Французский легкий колесный танк AMX-10RC для украинской армии

справка RFI

Объявив 4 января о передаче Украине французских легких танков AMX-10RC, президент Франции сделал «политический ход» в надежде на то, что другие страны Запада тоже начнут поставлять Киеву тяжелую наступательную технику, — отметил в интервью France-Presse международный консультант по вопросам обороны Марк Шассиллан. Франция стала первой страной-союзницей Украины, решившей передать Киеву тяжелую бронетехнику западного производства. Колесные танки AMX-10RC, вооруженные 105-миллиметровым орудием, могут использоваться как для разведки, так поддержки пехоты.

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Разработанный в 1970-х годах AMX-10RC — колесный танк весом от 17 до 20 тонн, вооруженный 105-мм пушкой и двумя пулеметами калибра 7,62 мм. Боезапас — 38 снарядов. Экипаж танка — четыре человека. Машина с запасом хода до 800 км может двигаться по грунтовой дороге со скоростью 60 км/ч, по пересеченной местности — 15 км/ч. На пересеченной местности почти такую же проходимость, как у гусеничных машин.

Высокомобильный танк был разработан в 1970-х годах, выпускался концерном Nexter и стоит на вооружении французской армии с 1981 года. В строю насчитывается почти 250 машин. В 2010 году 256 AMX-10RC были модернизированы: оснащены компьютерной системой связи и мониторинга поля боя, а также усиленной бронезащитой. Он предназначен для разведки и огневой поддержки.

Французский легкий колесный танк AMX-10RC на параде 14 июля 2021 года. AFP - LUDOVIC MARIN

Французские танки AMX-10RC участвовали во многих миротворческих операций на Африканском континенте и в бывшей Югославии, а также применялись в войне в Персидском заливе. Франция также экспортировала их в Марокко и Катар.

Источник AFP в президентской администрации отметил, что AMX-10RC —это «высокомобильные», «конечно, старые, но эффективные» бронемашины. В армии Франции им на смену приходят разведывательно-боевые бронеавтомобили Jaguar. Специальная программа модернизации вооружений сухопутных сил Scorpion рассчитана до 2030 года.

Французский легкий колесный танк AMX-10RC © www.defense.gouv.fr

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