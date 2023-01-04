Во Францию возвращаются протесты «желтых жилетов». Чего от них ожидать?

Во Франции в субботу, 7 января, пройдут новые акции «желтых жилетов» — протестного движения, зародившегося в стране в октябре 2018 года. На фоне растущей инфляции, отмены субсидий на бензин и дизельное топливо и роста цен на электроэнергию и газ неформальные лидеры «жилетов» призвали соотечественников выйти на улице не только в Париже, но и во всей Франции. Русская служба RFI собрала главное о готовящихся протестах и том, смогут ли активисты повторить масштабные акции четырехлетней давности.

Реклама Читать далее

«Желтые жилеты» — одно из самых крупных протестных движений во Франции за последние годы. Оно зародилось спонтанно в 2018 году. Тогда осенью активисты перекрывали дороги, а организация акций происходила в значительной части через социальные сети. Поводом для акций стал рост налога на топливо, а главным символом — сигнальный флюоресцентный желтый жилет, который, согласно законодательству, должен быть в каждом автомобиле.

Большая часть акций проходила по субботам, а лозунги постепенно превратились в антиправительственные — помимо экономических требований и снижения цен на топливо активисты требовали отставки президента Эмманюэля Макрона. В Париже и других крупных городах митинги нередко сопровождались насилием и разрушениями.

В третью субботу протестов 1 декабря 2018 года, по данным полиции, на улицы страны вышли 136 тысяч человек. На Елисейских полях в этот день радикалы жгли автомобили и устраивали стычки с полицией. Серьезные повреждения получила знаменитая Триумфальная арка, один из символов Парижа. Фотографии разбитых статуй, «обезглавленного» Наполеона и граффити облетели весь мир.

Разбитая в ходе протестов скульптура Марианны - одного из символов Франции AP - Kamil Zihnioglu

Не меньшее внимание прессы привлекли и сцены полицейского насилия — правоохранительные органы применяли против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. Один из неформальных лидеров движения Жером Родригес лишился глаза. Дело о некорректном применении специальных средств против манифестантов дошло даже до Госсовета.

«Жилетам» удалось добиться серьезных уступок от правительства. Как отмечал Le Monde, власти выделили около 17 миллиардов евро на помощь бедным слоям населения и снизили налоги для среднего класса.

«Желтые жилеты» так и не стали полноценным политическим движением, хотя лидеры многих партий и поддержали требования протестующих. С началом пандемии в 2020 году акции прекратились, а после не принимали былого масштаба.

В эту субботу «желтые жилеты» планируют вернуться на улицы французских городов. Главная надежда организаторов — коллектива «Желтые жилеты и Граждане в гневе» — на Париж. Здесь акция начнется в центре города на площади Бретей недалеко от Эйфелевой башни в 11 часов утра. Марш пройдет по большей части левого берега Парижа до площади Данфер-Рошро в 14-м округе.

Однако BFMTV отмечает, что речь идет лишь о согласованном маршруте акции. Некоторые активисты предлагают дойти до редакции газеты Le Monde, находящейся неподалеку от вокзала Аустерлиц в нескольких километрах от финальной точки официальный акции. Так «жилеты» планируют бороться с «диктатурой» медиа и пропаганды. Именно в этом протестующие обвиняют большинство изданий.

Требования протестующих — борьба с инфляцией, новые меры поддержки населения и отказ от пенсионной реформы. Le Parisien пишет, что активисты также выступают против частого применения правительством статьи 49.3 Конституции. Она позволяет правительству принять закон без обсуждения депутатами и голосования в Национальном собрании и использовалась премьер-министром Элизабет Борн десять раз с сентября.

Повторят ли «жилеты» масштабные акции 2018 года?

За несколько дней до акции в официальных группах организаторов в социальных сетях состоит лишь несколько сотен человек. В префектуре полиции Парижа не сообщили, сколько сотрудников МВД будет задействовано в обеспечении правопорядка.

Один из лидеров «желтых жилетов», слова которого приводит BFMTV, утверждает, что в этот раз об акции узнают не из социальных сетей, а из СМИ. Организатор, имя которого журналисты не приводят, уверен, что призыв выйти на митинг получил «широкий охват».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться