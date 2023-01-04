Что во Франции делают с рождественскими елками после праздников?

Экология

Каждый год во Франции покупают примерно шесть миллионов живых елок на Рождество. Что делают с деревьями, которые отслужили свою службу после зимних праздников?

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Согласно исследованию компании Kantor, проведенному по заказу сельскохозяйственного ведомства FranceAgriMer и французской ассоциации садоводов и флористов (VALHOR), в 2021 году французы купили 6,6 млн рождественских елок. Из них 5,9 миллионов — живые деревья.

Переработка входит в привычку

Только изредка (в 8% случаев) елки покупают в горшке или с корневым комом. Подавляющее большинство французов выбирают срубленные деревья. Несколько недель елки стоят украшенные в домах, радуют запахом хвои и рождественскими огнями. Но в начале января приходит время избавиться от поникшего после праздников дерева.

Продажа рождественских елей в Париже. AP - Christophe Ena

Что происходит с елками после зимних праздников? Уже не первый год переработка рождественских елей распространяется и укореняется во Франции. 88% французов ответили исследователям Kantor, что отдают свое дерево в пункт сбора для дальнейшей переработки, самостоятельно перерабатывают или пересаживают его. Это на 7% больше, чем в 2013 году.

Елку можно отнести в центр сортировки и переработки в специальный бак «зеленых отходов», откуда обычно ели отправляются в дробильные машины и будут использованы для покрытия почвы в садах, парках, в сельском хозяйстве и др.

Покрытие почвы и корм для животных

В некоторых французских коммунах мэрии организуют сбор елей с тротуаров в строго отведенный период. В Париже вместо этого открывают 173 пункта сбора до 20 января, которые можно увидеть на карте на сайте мэрии. Собранные ели затем перемалывают в дробильных машинах, и этот измельченный материал используется для укрытия растений в парках и садах, а также на дорожках. Это позволяет экологически чистым способом уменьшить появление сорняков, ограничить испарения воды и способствовать размножению подземных микроорганизмов, которые в свою очередь улучшают качество почвы.

За постпраздничный период 2021–2022 годов более 124 тысяч елок было сданы в парижские пункты сбора, что позволило произвести около 2500 квадратных метров измельченного елочного материала. Число собранных таким образом елок во французской столице в последние годы стабильно растет.

В Марселе рождественские елки на городском уровне не только превращают в «покрывало для почвы», но также отправляют в компост. Еще несколько лет назад местных жителей призывали сдавать ели в центры утилизации для сжигания.

Некоторые садоводы сами дробят ели и используют их для покрытия почвы на своих участках против сорняков. Купленные с корнем ели высаживают в саду или оставляют их в горшке на террасе, чтобы на следующий год снова нарядить к Рождеству.

Где-то рождественские елки отдают на корм животным. Например, елки, которые сдают в центры по переработке близ Руана (Нормандия), отдают в козьи хозяйства и другие животноводческие местные фермы, пишет портал 76 Actu. «Козы обожают эти хвойные деревья, считающиеся у них деликатесом, они едят иголки и грызут кору, — отмечают местные власти. — Ствол и основные ветви затем дробят и используют в качестве укрытия почвы. В других центрах переработки вашу елку превратят в компост».

На острове Ре у западного побережья Франции активисты уже несколько лет используют рождественские ели, чтобы зафиксировать песок и ограничить эрозию дюн. Для этого елки укладывают у основания некоторых дюн. «Это щадящий метод, чтобы попытаться остановить эрозию. Здесь дюны повреждены зимними штормами и поднимающимся уровнем океана», — объяснял Жан-Рош Меслен, вице-президент ассоциации, работающей ради сохранения дюн и побережья.

Наконец, международная ассоциация в поддержку людей с инвалидностью Handicap International уже 30 лет продает свои пакеты для елок, ставшие символом организации. Эти пакеты производятся во Франции в центрах защищенного труда: они предназначены для людей с ограниченными возможностями и направлены на их социальную и профессиональную интеграцию. Пакеты сделаны из кукурузного крахмала. В таком пакете ель можно аккуратно отправить в домашний или промышленный компост в центре переработки. Собранные в результате продаж деньги позволяют ассоциации помогать людям с инвалидностью по всему миру.

Продажа рождественских елей в Париже. AP - Christophe Ena

Что запрещено или не рекомендовано?

Несмотря на множество пунктов сбора, на парижских тротуарах, например, в январе можно увидеть немало выброшенных елей. За неправомерный выброс елки прямо на улицу грозит штраф в 135 евро (в некоторых случаях и больше, вплоть до 1500 евро). Штраф грозит и за выброс ели в лесу или сжигание в саду.

Не рекомендуется и избавляться от елки путем ее сжигания в камине. Вдобавок к низкой теплопроводности и очень быстрому воспламенению, непросушенная хвойная древесина загрязнит дымоход. Специалисты предлагают нарезать несколько веток на палочки, просушить их и использовать в качестве разжигателя огня.

Елки, оказавшиеся в обычных мусорных баках, могут завершить свой путь в печах на мусоросжигательных заводах, где производится энергия для отопления или производства электричества. Экологические активисты подчеркивают, что сжигание – это неустойчивый метод обращения с отходами, который приводит к выбросам парниковых газов и токсичных веществ.

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