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Французский багет внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Но булочники утверждают, что скоро он может превратиться в предмет роскоши

Во Франции из-за роста цен на электричество под угрозой оказались булочные. Еще в июле французский багет внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО — теперь же булочные закрываются все чаще, а те пекари, что продолжают работать, получают непосильные счета за электричество на тысячи евро в месяц. На защиту булочников встали все — от президента Эмманюэля Макрона до представителей оппозиции — но «магического рецепта» для их спасения пока не нашлось. Русская служба RFI собрала главное о кризисе, который ударил по национальному гастрономическому символу Франции — багету.

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По словам булочников, в скором времени за хлеб, который считается одним из гастрономических символов Франции, покупателям придется отдавать до четырех евро при нынешних 1,30. Иначе выйти в плюс у малого бизнеса не получится, уверяют представители отрасли.

Почему кризис электроэнергии во Франции ударил по булочным — хотя обычные потребители его почти не заметили?

Массовое закрытие французских булочных — не угроза, которую представители малого бизнеса используют для привлечения к себе внимания, а реальность для сотен владельцев малых предприятий. В местных СМИ заголовки о том, что очередной пекарь предпочел закрыть свою лавку, а не справляться с многотысячными затратами на электричество, появляются все чаще.

«Сначала я, как и все мои коллеги, пережил рост стоимости муки и других ингредиентов — объясняет Жульен Бернар-Ренар из Мозеля изданию 20 Minutes. — Стоимость масла выросла вдвое. А в сентябре мне пришел счет за электричество на 1300 евро, хотя обычно он — 450».

Бернар-Ренар уволил продавщицу, работал по 100 часов в неделю, выключал все электроприборы, кроме самых необходимых. Потребление энергии падало, но сумма на счете оставалась такой же, ведь стоимость киловатт-часа росла.

Помощи от государства булочник не получал — по крайней мере, по его словам. Каждый раз государство выдвигало такие условия, что претендовать на выплаты не получалось, утверждает Бернар-Ренар.

«Коммуна Труа-Мутье оплакивает свою булочную», — пишет другое региональное издание la Nouvelle République. Единственная в округе пекарня закрыла свои двери сразу после Рождества 29 декабря.

На фоне роста тарифов булочник решил повысить цены на багет — но покупать по новой цене их не стали. «Клиенты оставили меня и ушли за багетами в Leclerc (крупная сеть французских гипермаркетов — прим.RFI)», — жалуется теперь уже бывший владелец пекарни Ролан Дюпон.

Таких историй только в СМИ — десятки.

Домохозяйства, частные потребители электроэнергии, рост стоимости почти не заметили. Их от повышения тарифов в 2022 году, когда в соседней Великобритании предельная стоимость электричества выросла на 80%, защитил так называемый «тарифный щит» (bouclier tarifaire), или тарифный потолок. В рамках этого механизма цены на электричество для частных лиц можно было поднять лишь на несколько процентов (4%). В 2022 году благодаря этой мере стоимость электричества вырастет на 15%.

«Повышения цен „пост-фактум“ не будет, а упущенную прибыль энергетическим компаниям компенсирует государство», — говорится на официальном сайте французских властей.

Небольшие булочные, в которых работают до 10 человек, тоже подпадают под «потолок» цен. Но для этого максимальная мощность в пекарне должна быть меньше 36 киловатт — в большинстве булочных (до 80% из 33 тысяч), которые используют не самые современные печи, мощность на счетчике выше. Рост цен для них фактически ничем не ограничен.

Как объясняет Le Figaro, контракты для малого бизнеса во Франции заключаются на два года. Цены в них фиксируются исходя из рыночной стоимости электричества — в 2020 году она составляла около 30 евро за мегаватт-час. В июле и сентябре 2022 года, когда часть булочных заново заключали свои контракты, она достигала 500 и 700 евро — то есть некоторые счета могли «взлететь» в 20 раз. Что и поставило объект нематериального наследия ЮНЕСКО — багет — под угрозу.

Что предлагают власти?

Спасать гастрономический символ Франции пришлось лично Эмманюэлю Макрону — накануне 5 января он принял делегацию представителей отрасли в Елисейском дворце в рамках традиционной церемонии «королевского пирога».

«Мы сделаем все для того, чтобы увеличение стоимости электричества было приемлемым», — отметил Эмманюэль Макрон. По его словам, произнесенным перед пекарями, государство берет на себя около 40% от стоимости электроэнергии. Хотя имеют право на выплаты и субсидии далеко не все.

Главная мера, на которую пошли власти — возможность пересмотреть контракты с «чрезмерными» ценами на электричество. Президент объяснил, что таким тарифом будет считаться все выше 280 евро за мегаватт-час. Это в разы больше, чем цены, по которым могли быть заключены контракты в 2020 году.

Акция протеста с требованием дополнительных мер от государства, как ожидается, состоится в Париже 23 января.

В это время в поддержку булочных и их владельцев выступила оппозиция. С письмом с требованием сохранить «символ» Франции выступил глава крайне правого «Национального объединения» Жордан Барделла, а глава регионального совета О-де-Франс, правый политик Ксавье Бертран обвинил правительство в «глухоте» к требованиям малого бизнеса в условиях энергетического кризиса.

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