Le Monde: Франция может вывести своих военных из Буркина-Фасо после ухода из Мали

Франция может уже в ближайшее время вывести военных из Буркина-Фасо. Как пишет Le Monde со ссылкой на несколько источников, в Париже серьезно рассматривают возможность отказаться от военной базы в столице страны Уагадугу на фоне растущих антифранцузских настроений и недавнего военного переворота. В правительстве заверили, что окончательное решение еще не принято. В соседней Гане опасаются, что Францию в Буркина-Фасо может заменить российская «ЧВК Вагнера» — с наемниками уже сотрудничают власти Мали и Центральноафриканской Республики.

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Военная база в Буркина-Фасо — одна из ключевых для Франции в Африке, пишут журналисты Le Monde. Речь идет об «опорном лагере» для проведения операций во всем регионе Сахель.

Из-за географического положения — Буркина-Фасо находится между Мали, Кот д’Ивуаром и Ганой — военная база в Уагудугу была наиболее удобной для французских военных. Во время операции «Бархан» Франция боролась против исламистских группировок в пяти странах региона. Теперь солдат спецназа могут перевести в другие страны Африки, где у Франции есть постоянные военные базы.

Франция сокращает военное присутствие в Африке c 2021 года. Именно тогда президент Эмманюэль Макрон объявил, что намерен «трансформировать» операцию в регионе Мали. В ее рамках в стране находились более пяти тысяч солдат — их ролью была борьба с террористическими группировками, которые в 2013 году захватили север Мали и угрожали взять под контроль столицу.

Тогда, десять лет назад, Франция по просьбе властей Мали начала военную операцию под кодовым названием «Сервал», чтобы остановить продвижение радикальных исламистов и туарегов. После, в 2014 году, присутствие французских военных в этом регионе Африки было продлено в рамках другой операции — «Бархан». Ее географию распространили на Мавританию, Нигер, Чад и Буркина-Фасо.

Официальный Париж неоднократно подчеркивал, что борется с терроризмом в регионе вместе с местными властями, тогда как развертывание там миротворческих сил ООН Minusma шло медленно. Однако после двух военных переворотов в Мали за девять месяцев в 2021 году военное сотрудничество с малийской армией в Париже решили приостановить. Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью Le Journal du Dimanche тогда заявил, что Франция не будет поддерживать нелегитимные власти, тогда как в Мали прошли антифранцузские выступления.

В итоге операцию «Бархан», в ходе которой за девять лет погибли более 50 французских военных, решили прекратить и разработать новую стратегию для борьбы с терроризмом в рамках европейского альянса. В Мали же, как сообщили СМИ, военная хунта решила сотрудничать с «ЧВК Вагнера». В январе 2022 года французские СМИ объявили, что там находятся около 350 наемников из России.

Как рассказывал в интервью RFI журналист издания Challenges Венсен Ламижон, во французском МИД опасались, что действия «ЧВК Вагнера» в регионе будут угрожать военному присутствию Франции, а политическая ситуация в странах, где орудуют наемники, будет все более нестабильной.

В ноябре 2022 года — почти год спустя после того, как стало известно о действиях ЧВК Вагнера в Мали — проект All Eyes On Wagner подготовил доклад о действиях наемников. В нем аналитики, основываясь как на открытых источниках, так и на свидетельствах очевидцев, пришли к выводу, что вагнеровцы не помогли властям Мали побороть исламистов и усугубили ситуацию в стране.

В середине декабря журналист RFI Давиду Баше со ссылкой на источники сообщил о стрельбе российских наемников по мирным жителям.

В Буркина-Фасо ситуация может пойти по «малийскому» сценарию, отмечает Le Monde. В сентябре 2022 года там произошел второй за девять месяцев военный переворот, а новые власти страны потребовали от Франции сменить своего посла на фоне все более напряженных отношений между странами. После путча в Буркина-Фасо прошли многочисленные антифранцузские акции.

В Буркина-Фасо, как и в Мали, борьба с джихадистами — одна из ключевых тем для властей страны. Более 40% территории не контролируются государством.

В соседней с Буркина-Фасо Ганой президент Нана Акуфо-Аддо заявил, что Буркина-Фасо заключила соглашений с Мали и наняла силы «ЧВК Вагнера». По его словам, в качестве «платежа» им выделили шахту в южной части страны.

В самом Буркина-Фасо слова лидера Ганы прокомментировали неодобрительно.

«Гана могла бы проконсультироваться с руководством Буркина-Фасо по вопросам безопасности, чтобы получить верную информацию», — объявили в МИД страны.

Однако опровергать или подтверждать информацию не стали.

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