Французская кинопремия «Сезар» исключила участие в церемонии 2023 года обвиняемых в актах насилия

Организаторы главной кинопремии Франции «Сезар» объявили, что в церемонии вручения наград 2023 года не будут участвовать люди, обвиняемые в насильственных преступлениях. Академия «Сезар» рассматривает изменение правил отбора в целом.

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Правление киноакадемии, вручающей «Сезары», заявляет, что решило «не прославлять» (ne pas mettre en lumière) людей, «привлеченных юстицией за акты насилия».

Речь идет не только о людях, в отношении которых уже вынесен приговор, но также об обвиняемых в насильственных преступлениях, в частности сексуального и сексисткого характера, предусматривающих наказание в виде тюремного заключения.

В коммюнике организаторов кинопремии говорится, что решение было принято из уважения к жертвами — «даже предполагаемым», в случае, если по делу еще не вынесен окончательный приговор.

«Сезар» — французский аналог американского «Оскара», главная кинопремия Франции, вручающаяся с 1976 года Академией искусств и технологий кинематографа по результатам голосования.

Голосование членов Академии проходит в два тура. В первом туре, который длится весь январь, Академия выбирает номинантов, во втором туре, в феврале, — лауреатов, которым вручат «Сезары» на торжественной церемонии.

Если по итогам первого тура «выяснится», что среди номинантов фигурирует человек, приговоренный за насильственное преступление или обвиняемый в такого рода преступлении, его не пригласят ни на церемонию вручения наград, ни на другие мероприятия, организованные Академией «Сезар», говорится в коммюнике. Не будет и выступлений от имени этого человека, даже если его в итоге наградят «Сезаром».

Таким образом, ничто не мешает обвиненному в сексуальном насилии, быть номинированным и получить премию «Сезар».

Французский актер Софиан Беннасер недавно был обвинен в изнасилованиях

Это решение киноакадемии было принято на фоне очередного скандала — на этот раз вокруг восходящей звезды французского кино, 25-летнего актера Софиана Беннасера. В октябре прошлого года прокуратура в Мюлузе предъявила ему обвинения в изнасилованиях и насилии по жалобам нескольких бывших спутниц жизни. Сам Беннасер эти обвинения решительно отрицает.

Актер в качестве меры пресечения был помещен под судебный контроль, в связи с ведущимся следствием ему запрещено появляться в Париже и столичном регионе, Страсбурге и Мюлузе, встречаться с женщинами, подавшими жалобы и свидетелями.

Актеру в частности запрещено встречаться с режиссером Валерией Бруни-Тедески, своей нынешней «спутницей жизни» (compagne) — согласно термину прокурора. Она проходит свидетельницей в рамках расследований.

Сестра бывшей первой дамы Франции Карлы Бруни-Саркози, Валерия Бруни-Тедески, выступила режиссером фильма Les Amandiers (в российском прокате — «Вечно молодые») 2022 года, где сыграл свою первую большую роль Софиан Бенассер.

Валерия Бруни-Тедески встала на защиту Софиана Беннасера, назвав вышедшее журналистское расследование относительного этого скандала в Libération «медиа-линчеванием». Карла Бруни-Саркози также подвергла критике публикацию в Libération, назвав первую полосу газеты «распятием» еще не осужденного актера и упомянув о презупции невиновности.

Газета Libération в своей публикации от 24 ноября привела свидетельства трех женщин, обвиняющих Беннасера в сесуальном и физическом насилии. Две их них не подавали жалоб в правоохранительные органы.

Еще в ноябре Беннасера исключили из предварительного списка из 32 самых многообещающих актеров и актрис в номинации «Сезар».

Еще один скандал касается суперзвезды французского кино Жерара Депардье, который находится под следствием по обвинению в изнасиловании молодой актрисы Шарлотт Арну в 2018 году. Сам Депардье утверждает, что он невиновен, и ему нечего опасаться.

Академия «Сезар» рассматривает возможность изменения правил отбора, которые «на сегодняшний день не предусматривают гипотезу судебного привлечения участника или участницы». Решение относительно общих правил будет принято после консультаций и голосования, которые намечены на первый триместр 2023 года. Это означает, что временно введенное ограничение, может стать постоянным.

Скандал вокруг Романа Полански

В феврале 2020 года, в контексте беспрецедентной полемики из-за присуждения целых 12 номинаций «Сезара» фильму Роману Полански «J'accuse» («Офицер и шпион»), правление французской Академии киноискусства подало в отставку в полном составе. Выход фильма J'accuse сопрвождался во Франции протестными акциями феминисток и отменой интервью с исполнителям главных ролей.

Картина «J'accuse» получила в 2020 году три «Сезара», в том числе «Сезар» лучшему режиссеру. Французская актриса Адель Энель в знак протеста тогда покинула 45-ю церемонию вручения кинопремии, выкрикивая «Позор!». Несколько других гостей церемонии, в том числе режиссер Селин Сьямма, последовали ее примеру.

Целый ряд женщин обвиняли Полански в изнасилованиях, в том числе изнасилованиях несовершеннолетних. В 1978 году в США Роман Полански провел в тюрьме 42 дня, признав свою вину в нелегальной сексуальной связи с 13-летней Самантой Геймер. Речь идет об обном из шести изначально предъявленных ему обвинений по этому делу. Власти США обвиняли Полански также в изнасиловании и даче подростку запрещенного вещества. По делу Геймер Соединенные Штаты до сих пор разыскивают Полански. Режиссер, имеющий французский паспорт, проживает во Франции, которая не экстрадирует своих граждан. В 2002 году картина «Пианист» Романа Полански получила три премии «Оскар» американской киноакадемии.

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