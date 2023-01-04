Экологические активисты «раскрасили» ворота резиденции французского премьер-министра оранжевой краской

Французские жандармы задерживают экологических активистов из группы Derniere Renovation после того, как они распылили краску на фасаде отеля Matignon, чтобы привлечь внимание к изменению климата и осудить невыполнение французским государством своих климатических обязательств, Париж, Франция, 4 января 2023 года.

Активисты из экологической группы Dernière Rénovation в среду облили оранжевой краской парадные ворота Матиньонского дворца, где находится резиденция премьер-министра Франции, в знак осуждения «бездействия правительства» в отношении глобального потепления.

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В середине дня двум активистам с огнетушителями, наполненными оранжевой краской, удалось распылить ее на фасад и высокие ворота здания, в котором располагаются кабинеты премьер-министра Элизабет Борн.

Несколько видеозаписей их действий были размещены в социальных сетях.

Témoignage d'Adrien, l'un des participants à l'action, peu de temps avant son interpellation devant Matignon. pic.twitter.com/yWQU3EnFxf — Cerveaux non disponibles (@CerveauxNon) January 4, 2023

Двое активистов были немедленно задержаны жандармами, обеспечивающими безопасность на месте проведения акции, — подтвердила агентству France-Presse префектура полиции Парижа.

По данным прокуратуры Парижа, двое активистов, 22-летний мужчина и 20-летняя женщина, были взяты под стражу за порчу имущества, предназначенного для общественного пользования, и оскорбление лица, обладающего государственной властью.

Расследование было поручено полицейскому участку 7-го округа.

Пока правительство продолжает свое преступное бездействие, мы будем продолжать использовать все ненасильственные средства, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы наши призывы были услышаны,

— предупреждает коллектив в своем заявлении.

Премьер-министр Франции, Элизабет Борн, отвечающая за экологическое планирование, в 2019 и 2020 годах была министром транспорта в министерстве комплексных экологических преобразований.

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