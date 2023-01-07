В Иране объявили о закрытии Французского института в ответ на рисунки в Charlie Hebdo, высмеивающие аятоллу Хаменеи

Восемь лет спустя после теракта в редакции Charlie Hebdo французский сатирический еженедельник вызвал гнев иранского режима из-за публикации рисунков, высмеивающих аятоллу Али Хаменеи. В Тегеране заявили, что в ответ на рисунки закрывают Французский исследовательский институт, посла Франции в Тегеране вызвали в МИД. В Париже еще раз подчеркнули, что во Франции богохульство не считается правонарушением и напомнили о свободе прессы.

Реклама Читать далее

8 декабря прошлого года французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo объявил международный конкурс на «самую смешную и злую карикатуру», высмеивающую высшего руководителя Ирана аятоллу Али Хаменеи. Художественно-публицистическая акция под названием «Mullahs get out» («Долой мулл») была открыта в знак солидарности с протестующими в Иране.

«Это был способ продемонстрировать нашу поддержку иранским мужчинам и женщинам, которые рискуют своей жизнью, чтобы защитить свою свободу от теократии, угнетающей их с 1979 года», — отметил выпускающий редактор еженедельника Рисс (Лорен Суриссо).

По словам Рисса, это также стало «напоминанием того, что причины, по которым художники и редакторы Charlie были убиты восемь лет назад, все еще, к сожалению, актуальны». «Восемь лет спустя религиозная нетерпимость не сказала своего последнего слова. Она продолжает вести свое дело вопреки международным протестам и соблюдению самых элементарных прав человека», — пишет выпускающий редактор Charlie в своей колонке.

Еженедельник Charlie Hebdo за несколько недель получил более 300 рисунков, высмеивающих аятоллу Али Хаменеи и иранский режим, а также тысячи угроз, сообщила редакция. Более 30 отобранных рисунков, сделанных авторами по всему миру, в том числе в самом Иране и иранскими беженцами, были опубликованы 4 января, за три дня до годовщины теракта в редакции Charlie Hebdo, случившегося 7 января 2015 года.

Некоторые рисунки осуждают применение иранским режимом смертной казни в попытке подавить протесты, другие носят сексуализированный характер.

С середины сентября в Иране не утихают протесты после смерти 22-летней Махсы Амини, представительницы курдского меньшинства, скончавшейся после задержания полицией нравов под предлогом нарушения манеры ношения исламского платка. По данным правозащитников, сотни человек были убиты при попытках властей подавить протесты.

Двое молодых людей в Иране уже были казнены через повешение в связи с участием в протестах. В Amnesty Intenrational предупреждают, что иранский режим в попытках запугать общество может казнить гораздо больше людей и призывают международное сообщество «срочно действовать». Власти Ирана продолжают утверждать, что протесты — это результат некоего «вражеского заговора».

Публикация рисунков в Charlie вызвала гнев официального Тегерана

Публикация нескольких десятков рисунков, высмеивающих иранский режим, вызвала гнев представителей властей Ирана. Французский посол Николя Рош был вызван в МИД Ирана.

В четверг в Тегеране объявили о закрытии Французского исследовательского института в Иране (IFRI), сообщает AFP со ссылкой на коммюнике МИД Ирана. В этом заявлении отмечается, что это только «первый этап» реакции Тегерана на публикацию рисунков.

Речь идет о старейшем и самом главном французском центре исследований в Иране, находящегося под крылом МИД Франции. Французский институт был основан в 1983 году после слияния Французской археологической делегации в Иране (DAFI), созданной в 1897 году, и Французского института иранистики в Тегеране, основанного в 1947 году. «Публикации IFRI охватывают всю область иранистики, от археологии до социальных наук», — говорится на сайте института. Открытая для публики библиотека Французского института насчитывает более 49 тысяч наименований, в том числе 28 тысяч книг.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что Иран «ником образом не приемлет оскорбление своих исламских, религиозных, национальных ценностей» и «Франция не имеет право оскорблять то, что священно для мусульманской страны, под предлогом свободы слова». Он также заявил, что Тегеран считает «французское правительство ответственным за этот ненавистнический, оскорбительный и необоснованный акт».

Во Франции богохульство не является нарушением закона, напомнили в МИД

Перед объявлением о закрытии Французского исследовательского института министр иностранных дел Франции Катри Колонна в интервью французскому телеканалу LCI заявила, что «свобода прессы существует во Франции, в отличие о того, что происходит в Иране», и напомнила, что такого понятия как богохульство во французском законодательстве нет.

Генеральный секретарь организации «Репортеры без границ» (RSF) Кристоф Делуар подчеркнул, что «делать рисунки мулл не запрещено ни международным правом», ни французским правом.

Реакция иранских властей «показывает, что они находятся исключительно в логике контроля над всем, что пишут в газетах» и «делают вид, что считают, что во Франции» пресса работает «с одобрения правительства, что, к счастью, не так», — продолжил Делуар.

«Обвинения в богохульстве и исламофобии» стало «оружием массовой цензуры для запрета любой критики религии под предлогом лицемерного уважения, настоящее имя которого — страх», — говорил в октябре адвокат Charlie Hebdo Ришар Малька на судебном заседании, касающемся терактов января 2015 года.

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo выходит с 1970 года. 7 января 2015 года в результате нападения на редакцию издания в Париже погибли 12 человек, среди которых — известные авторы. Стрельбу в редакции еженедельника открыли братья-джихадисты Шериф и Саид Куаши, ответственность за теракт взяла на себя «Аль-Каида на Аравийском полуострове». Всего жертвами серии терактов 7—9 января во Франции стали 17 человек. С тех пор члены редакции Charlie Hebdo, в адркес которых льется непрекращающийся поток угроз, живут под охраной правоохранительных органов и работают в здании, адрес которого держится в секрете.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться