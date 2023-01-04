Энергетический кризис: в четверг французские рестораторы встретятся с министром экономики

Представители владельцев ресторанов, которые требуют помощи для оплаты счетов за электроэнергию, будут приняты в четверг вечером министром экономики и финансов Брюно Ле Мэром и министром-делегатом по делам малых и средних предприятий (PME) Оливией Грегуар, — объявило в среду французское министерство экономики.

Реклама Читать далее

По заявлению ведомства, эта встреча должна стать «возможностью для министерства объяснить все существующие виды помощи» бизнесу в условиях энергетического кризиса и роста цен на энергоносители.

Что заявляет министерство

Брюно Ле Мэр объявил об этой встрече утром в эфире France Inter. Однако, он предупредил владельцев ресторанов, что им не стоит рассчитывать на такую же помощь, которая будет оказана владельцам булочных (во вторник правительство объявило, что они смогут без штрафов расторгнуть контракт на поставку электроэнергии в случае «непомерного» повышения цен — RFI). Эта «исключительная» мера будет применяться энергетическими компаниями «в каждом конкретном случае», — предупредил министр экономики, в той мере, в какой это повышение «угрожает выживанию компании».

Ситуация <у рестораторов> совсем другая. Я напоминаю о ключевом принципе 2023 года: теперь помощь будет направлена на тех, кто в ней больше всего нуждается,

— сказал министр.

В этой связи Ле Мэр заявил, что в пекарском деле подорожало все базовое сырье, включая масло и муку, на 20 – 30 – 40%, а также электроэнергия.

«Они единственные, кто находится в такой ситуации», за исключением нескольких других профессий, таких как, например, «мясники, которые также испытывают реальные трудности», — пояснил министр.

«Владельцы ресторанов находятся в другой ситуации. Мы, безусловно, встретимся с ними, как мы делали это каждый раз, но не все будут иметь такие же договоренности», — настаивал министр.

Что считают профессионалы ресторанной отрасли

Тем не менее, по словам Франка Труэ, пресс-секретаря ассоциации независимых владельцев отелей и ресторанов (GNI), трудности, с которыми сталкиваются рестораторы, «очень похожи на трудности пекарей».

«Мы также являемся крупными потребителями энергии, и мы очень сильно пострадали, потому что „тарифный потолок“ не действует для ресторанного бизнеса, <…> мы пострадали от инфляции заработной платы и сырьевой инфляции: рост цен на масло, рыбу, мясо… потому что производители и фермеры передают нам свои ценовые проблемы», — сказал Труэ.

Ресторанный сектор хочет установления «„тарифного потолка“ для всех предприятий, без каких-либо условий», — сказал представитель GNI, ссылаясь на огромную «тревогу среди профессионалов отрасли».

Министерство экономики подчеркнуло, что различные льготы, введенные правительством, включая «тарифный потолок» на электроэнергию, применяемый непосредственно поставщиками электроэнергии, а также отсрочку уплаты налогов и социальных сборов, «открыты для пекарей, владельцев ресторанов, мясных магазинов и любого другого сектора, отвечающего критериям приемлемости».

Для того чтобы иметь право на получение этой помощи в определенный период, предприятие должно иметь затраты на энергию, превышающие 3% от его оборота в 2021 году и столкнуться с увеличением цены на энергию не менее чем на 50% по сравнению со средней ценой, уплаченной в 2021 году.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться