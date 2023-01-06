Во Франции освободили под залог миллиардера Константина Жеваго. Его экстрадиции добивается Украина

Константин Жеваго в сопровождении полицейских на выходе из апелляционного суда в Шамбери, 5 января 2023 г.

Суд во французском Шамбери 5 января согласился освободить под залог арестованного в конце 2022 года миллиардера, бывшего депутата Верховной Рады Украины Константина Жеваго. Об этом сообщает Reuters. Жеваго был задержан по запросу Украины, где его подозревают в растрате 113 млн долларов и требуют его экстрадции. Сам миллиардер на суде назвал себя жертвой «политического дела».

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Константина Жеваго задержали на французском горнолыжном курорте Куршевель (департамент Савойя) 28 декабря в рамках запроса об экстрадиции от Украины, где его обвиняют в финансовых преступлениях.

Суд в Шамбери 5 января удовлетворил просьбу защиты 48-летнего миллиардера и согласился отпустить Жеваго на свободу под залог в миллион евро.

Жеваго не может покинуть Францию, должен сдать властям два своих паспорта, трижды в неделю отмечаться в местном комиссариате полиции, заявили в суде.

Прокурор в свою очередь выступал против освобождения Жеваго, указывал на «большие возможности» миллиардера и связанный с этим риск побега, передает AFP.

Здание апелляционного суда в Шамбери © REUTERS/Pierre Albouy

Изначально слушание об экстрадиции в Украину было намечено на 5 января, но адвокаты Жеваго, как и прокурор, заявили, что им нужно больше времени на подготовку. Суд согласился отложить слушание по существу до 19 января. Как отмечает Le Figaro, адвокаты миллиардера выдвинули большое количество документов, требующих перевода.

В Украине Жеваго подозревают в растрате 113 миллионов долларов банка «Финансы и кредит», который обанкротился в 2015 году. Украина выдала ордер на арест Жеваго в 2019 году, международный ордер — в 2021-м.

На суде в Шамбери Константин Жеваго через переводчика заявил, что он является жертвой «политического дела» и «олигархов», передает AFP. «В Украине говорят, что я олигарх. Это не правда, я всегда боролся против них» и против «коррупции», заявил Жеваго. По его словам, сейчас он «за это расплачивается» и «не заслуживает» того, что с ним происходит.

Что касается обвинений в хищении денег, Жеваго заявил, что «за три года 15 раз» просил украинские власти заслушать его объяснения, но эти просьбы не увенчались успехом.

Бывший депутат и миллиардер

Жеваго является мажоритарным акционером железнорудной компании Ferrexpo с активами в Украине. Компания торгуется на Лондонской фондовой бирже. Как только стало известно о задержании, Ferrexpo заявила, что Жеваго покидает совет директоров компании.

Forbes оценивает нынешнее состояние Константина Жеваго в 1,3 млрд долларов. В 2021 году издание оценивало его состояние в 2,3 млрд.

Константин Жеваго с 1998 по 2019 годы был депутатом Верховной Рады Украины: от «Блока Юлии Тимошенко» и как самовыдвиженец. Адвокат Жеваго на суде в Шамбери заявил, что его подзащитный был участником революций 2004 и 2014 годов и полностью поддерживает соотечественников в борьбе против напавшей на Украину России. Сам Жеваго заявил на суде, что готов вернуться в Украину, но не для того, «чтобы отправиться в тюрьму, а чтобы сражаться против [российских] агрессоров».

Адвокат на суде также предостерег против экстрадиции его клиента властям Украины, чтобы «сделать им приятно» в условиях войны. Можно восхищаться и быть солидарным с украинцами в их борьбе против российской оккупации, «без того, чтобы быть наивным» относительно «состояния правосудия» в Украине, заявил один из адвокатов Жеваго Франсуа Зимрэ.

«С чего вы взяли, что я приятен властям Украины или равнодушен к конфликту? Дебаты вообще не об этом», — отрезал представитель прокуратуры Ришер Паллен.

По данным Forbes, Константин Жеваго уже три года не появлялся в Украине и живет между Лондоном и Дубаем. Летом 2022 года журналисты «Украинской правды» заметили его в Монако, где Жеваго отдыхал на своей яхте.

Один из активов Жеваго в Украине (завод «АвтоКрАЗ», занимающийся изготовлением большегрузных автомобилей) недавно был отчужден в пользу государства, как и активы ряда других украинских богатых людей.

В конце ноября ГБР провело обыски на предприятиях, связанных с Константином Жеваго, в том числе фармацевтической корпорации «Артериум», сообщало «Интерфакс-Украина». Собеседник агентства в правоохранительных органах сказал, что проверяется возможная причастность Жеваго и «подконтрольных ему лиц» к работе в пользу РФ.

В ноябре обыски прошли также на двух горно-обогатительных комбинатах Украины по делу об уклонении от уплаты налогов. По данным «Интерфакс-Украина», речь идет о комбинатах Константина Жеваго.

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