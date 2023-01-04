Уже 12 стран ввели тесты на Covid-19 для путешественников из Китая. Что известно?

Пассажир рейса из Китая проходит через кабинки для тестирования Covid-19 в аэропорту Шарль де Голль, 1 января 2023 года.

С 5 по 31 января Франция, вслед за другими странами, будет проверять всех путешественников из Китая. Французские власти опасаются возобновления эпидемии и появления новых вариантов Covid-19 в стране из-за стремительного роста числа заболеваний в Китае, прекратившем в декабре политику «нулевого Covid».

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Возобновление эпидемии Covid-19 в Китае является «источником законного беспокойства для Европы», — заявил в среду официальный представитель правительства Оливье Веран (министр здравоохранения Франции, 2020—2022 гг. — RFI) заявив, что обязательные тесты на Covid-19 будут применяться «без оглядки».

Ни одна страна не хочет видеть вспышку эпидемии на своей территории, после всех этих усилий и жертв, принесенных за последние три года,

— сказал он после заседания Совета министров. Представление отрицательного теста, сделанного менее чем за 48 часов по возвращении из Китая, является «мерой защиты наших граждан, основанной на здравом смысле, которую мы применим, не моргнув глазом».

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила во вторник, что Франция «сделает свою часть работы, защищая французов и требуя проведения тестов».

Соответствующий декрет был опубликован французскими властями 30 декабря минувшего года.

Décret #Chine publié



• Du 5 au 31 janvier : test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h et déclaration sur l'honneur (je n'ai pas de symptômes, je ne suis pas cas contact, j'accepte un test à l'arrivée, je m'isole si celui-ci est positif) à présenter à l'embarquement.



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Следуя тексту декрета, с 5 по 31 января пассажиры из Китая, желающие сесть на прямой рейс во Францию или рейс с промежуточной посадкой, должны будут представить результат отрицательного теста (ПЦР или антигенного) менее чем за 48 часов до вылета. Кроме того, путешественники должны будут подписать документ о том, что:

у них нет симптомов,

они не являются контактными лицами,

они обязуются пройти тест по прибытии и самоизолироваться в случае положительного результата).

Франция также вводит обязательное ношение маски для всех пассажиров в возрасте от 6 лет на прямых рейсах из страны. Наконец, по прибытии во Францию с 1 января будут проводиться выборочные ПЦР-тесты.

Какие страны ввели антиковидийные правила для путешественников из Китая?

После ослабления в начале декабря строгой китайской политики здравоохранения «нулевой Covid» в стране после многомесячных локдаунов начали открываться торговые центры, рынки, рестораны и другие заведения.

В этой связи, число поездок в Китай и из Китая также может возрасти после того, так как Пекин объявил о прекращении обязательных карантинов по прибытии в страну.

Страны, которые требуют отрицательный тест или вводят другие правила по прибытии из Китая, это:

США (отрицательный тест, сделанный за 48 часов до вылета из Китая, или доказательство того, что пассажир выздоровел от коронавируса в течение последних 90 дней)

Франция, Италия, Испания (отрицательный ПЦР- или экспресс-тесты, проведенные за 48 часов до вылета)

Австралия, Канада, Великобритания (отрицательный ПЦР- или экспресс-тесты, проведенные за 48 часов до вылета)

Израиль «принял решение обязать иностранные авиакомпании принимать иностранных граждан на рейс из Китая в Израиль только в том случае, если они прошли тест на Covid», по словам министра здравоохранения.

В конце 2022 года Япония одной из первых ввела новые правила для приезжих из материкового Китая, которые теперь будут проходить обязательное тестирование по прибытии. Те, чьи анализы окажутся отрицательными, тем не менее будут помещены на семидневный карантин в специально отведенные учреждения. Токио также ограничит полеты из Китая.

Южная Корея — отрицательный тест на Covid до и после прибытия.

Индия — отрицательный тест за 48 часов до вылета.

Марокко со вторника и «до особого распоряжения» запретило въезд на свою территорию всем путешественникам из Китая, «независимо от их гражданства».

Евросоюз: большинство стран-членов высказались за проведение тестов для путешественников из Китая

По словам представителя Европейской комиссии, во вторник в Брюсселе комитет экспертов в области здравоохранения из 27 стран-членов ЕС (Комитет по безопасности здравоохранения) высказался за тестирование путешественников из Китая «подавляющим большинством голосов».

Они также обсудили вопросы маскировки, мониторинга сточных вод самолетов и усиленного тестирования, включая геномное секвенирование, в аэропортах прибытия для выявления возможных новых вариантов.

Эти меры должны быть направлены на наиболее подходящие рейсы и аэропорты и осуществляться скоординированно (по всему ЕС) для обеспечения их эффективности,

— сказал пресс-секретарь. На среду запланирована новая европейская встреча по этому вопросу.

Пекин считает введение тестов на Covid «неприемлемыми»

Пекин во вторник осудил введение этими странами введение тестов и других мер для путешественников из Китая.

Некоторые страны ввели ограничения на въезд только для путешественников из Китая. Это не имеет научного обоснования, а некоторые виды практики неприемлемы,

— заявила представитель китайского МИД Мао Нин. Китай может «принять контрмеры, основанные на принципе взаимности

В настоящее время в Китае наблюдается самая сильная вспышка заболеваемости. В Шанхае, в частности, две трети жителей, возможно, переболели Covid в последние недели, — сообщил во вторник высокопоставленный сотрудник одной из главных больниц города, д-р Чен, его слова цитирует агентство France-Presse.

По его словам, в Шанхайскую больницу ежедневно поступает 1600 пациентов в экстренном порядке — вдвое больше, чем до снятия ограничений, 80% из них — пациенты с Covid.

По данным агентства France-Presse, в Китае ожидают, что волна Covid в крупных городах вскоре распространится на сельские районы Китая, где медицинские услуги менее доступны, поскольку миллионы людей возвращаются в свои родные провинции, чтобы отпраздновать Лунный Новый год 21 января, что было запрещено в течение последних трех лет.

В интервью государственному телевидению CCTV в понедельник Цзяо Яхуэй, представительница Национальной комиссии здравоохранения (NHC), признала, что ожидаемая вспышка в сельской местности представляет собой «огромную проблему».

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) считает введение тестов «неэффективными» мерами и осуждает их

Введение растущим числом стран тестов Covid для путешественников из Китая является «поспешным» и «неэффективным» ответом, — заявила в среду IATA, главный представитель мировых авиакомпаний.

«Несколько стран вводят тестирование на Covid-19 и другие меры для путешественников из Китая, в то время как вирус уже широко циркулирует в пределах их границ. Крайне досадно видеть это поспешное восстановление мер, которые доказали свою неэффективность за последние три года», — говорится в заявлении Вилли Уолша, генерального директора Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Travel restrictions and testing have proven ineffective throughout the pandemic.



Moreover there is not even a temporary potential gain from these measures in containing #COVID19 as the variants circulating in #China are also widely circulating elsewhere in the🌍. pic.twitter.com/RDUCqcWhJ2 — IATA (@IATA) January 3, 2023

Организация, которая утверждает, что представляет 300 авиакомпаний, на долю которых приходится 83% мировых авиаперевозок, согласна с высказыванием китайских властей, что введение подобных мер «лишено научной основы»: исследования показали, что «введение барьеров для путешествий не изменило пик распространения инфекции». В лучшем случае, ограничения задержали пик на несколько дней.

Через три года после начала пандемии у авиационной отрасли есть «необходимые инструменты», чтобы справиться с вирусом, «не прибегая к неэффективным мерам, которые прерывают международные поездки, наносят ущерб экономике и уничтожают рабочие места», — утверждает организация.

Ожидается, что в 2022 году мировые авиаперевозки достигнут 70,6% от уровня 2019 года, однако в Азиатско-Тихоокеанском регионе они останутся на уровне 44,3%, в основном из-за политики «нулевого COVID» Китая, окончательно отмененной 7 декабря, -- подсчитала IATA в начале декабря.

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