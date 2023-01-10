Президент Франции Макрон вечером 9 января впервые за долгое время посетил Собор Парижской Богоматери. Компанию на стройке ему составил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Что делали высокие стороны у собора, и о чем договорились в Елисейском дворце — в материале RFI.

Реклама Читать далее

Посещение Нотр-Дама

Японский премьер совершает насыщенное западное турне (с 9 по 13 января проделывает маршрут Париж-Рим-Лондон-Оттава-Вашингтон, чтобы встретиться с главами стран Большой семерки, саммит которой пройдет в Хиросиме в мае), и воспользовался приездом во французскую столицу, чтобы посетить главную туристическую и политическую стройку Франции. Страны, которую так любят японские туристы.

«Символ общего стремления к восстановлению перед лицом невзгод, этот визит позволит представить исключительное французское ноу-хау в области (реконструкции) культурного наследия», — отметили в Елисейском дворце перед визитом. Подчеркнули:

это первый случай, когда Эммануэль Макрон пригласил на стройплощадку Нотр-Дама иностранного лидера.

Впрочем, в собор президент и премьер решили не заходить: стройка вредная, для того, чтобы попасть внутрь, необходимо надевать защитную одежду от свинца, а затем принимать душ… Поэтому Макрон и Кисида ограничились величественным стоянием на террасе, установленной возле собора на высоте 26 метров.

Помогал Макрону проводить эту «стоячую» экскурсию президент общественного учреждения по реконструкции Нотр-Дама генерал Жан-Луи Жоржелен (в сопровождении министра культуры Франции Римы Абдул-Малак).

Макрон поблагодарил «все команды», работающие на стройплощадке, отметил «огромную мобилизацию всех компаний, реставраторов (…) поставщиков». Мобилизовываться есть ради чего —

Макрон подтвердил, что его обещание, данное городу и миру 16 апреля 2019 года, после пожара в соборе, о том что тот будет восстановлен «за пять лет», должно быть выполнено.

«Наметив курс, делая все в правильном порядке, с большим профессионализмом, (…) мы добиваемся прогресса. Поэтому мы достигнем этой цели (возобновления работы собора в 2024 году — Прим. Ред.), делая все и хорошо, и красиво», — сказал президент Франции, отметив, что ради достижения «цели» люди работают «день и ночь».

«Приход сюда — это также способ выразить им признательность», — добавил Макрон.

На вопрос, почему именно японского премьера он решил привезти к Нотр-Даму, президент Франции ответил: «Потому что мы об этом говорили несколько недель назад, и я ему пообещал, когда он приедет в Париж, найти возможность показать, как продвигаются работы. И бросить взгляд на то, что, как я думаю, сильно тронуло Японию и японцев в то время (во время пожара). Я также знаю, насколько японский народ привязан к архитектуре, истории, культурному наследию. Мы (французы) — тоже, так что еще один такой способ наладить связи».

Премьер Японии, в свою очередь, вежливо отметил в разговоре с Макроном, что в апреле 2019 года был «очень шокирован пожаром в соборе». И похвалил гостей: «В 2019 году у нас тоже был пожар памятника культуры — горел замок Сюри на Окинаве. Мы знаем сложность подобных строек, и я удивлен скоростью восстановления Нотр-Дама».

Пресс-брифинг, ужин

После стояния у стройки и короткого выхода к журналистам Макрон и Кисида поехали в Елисейский дворец, где их опять ждали журналисты, но также рабочий ужин и обсуждение ключевых вопросов мировой повестки.

По итогам переговоров администрация Макрона заявила: президент Франции и премьер Японии выразили готовность укреплять партнерство в области безопасности между двумя странами в Индо-Тихоокеанском регионе, а также оказывать дальнейшую активную и всестороннюю поддержку Украине в ее борьбе с российской агрессией.

Президент Макрон выразил «полную поддержку Франции японскому председательству» в Большой семерке и свою «приверженность действиям G7 в поддержку Украины», сообщили в Елисейском дворце.

Как сообщала телерадиокомпания NHK, японский премьер еще перед визитом отмечал, что в ходе турне хочет «разделить с союзниками» по G7 взаимопонимание по ряду вопросов, «включая текущую серьезную ситуацию с безопасностью».

«Как и каждый год, в конце декабря в храме Киёмидзу в Киото с большой помпой и церемониями выписывается идеограмма, символизирующая прошедший год: для 2022 года была выбрана икуса (戦 — древнее слово, означающее „конфликт, война“). Этот выбор отражает скрытую тревогу, которая преобладает в Японии после вторжения России в Украину и эскалации конфронтации между Китаем и США. Дипломатическое турне премьер-министра Фумио Кисиды (…) является частью этого контекста напряженности, который заставил Японию принять новую оборонную доктрину 16 декабря 2022 года**. (…) „То, что происходит в Украине, может произойти в Северо-Восточной Азии“, — говорил премьер-министр Кисида, подразумевая, что вторжение может создать для Китая прецедент для нападения на Тайвань. Учитывая близость к архипелагу Окинава, где размещена основная часть американского контингента, Япония будет вовлечена в конфликт. „Если на Японию нападут, кто будет ее защищать?“ — сказал бывший премьер-министр Таро Асо, представитель правых сил, который на протяжении десятилетий выступал за возвращение Японии статуса „нормальной страны“ со всеми атрибутами суверенитета, включая значительную военную мощь», — отметила в своей статьей газета Le Monde.

«Франция — ведущий партнер в построении свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», — подчеркнул Кисида на пресс-брифинге перед ужином, приветствуя двустороннее сотрудничество в автомобильной (альянс Renault-Nissan-Mitsubishi) и ядерной отраслях, возобновляемой энергетике и гражданской авиации.

Макрон поблагодарил японского премьера за то, что тот с «с ясностью и быстротой осудил войну, которую ведет Россия», принял «необходимые меры» (санкции), «поддержал Украину в финансовом, экономическом и гуманитарном отношении, принял украинских беженцев и помог Европе в плане энергетики».

Пресс-брифинг в Елисейском дворце AP - Gonzalo Fuentes

«Мы продолжим эту совместную мобилизацию», — пообещал президент Франции, подчеркнув, что в ходе ужина будет обсуждаться и вопрос ядерной безопасности — «в частности, Иран и Северная Корея».

«Япония может рассчитывать на нашу непоколебимую поддержку перед лицом нарушений Пхеньяном международного права», — сказал Макрон, пообещав усиление сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе и поздравив самого премьера, его семью, а также «японцев — от имени французов», с Новым годом.

Кисида, отвечая на прозвучавшее из уст Макрона заявление о том, что «Япония является исключительным партнером для Франции», просто сказал: «Франция является исключительным партнером для Японии».

И поблагодарил Макрона за «горячий прием», вспомнив, что тот сводил его к Нотр-Даму.

В связи с этим Кисида подчеркнул заодно, что «страны-друзья» обладают богатым культурным наследием и ценят культуру друга. Отметил он и тесное экономическое сотрудничество: «Япония — главный азиатский инвестор Франции».

Японский премьер также рассказал, что за ужином поделится с Макроном видами на то, как должен пройти саммит Большой семерки в Хиросиме.

В первую очередь, сказал Кисида, «мы покажем мощную решимость G7 твердо и непоколебимо защищать Украину» и бороться за восстановление международного порядка. Премьер Японии также подчеркнул намерение стран G7 «стоять вместе, чтобы продолжать усиливать санкции против России».

Большая семерка должна дать ответы на «такие международные вызовы как продовольственная и энергетическая безопасность», мы также «углубленно обсудим Индо-Тихоокеанский регион», — выразил надежду японский лидер, напомнив, что саммит будет проходить как раз в этом регионе.

Пообещал Кисида и то, что за ужином расскажет Макрону о «новой стратегии национальной безопасности Японии, одобренной в прошлом месяце».

Стратегия, как уже было сказано, подразумевает фактически ремилитаризацию Японии. И на это тоже не в последнюю очередь повлияла развязанная Путиным война против Украины.

* Франция также заинтересована в сотрудничестве в области вооружений, в то время как Япония провела серьезный пересмотр своей оборонной стратегии и резко увеличила военные расходы, отметили в Елисейском дворце. «Две страны также работают над совместными проектами развития в Индо-Тихоокеанском регионе, например, на островах Фиджи», — передает заявление французской стороны агентство AFP.

** * Ограниченные с 1976 года 1% валового внутреннего продукта (ВВП), что является символическим порогом чисто оборонительной политики, военные расходы Японии должны вырасти до 2% ВВП в 2027 году. В течение следующих пяти лет Токио выделит на эти цели 43 миллиарда иен (300 млрд евро). Страна, до сих пор являвшаяся средней военной державой, намерена приобрести контратакующие возможности, чтобы, при необходимости наносить удары по объектам, представляющим потенциальную угрозу. Намерены японцы и укрепить оперативное взаимодействие со своим главным военным союзником — США. Япония «перешагнула новый порог, сделав еще более пустыми положения статьи 9 Конституции, в которой она отказывается от войны. Еще несколько лет назад этот геостратегический сдвиг вызвал бы взрыв возмущения в общественном мнении, — пишет Le Monde. — Но сейчас дебаты ведутся в первую очередь о том, как финансировать эти оборонительные усилия, а не о других национальных интересах архипелага (экономических, дипломатических), отмечает газета Nikkei Asia»».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться