На пенсию не раньше 64 лет после 43 лет работы: премьер-министр Франции представила проект пенсионной реформы

Повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Поэтапно — до 2030 года. Ускоренное — уже к 2027 году — увеличение до 43 лет трудового стажа, необходимого для получения пенсии в полном объеме, без вычетов. Минимальная пенсия — 1200 евро. Меры поддержки занятости французов 55-64 лет. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект пенсионной реформы, против которой решительно выступили профсоюзы и левая оппозиция. Переизбранный на второй срок в 2022 году, президент Эмманюэль Макрон обещал как можно скорее провести взрывоопасную пенсионную реформу, которую ему не удалось осуществить в первые пять лет правления. Вслед за официальной презентацией реформы ведущие профсоюзы Франции объявили, что первый общенациональный день протеста против повышения пенсионного возраста пройдет во Франции уже 19 января.

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Обещанного, как известно, три года ждут. Еще в 2020 году президент Макрон намеревался провести во Франции пенсионную реформу, причем весьма радикальную — с унификацией сложной системы из 42 разных режимов, переходом на систему пенсионных баллов и мерами, которые бы поощряли французов работать как минимум до 64 лет и дольше. Подготовка реформы сопровождалась демонстрациями протеста и забастовками (в т.ч. рекордной стачкой транспортников), начавшаяся затем пандемия ковида заставила президента отказаться от планов радикальной перестройки пенсионной системы. Новую реформу Макрон пообещал в своей программе, с которой в 2022 году его переизбрали на второй срок.

2023 год глава государства назвал «годом пенсионной реформы» для французов в своем новогоднем обращении 31 декабря. И уже 10 января премьер-министр Элизабет Борн официально представила проект преобразований, который 23 января планируется утвердить на заседании Совета министров. А в начале февраля реформа поступит на обсуждение парламента. Согласно планам президента и правительства, изменения начнут вступать в силу уже в этом году.

Эмманюэль Макрон и его правительство во главе с премьером Элизабет Борн выбрало традиционный «рецепт» изменений пенсионной системы, по которому ее неоднократно реформировали последние 30 лет. Это повышение возраста, в котором французы получают право уйти на заслуженный отдых. И увеличение трудового стажа, необходимого для получения пенсии в полном объеме, без вычетов.

Премьер министр Франции Элизабет Борн представила пенсионную реформу. Париж, 10 января 2023. REUTERS - POOL

Пенсионный возраст во Франции будет повышен с нынешних 62 до 64 лет. Его увеличение будет поэтапным — в период до 2030 года. Ежегодно законный возраст выхода на заслуженный отдых предлагается повышать на три месяца. Как сообщила премьер Борн, первое повышение запланировано уже с 1 сентября текущего — 2023-го — года.

Таким образом, уже поколение родившихся во второй половине 1961 года получит право выйти на пенсию в возрасте 62 лет и трех месяцев. В 2027 году, в конце президентского срока Макрона, пенсионный возраст вырастет до 63 лет и трех месяцев. В 2030 году он составит 64 года (для родившихся в 1968 году и последующих поколений).

Проект реформы предполагает также ускоренный график поэтапного увеличения до 43 лет трудового стажа, необходимого для получения полной пенсии (без вычетов). Сейчас этот стаж составляет 42 года. Реформа, которая была утверждена во время президентства Франсуа Олланда, предполагала увеличение трудового стажа до 43 лет лишь к 2035 году (с прибавлением трех месяцев каждые три года). Теперь это повышение планируется провести рекордными темпами — уже к 2027 году.

Президент и правительство оставили без изменений важный параметр французской пенсионной системы — право на получение полной пенсии (вне зависимости от стажа) при выходе на заслуженный отдых в 67 лет.

Право досрочного выхода на пенсию правительство обещает сохранить за теми, кто рано начал свою трудовую жизнь (до 20 или даже 18 лет). Как подчеркнула премьер Борн, правила будут скорректированы так, чтобы «никто не был вынужден работать более 44 лет».

Реформа также предполагает постепенную и окончательную ликвидацию основных пока еще действующих во Франции т.н. «особых» пенсионных режимов, которые позволяют работникам выходить на пенсию раньше остальных. Речь идет об энергетиках, Банке Франции и компании-операторе парижского общественного транспорта RATP. В прошлом подобный льготный режим был фактически упразднен для французских железнодорожников. Теперь на очереди и другие «льготники». Впрочем, общие правила выхода на пенсию в этих отраслях касаются (или коснутся) лишь тех, кто поступит на работу после проведения реформы. Действующие сотрудники смогут уйти на заслуженный отдых в «льготном» режиме.

Болезненные меры реформы правительство намерено смягчить повышением самых скромных пенсий. Правительство — уже с этого года — предлагает установить минимальную пенсию для всех, кто выработал установленный законом стаж, на уровне не менее 1200 евро в месяц. Как отметила премьер, это 85% минимального размера оплаты труда во Франции (SMIC). Для уже находящихся на заслуженном отдыхе пенсия будет пересчитана по новым правилам и повышена. Прибавку получат порядка двух миллионов французов, сообщила французский премьер-министр Франции Элизабет Борн.

Масштабный проект реформы также предполагает многочисленные меры для поддержки занятости старших поколений. В возрастной категории 55-64 лет средний уровень занятости составляет всего порядка 56% (а в категории 60-64 лет едва превышает 35%).

Обновленная пенсионная система, как обещает правительство, позволит также лучше учесть особые ситуации людей, работающих во вредных или тяжелых условиях. Также право на раннюю пенсию сохранят такие категории госслужащих, как полицейские, пожарные, больничный медперсонал.

Премьер министр Франции Элизабет Борн и министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр. Презентация проекта пенсионной реформ. Париж, 10 января 2023. REUTERS - POOL

Официальное обоснование необходимости реформы — необходимость обеспечить устойчивость солидарной пенсионной системы Франции в долгосрочной перспективе. Как утверждает президент Макрон и его правительство, при сохранении существующих правил дефицит системы, в которой пенсии платят из взносов работающих французов, вырастет до 13,5 миллиардов евро к 2030 году (и почти до €44 млрд — к середине века).

По оценкам минфина, предлагаемая реформа до 2030 года пополнит пенсионные кассы дополнительно 17,7 миллиардами евро. Таким образом, избежав дефицита в системе, власти получат более 4 миллиардов евро на повышение минимальных пенсий и обеспечение досрочного выхода на заслуженный отдых особых категорий трудящихся.

Реформа Макрона vs профсоюзы и оппозиция в парламенте

В администрации президента и правительстве заранее признавались, что запуск пенсионной реформы открывает во Франции период политической неопределенности, чреватой кризисами и не слишком предсказуемыми последствиями. Осознавая серьезные риски, в окружении Макрона соглашались: страну, политический мир и общество ожидает серьезная встряска.

В парламенте после выборов 2022 года сторонники Макрона потеряли абсолютное большинство, которое ранее позволяло президенту проводить реформы наперекор оппозиции. В перестройке пенсионной системы президентский альянс партий, правда, может рассчитывать в Национальном собрании на правых «Республиканцев», которые в целом поддержали реформу.

Против все остальные парламентские партии. И крайне левая партия «Непокорная Франция» Жан-Люка Меланшона. И «Европа – Экология – Зелёные». И Социалистическая партия страны. А также крайне правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».

Впервые более чем за десять лет — да еще и единым фронтом — против реформы правительства выступили все ведущие профсоюзы Франции (даже те, кто был готов обсуждать более радикальный проект пенсионной реформы Макрона трехлетней давности).

Вечером 10 января главные профсоюзные конфедерации страны — CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU — провели экстренное совещание. И сразу назначили — уже на 19 января — первый общенациональный день протеста и забастовок против повышения пенсионного возраста.

Согласно недавнему опросу социологического института IFOP-Fiducial, против повышения возраста, дающего право выхода на пенсию, выступает 68% французов.

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