Le Monde рассказала о скандале вокруг потерянной «черной кассы» внешней разведки Франции

СПЕЦСЛУЖБЫ

Газета Le Monde опубликовала 4 января расследование о тайных финансовых средствах французской службы внешней разведки DGSE. Газета сообщила, что внешняя разведка страны оказалась в центре судебного скандала. И бывший директор службы Бернар Бажоле (2013–2017) был обвинен в «соучастии в вымогательстве» и «произвольном посягательстве на личную свободу со стороны представителя государственной власти».

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Дело касается попыток разведчиков вернуть принадлежавший DGSE секретный фонд в размере 23 миллионов евро. Этот фонд был создан сразу после Второй мировой войны. Так правительство Франции хотело обезопасить ключевые государственные службы на случай новой оккупации или военного переворота в стране.

Le Monde подчеркивает «неординарность» дела, где Главное управление внешней безопасности (DGSE) «неосторожно инвестировало» в течение нескольких десятилетий государственные деньги в предприятия, оказавшиеся экономически ненадежными. В частности, в сектор продукции «люкс». В результате, к 1997 году, немалая часть тайного бюджета была потеряна. Тогда «службы» попытались вывести оставшиеся средства из бизнеса. Так, DGSE оказалась в контакте с «влиятельным» предпринимателем Аленом Дюменилем, имевшим поддержку на «высоком государственном уровне», входящим в число 500 наиболее состоятельных граждан страны. Восстанавливая ход событий, Le Monde пишет, что после сложных финансовых операций, бизнесмен объявил себя банкротом, что сделало ожидаемое DGSE возвращение миллионов невозможным.

La DGSE et son magot secret dans les filets de la justice https://t.co/LW2QJkqXaf — Le Monde (@lemondefr) January 5, 2023

Le Monde пишет, что государство начало множество процедур, чтобы вернуть потерянные миллионы. Неоднократно, но безрезультатно DGSE пыталась через своих юристов возобновить диалог с бизнесменом.

После чего разведчики попытались получить возмещение «нетрадиционными способами». Но бизнесмен, отрицающий присвоение государственных миллионов и обвинивший спецслужбы в «давлении» на него, подал в суд.

Прежнее руководство внешней разведки отвергает обвинения. Но бизнесмен Дюмениль и его адвокаты не намерены останавливаться на достигнутом и готовы поднять вопрос о причастности к делу других ответственных лиц государства. Обвиненный в «соучастии в вымогательстве» бывший директор службы Бернар Бажоле выразил газете свое «непонимание по поводу необходимости отвечать на такие обвинения». В то время, как он «сорок пять лет служил государству, подвергаясь опасности, в том числе физической».

А авторы расследования Le Monde Жерар Даве и Фабрис Ломм ставят вопрос о законности наличия у секретных служб подобной «черной кассы».

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