного составила 84,1 € (вместо 75,2). Повысилась и стоимость разового проезда — до 2 евро 10 сантимов, и стоимость единовременной покупки десяти билетов — до 19,10 €.

Повышение стоимости проезда в транспорте коснулось практически всех французских регионов, отмечает издание Capital.

Государственная ж/д компания SNCF также предупредила о среднем росте цен на билеты в наступившем году примерно на 5%.

Здравоохранение

Французы до 26 лет с 1 января могут получать в аптеках презервативы без рецепта. А средства экстренной контрацепции (таблетки) стали бесплатными для всех женщин, опять же без необходимости посещения врача (раньше тем, кто старше 25 лет, нужно было иметь рецепт, чтобы получить таблетки бесплатно).

Почтовые услуги

Почта известила французов об изменении с 1 января тарифов на отправку писем. Самые дешевые отправления, так называемые «зеленые конверты» (самые «медленные») не изменятся в цене — €1,16 (если вес не превышает 20 г.). Но время доставки таких писем вырастет — раньше они доставлялись на третьи сутки (День+2), теперь — на четвертые (День+3). «Красные» и «серые» конверты (День+1 и День+4) исчезнут.

Новые, так называемые «бирюзовые», конверты будут использоваться для оказания нового сервиса — Service Letter Plus, который «включает такие услуги, как уведомления об отслеживании (…), фиксированная финансовая компенсация в размере 5 евро в случае чрезмерной задержки доставки». «Service Letter Plus можно использовать для пересылки как документов, так и небольших предметов, — отмечает государственная почта Франции (La Poste). — Стоимость услуги составляет от 2,95 евро, цена варьируется в зависимости от веса (до 2 кг)».

Для тех, кто хочет доставить письмо поскорее, вместо «классических» красных бумажных конвертов (стоили 1 евро 43 сантима) введены «красные электронные письма» («e-lettre rouge») стоимостью 1,49 евро.

Такие письма можно отправлять не выходя из дома — с сайта laposte.fr. В случае отправки до 20:00, письмо уже на следующий день будет распечатано сотрудником почтового отделения, расположенного рядом с адресатом, «с соблюдением конфиденциальности содержания», и доставлено адресату в конверте с красной маркой.

«Кроме того, на сайте laposte.fr можно просмотреть историю своих писем и использовать более 200 шаблонов писем для выполнения административных процедур», — отмечается в заявлении почты.

Пресса и прочая бумага

Большинство французских газет повысили цены на продажу в киосках.

Например, Le Monde, Le Figaro и экономическое издание «Les Echos» повысили цену своего номера до 3,40 евро в будние дни (вместо 3,20 евро ранее). На 20 сантимов подорожали и week-end-издания Le Monde и Les Echos.

Католическая La Croix теперь стоит 2,70 вместо 2,40. Левая Libération — 2,70 вместо 2,50. Спортивная L’Equipe подорожала на 10 сантимов — до 2,30 евро в будни, и до 3,30 — в выходные.

Выросли в цене и многие региональные газеты.

«Чтобы продолжать финансировать качественную информацию без компромиссов, мы вынуждены повышать цены, в частности, из-за удвоения стоимости газетной бумаги, а также из-за влияния инфляции, особенно в отношении энергоносителей», — объяснил Пьер Луэтт, генеральный директор группы Les Echos — Le Parisien.

(К примеру, тонна бумаги, которая в начале 2021 года стоила около 400 евро, сейчас стоит 900 после резкого скачка в ноябре до 1100 евро — Прим. Ред.).

Как отмечает Le Monde, цена бумаги выросла не только вследствие «военного» роста стоимости энергоносителей, но и потому что производители бумаги во многом переориентировались на более динамичный и прибыльный рынок картонной упаковки.

Почти все газеты выросли в цене во Франции. AP - Michel Euler

К слову об упаковке. С 1 января во Франции крупным заведениям быстрого питания запрещено подавать одноразовую посуду клиентам, питающимся в помещении. Картонные стаканчики, коробки для картошки фри и другая подобная упаковка должны быть заменены моющимися многоразовыми стаканами и посудой.

Впрочем, «эта мера, которая должна предотвратить образование около 150 000 тонн отходов в год, сталкивается с рядом препятствий», отмечает Le Monde. Во-первых, далеко не все заведения, в том числе из сети такого гиганта как McDonald’s, успели подготовиться к началу действия нового закона. Во-вторых, запрет на одноразовую упаковку касается только заведений, способных обслуживать не менее 20 клиентов одновременно — таким образом, под него не подпадают многие фастфуд-рестораны. А многие из тех, что подпадают, будут заинтересованы в занижении своей вместительности. Хотя в министерстве экологического перехода уже заявили, что намерены «бдительно следить за теми, кто может обойти закон, играя с количеством мест».

Жилье

Для владельцев и арендаторов недвижимости во Франции в этом году отменен налог на проживание (taxe d’habitation).

В предыдущие пару лет эта мера уже коснулась подавляющего большинства домохозяйств, а в этом году «привилегией» смогут воспользоваться вообще все, включая самых богатых. Впрочем, нужно отметить, что налог отменен только на «первый», «основной» объект недвижимости. За «второй» и остальные объекты (у кого они есть) этот налог придется платить.

Кроме того,

в нынешнем году во многих городах значительно вырастет другой налог — земельный (taxe foncière),

который платят все владельцы недвижимости за каждый объект. Так как этот налог индексируется с учетом инфляции, в этот году ожидается его рост как минимум на 7%. Кроме того, муниципальные власти также могли проголосовать за повышение taxe foncière. В итоге, например, в Париже этот налог должен вырасти в среднем на 52%, в Гренобле на 20%, в Лионе на 9%…

Еще одна «эмблематическая» мера, вступившая в действие в этом году —

энергозатратное жилье более не считается «приемлемым». Поэтому, например, арендаторы смогут требовать от владельцев проведения ремонтных работ для повышения энергоэффективности квартиры или дома.

Для начала в разряд «неприемлемого» попала недвижимость, «потребляющая» более 450 киловатт-часов (кВтч) на квадратный метр в год (это коснется новых контрактов на аренду). В последующие годы требования планируется ужесточить.

«Взамен» власти предлагают владельцам нововведение, призванное стимулировать их к проведению ремонта, который станет более выгодным с налоговой точки зрения: из общего дохода можно будет вычесть до 21 400 евро, затраченных на работы по увеличению энергоэффективности, — то есть вдвое больше, чем раньше (10 700).

Стать владельцем жилья во Франции в новом году будет одновременно сложнее и легче: с одной стороны, максимальная ставка, по которой банки смогут давать ипотеку, вырастет с 3,05% до 3,57%; с другой стороны, эксперты рынка надеются: рост ставок приведет к тому, что банки будут одобрять кредиты чаще.

Одновременно ставка по самому популярному у французов сберегательному вкладу Livret A вырастет с 2% до более чем 3%.

Точную цифру назвать нельзя, так как размер ставки будет зависеть, в частности, от среднемесячной инфляции за последние полгода. По подсчетам специализированных изданий, в первой половине года ставка должна составить 3,30-3,50%. Хотя и в этом случае она будет ниже ожидаемого уровня инфляции.

По итогам 2022 года инфляция во Франции должна превысить 7%, при этом цены на большинство основных продуктов питания выросли значительно серьезнее.

Главная причина — полномасштабная война России против Украины.

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