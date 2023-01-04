Минэкономики Франции готовит страну для перехода на «зеленую индустрию»

Брюно Ле Мэр хочет создать условия для скорейшего формирования во Франции т.н. «зеленой индустрии». Для этого предполагается перейти на благоприятную налоговую политику, упростить административные процедуры, сократить сроки оформления для размещения экологически ответственного производства на французской территории. Соответствующий законопроект должен быть представлен парламенту весной.

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О намерении уже в этом году сделать необходимое, чтобы Франция стала одним из лидеров Европы по переходу на экологически ориентированное производство, министр экономики Франции заявил 4 января в эфире France Inter:

Одним из моих приоритетов на 2023 год является ускорение создания промышленных площадок во Франции. Эта отрасль должна быть „зеленой“. Я скоро предложу законопроект по этому вопросу. Франция может стать крупнейшей страной Европы с „зеленой“индустрией.

Une de mes priorités pour 2023, c’est d'accélérer la création de sites industriels en France. Cette industrie doit être verte. Je proposerai prochainement un projet de loi sur le sujet.

La France peut être la plus grande Nation industrielle verte en Europe. #le7930inter pic.twitter.com/70rV2UJaGe — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) January 4, 2023

Заявление прозвучало в момент подготовки к голосованию в парламенте, на будущей неделе, по первому крупному «зеленому» закону «пятилетки» Макрона, который направлен на ускорение перехода страны на возобновляемые источники энергии. Экономическая газета Les Echos уточняет, что упомянутый Брюно Ле Мэром «законопроект о зеленой промышленности» будет им обсуждаться с премьер-министром и президентом республики «в ближайшие дни».

Текст, который Минэкономики готовит для обсуждения с депутатами весной, будет содержать ряд положений, направленных на ускорение строительства промышленных площадок на территории Франции. Поэтому министр говорит о необходимости не только «поощрять обезуглероживание промышленности», но и «лучше готовить специалистов, улучшать их квалификацию». Старейший французский промышленный журнал L’Usine Nouvelle, отмечает в заявлении министра предложение «воспользоваться проблемами изменения климата, чтобы вернуть промышленное производство на территорию Франции».

В рабочем документе Минэкономики, который цитирует Les Echos, формулируется цель «реиндустриализации страны» за счет «экологизации… традиционных отраслей и развития новых «зеленых» отраслей: водородной и фотоэлектрической. Эта работа должна проводиться по трем направлениям.

Облегчить процедуру оформления и инвестиций

На первом месте стоит создание во Франции условий для предпринимательства «за счет регулирования, налогообложения, мобилизации частного финансирования (сбережений)».

L’Usine Nouvelle напоминает, что правительство Эмманюэля Макрона уже сделало важные шаги для упрощения процесса оформления производства во Франции. В 2020–2021 годах во Франции, известной сложностью своих процедур и административной медлительностью, было объявлено о создании 127 площадок под промышленные объекты «под ключ» для промышленности или логистики. Так как именно «возможность быстрого создания производственных или логистических площадок — один из элементов привлекательности территории». Со своей стороны, Les Echos напоминает о снижении налогового бремени на предприятия: в 2023 году правительство снизит объём выплачиваемого компаниями налога на добавочную стоимость вдвое, прежде чем отменить его полностью годом позже — в 2024 году.

Общий фронт с ЕС

Другое направление касается совместных действий на Европейском уровне, «продвижения французского и европейского производства». В среду министр экономии Франции Ле Мэр настаивал, что европейские страны должны быть «пионерами и чемпионами в области обезуглероживания промышленности». 4 января глава «Берси» призвал к «большей, упрощенной и быстрой государственной помощи тем, кто захочет локализовать свою зеленую промышленность на европейском уровне». Франция и Германия уже несколько месяцев работают над планом действий для Еврокомиссии. Текст был направлен в Брюссель 19 декабря.

Экологические субсидии и конкуренция с США

Тут обозначается третье направление политики — необходимость конкуренции с США. Как отмечает L’Opinion, «французский закон о „зеленой индустрии“ дополнит европейскую инициативу по противодействию протекционизму США в отношении „зеленойª промышленности».

Направленный в Еврокомиссию министром экономики Брюно Ле Мэром и его немецким коллегой Робертом Хабеком «франко-германский вклад» в дело защиты конкурентоспособности стран — реакция на принятие прошлым летом в США, так называемого «Закона о снижении инфляции». Он предусматривает гигантские субсидии для «зеленых» производств (например, выпуска электромобилей и солнечных батарей), открытых на территории Америки. Закон обеспечен бюджетом в размере 369 миллиардов долларов. Стремясь «сделать Европейский союз зоной-лидером в области «зеленой промышленности», французские политики ведут переговоры с Вашингтоном. Об определенных экономических уступках президент Макрон договаривался с президентом Байденом в ходе официального визита в Вашингтон в начале декабря. Эти консультации должны продолжиться в феврале, когда в Вашингтон прибудут с совместным визитом Бруно Ле Мэр и Роберт Хабек.

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